改革开放四十年：习近平重国家 轻市场

（德国之声中文网）实施改革开放四十年后的中国，目前正面临一项历史抉择。同美国的贸易争端愈演愈烈，甚至有可能演变成一场"新冷战"。这是一场两种制度之间的战争：即西方自由市场经济同国有经济占主导的"中国模式"之间的战争。

周一，国际进口博览会在上海开幕之际，中国党和国家领导人习近平极力要把自己描绘成世界自由贸易的先锋。但综观其演说内容，却丝毫没有任何可以缓解中美贸易争端的具体改革方案。

习近平再度强调："我们切实有诚意开放中国市场。"但是，欧盟驻华商会则表示，欧洲在华企业对这类只见言辞、不见行动的空洞承诺早已"厌倦"了。本次上海进口博览会本身恰恰说明，政府对各行各业的干预程度超过了以往。

更多阅读：进博会开幕式：习近平的「暗语」

鉴于同美国的贸易争端愈演愈烈，中共领导层下令组织了这场宣传意味显而易见的盛大活动。目的只有一个，那就是要展示中国拥有非常开放的市场，中国在努力加大进口产品数量。来自130个国家的大约3600家企业参加了本次截至周六的博览会。四十年前开始实施的改革开放政策，促成了中国史无前例的经济腾飞。但许多外国商家抱怨说，中国近来正在走回头路。德国驻华大使葛策（Clemens von Götze）和法国驻华大使黎想（Jean-Maurice Ripert）均认为，中国已经到了实施"大胆改革"的时刻。德法两国大使在经济类期刊《财新》联合撰文指出："在改革开放政策启动四十年之后，中国应为这一政策注入新的活力，为外国企业提供新的政治和经济推动力。"

更多阅读：德国工业联合会:中国市场可能永远不会真正开放

率领德国展团参加本次上海进博会的德国经济部国务秘书克里斯蒂安·黑尔特（Christian Hirte ）表示："我们必须要达到的目标是，在华外国企业也应享受到中国企业目前在德国和欧盟所享受到的良好条件。"长期以来，德国和其他外国在华企业一直怨言很多，比如市场壁垒、漫长的审批程序、相对于本土企业的歧视性政策、政府部门的肆意妄为、公开招标项目中的不平等待遇以及猖獗的偷盗知识产权行为。

欧洲人的上述抱怨虽然和美国人完全一致。但是对于美国总统特朗普单方面实施的惩罚性关税措施，欧洲人则并不认同。他们更希望在世界贸易组织的框架内采取制裁中国的共同措施。特朗普总统已经对中国输美产品的一半实施了特别关税，并发出对所有中国产品实施惩罚性关税措施的威胁。上周，中美两国领导人通了电话，此举被普遍看作是双方贸易争端激化以来的一项进步。中美两位首脑表示，他们将在本月底布宜诺斯艾利斯举行的G20峰会期间举行会晤。

进博会开幕 习近平再强调开放 我们来看看进口 这是第一个在国家层面上只关注进口贸易的商品贸易博览会。进口博览会的举办地点：上海国家会展中心，展出面积相当于38个足球场。

进博会开幕 习近平再强调开放 要把开放“进行到底” 习近平在进博会开幕式上发表主旨演讲时承诺：“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”习近平在2017年5月的一带一路高峰论坛上就提出了中国每年要举办国际进口博览会的建议。

进博会开幕 习近平再强调开放 中国也在“买买买” 在中美贸易战愈演愈烈，似乎僵局无解的背景下，北京高调推出了首届进口博览会，意在展示中国其实也是一个进口大国。

进博会开幕 习近平再强调开放 国际来宾 出席开幕活动的国际组织高层人物包括国际货币基金组织（IMF）总干事拉加德（Christine Lagarde）。

进博会开幕 习近平再强调开放 邻国政要汇聚 西方世界对此次进博会的反应被媒体评论为“政冷经热”，其表现之一是，欧美国家高层官员缺席。中国的近邻中，倒不乏政府和国家级领导人出席：俄罗斯总理梅德韦杰夫（中）、越南总理阮春福（左）和巴基斯坦总理伊姆兰·汗（右）。

