 改革开放四十周年 中港两地生活变迁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.12.2018

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时政风云

改革开放四十周年 中港两地生活变迁

2018是中国改革开放40周年。在改革开放的岁月里，毗邻中国的香港，两地人民互动频繁，而随着内地经济实力的迅猛发展也发生了巨大的变化。

Hongkong Stadtansicht (picture-alliance/dpa)

香港的经典地标：维多利亚港

（德国之声中文网）港人北上消费置业  vs "港澳个人游"( 自由行 )

随着中国改革开放，中港两地互动日益频繁。九十年代初期，香港经济蓬勃，相对内地，物价相当低廉，于是吸引了大批香港市民北上消费旅游；尤以深圳及珠江三角洲蔚然成风，形形色色的消费包括饮食消闲、唱歌娱乐KTV、按摩、美容美发修指甲、镶牙、订造衣服、甚至嫖妓；另一方面，学生文化人喜欢挤进深圳或广州书城去，背着一大包的书本回来。曾经，于94年落成、座落深圳罗湖口岸的罗湖商业城更是以港客为主要销售对象，是北上消费者十大景点之一。那时候，港元的汇价高于人民币，以1997年香港回归为例，1港元兑人民币的官方汇率为1.07元，100港元在 "黑市" 更可换上约120元人民币。农历新年前夕，不少港人均喜欢到珠三角一带办年货。每到周未及长假期，深圳罗口岸挤满了过关的旅客。到2003年另一个口岸 - 皇岗口岸更实施24小时出入境通关，港客24小时可随时穿梭两地。2000年港人北上消费总额高达294亿元。此外， 由于生活指数较低，也吸引了不少退休人士在珠三角地区如中山丶珠海等地置业及生活。

踏入新千年之后，随着内地经济起飞，人民生活水平不断提升，物价指数上涨，拉近了中港两地物价的距离。与此同时，美元兑人民币转弱，连带与美元挂勾的港元也出现 "贬值"，港人大举北上消费的热潮渐退。时移势易，随着2003年"港澳个人游"(自由行) 政策的开放，内地往香港消费的人数却不断增加，2017年录得4444.5万人次。

Bildergalerie Hongkong im Bilderrausch (Rainer Traube)

2003年7月，大陆正式实施"港澳个人游"，准予内地居民以个人的方式前往港澳地区旅游。只要在计划范围内的40 多个城市的居民，便可以透过简单的手续前往香港及澳门旅游，期间最多可以逗留一周。直至2009年，深圳户籍居民可以申请"一签多行"，自此到访香港的内地旅客便有增无减，每逢中国大陆的长假期，包括农历新年、五一及十一黄金周，更是港澳个人游的高峰期。除了旅游消费购物，不少大陆旅客在访港期间更顺道购买保险丶进行体检、甚至置业。早期自由行旅客消费力强劲，大量购买高端消费品，包括外国名牌以及珠宝首饰等；后期逐渐以生活必需品为主。由于对香港产品质量较有信心，特别在幼儿食用品上，如婴儿奶粉丶尿片及医疗药品，不少内地居民，更定期自由行到香港，搜购生活用品。随着2018年高铁香港段以及港珠澳大桥通车后，内地到港的旅客更大幅上升，使香港处处人山人海。

然而，被喻为一把 "双刃剑" 的自由行政策，在香港社会引起不少争议。尽管它创造不少就业机会，惠泽香港经济，另一方面却衍生了不少社会问题。随着中国大陆旅客逐年增加，对香港社会的负面影响逐渐浮现。内地旅客来港抢购奶粉、孕妇来港产子、小孩来港占幼儿学额等，造成香港居民的日用品供应短缺、医疗、教育资源不足、公共服务及交通系统等负荷过重等，使港人对中国内地人开始产生不满，引发中港矛盾及冲突，迫使香港政府不得不在2013年实施"采取限购令"及其他政策予以舒解矛盾。

港女与内地男结婚趋势增

香港小区组织协会干事施丽珊接受德国之声访问时表示，自从中国改革开放后，中港两地人民生活接触频繁，催生了中港跨境婚姻的社会现象。过去十多年，中港婚姻数目占整体香港婚姻之三分一。

研究香港本土文化的出版人、香港次文化堂社长彭志铭对德国之声表示，改革开放初期，由于香港男女比例不平衡，再加上香港女权意识日渐抬头丶香港一班低下层的男士，难于在香港结婚生子，因此纷纷北上娶妻。由于中国刚开放，基于对香港的美好想象，不少贫困偏远农村的年青女孩也愿意嫁给年长的香港男士，使早期中港婚姻出现不少老夫少妻的例子，六、七十岁老头子娶一个二十出头的年轻妻子可谓非常普遍，然而及后离婚的数字也相当高。香港社区组织协会干事施丽珊表示，近年中港婚姻夫妇年纪差距已有所收窄。

施丽珊指出，近年香港男性北上娶妻的情况已大幅下降，与此同时，男性与内地女性在香港登记结婚的数字，则由1996年的2215宗，增加至2016年的12303宗，在20年来上升5.5倍。此外，香港女性北上结婚的个案也日渐增多。香港女性与内地男性在香港登记结婚的数字，由1996年的269宗，增至2016年的5064宗，大幅上升18.8倍。有调查显示，由于内地经济急速发展，内地不少男士拥有优厚的条件，包括高学历及优渥的职业，令香港不少女士"刮目相看"，加上香港男士普遍被形容为不够独立及成熟，使不少女士转移情倾内地男士。施丽珊认为，由于香港阴盛阳衰的情况愈来愈严重，香港女士嫁给大陆男士的趋势相信将会不断增加。

  • Schweden - Gui Minhai (South China Morning Post)
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    北京快车