进博会开幕 习近平再强调开放 政界回避 企业积极 进博会也是对一直抱怨中国进口顺差太大的美国的一种宣示。虽然美国没有派政府高层代表赴会，但美国企业不甘落后，通用汽车、通用电气、福特、微软、特斯拉和沃尔玛都在上海亮相。图为特斯拉的Model 3电动车。

进博会开幕 习近平再强调开放 与机器人对阵 参展的有来自全球130个国家的3000多家企业，5000多种首次登陆中国市场的产品。图为日本自动化设备制造商欧姆龙的展台上，工作人员在和机器人打乒乓球。

进博会开幕 习近平再强调开放 比尔·盖茨现身 微软创始人比尔·盖茨也出现在进博会开幕式上。就连在中国仍处于被屏蔽状态的脸书和谷歌，也在参展方之列。

进博会开幕 习近平再强调开放 贸易战“世上最蠢” 进博会期间，阿里巴巴董事局主席马云在参加一个论坛会议时表示，贸易战是“世上最愚蠢的事情”，他认为20年后不会有贸易问题，“没有人能阻止贸易”。

进博会开幕 习近平再强调开放 足下生辉 中国是消费品和奢侈品的进口大国。图为博览会上展出的英国设计师Jimmy Choo品牌的镶嵌近万颗钻石的女鞋，价值430万美元。

进博会开幕 习近平再强调开放 新闻中心 不仅各国经济界对进博会兴趣高涨，媒体也纷至沓来。图为博览会场的新闻中心。从组织、安保级别来讲，这次上海国际进口博览会的级别堪比当年的奥运会和世博会。

进博会开幕 习近平再强调开放 首日封 中国邮政为进博会特别推出了纪念首日封。进博会的吉祥物是名叫“进宝”的熊猫。 作者: 叶宣



要么是习近平不愿意在中美首脑会晤前露出底牌，要么就是他完全没有作出妥协、推行真正改革的意愿。总之，他的开幕讲话完全是老生常谈，了无新意：中国愿意扩大进口、提升国内消费、减少进口限制以及改善市场准入和知识产权保护。但他在讲话中只字未提同美国的贸易争端，只是泛泛地批评了世界贸易中的单边主义，这显然是针对特朗普的"美国优先"政策。

美国驻华商会主席扎利特（William Zarit）认为，中国已经在作出一些审慎的让步，"但距离中国开放市场，还有很多工作要做。至于中国是否会进行必要的实质性改革，为双方营造出公平互利的贸易关系，我们拭目以待。我们希望中国会这样做。"

两位著名的中国经济学家认为，中美贸易争端的背后实际上是一个体制问题，是大肆宣传的官方"中国模式"造成的必然结果。北京天则经济研究所的盛洪说，只有真正的改革开放，"才是中美战略合作的保障。"他表示，只有一个拥有共同价值观、朝向市场经济、法治国家和民主化方向发展的中国，才能在战略层面上被美国所接受。经济学家张维迎认为，中国之所以取得如此成就，是得益于在德国等国家取得广泛成功的"普世模式"，即自由市场经济、富有创造力的企业家，以及对西方国家技术成果的吸收。张维迎对"中国模式论"者提出批评。这些人认为中国的成功得益于强有力的政府、体量庞大的国有企业以及政府英明的产业政策。

在其已经被大学官网删除的文章中，张维迎指出警告说：对中国经济成就的错误解读，对内"误导自己，自毁前程。"盲目强调独特的"中国模式"，将导致改革进程的逆转。他同时指出，这种错误解读还"误导世界，导致了对抗""在西方人眼中，所谓'中国模式'就是国家资本主义，同公平贸易和世界和平格格不入，决不能容其畅通无阻，高歌猛进。"

他表示，中国模式论必将导致中国和西方的对抗。习近平掌权六年以来，已经撤销了一系列改革措施。在其"中国特色社会主义新时代"理论中，扮演重要角色的是国家，而不是市场。在习近平看来，拥有13亿消费者的中国是贸易战无法撼动的。他在进博会开幕式上的发言中指出："中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。"

达扬 / 乐然（德新社）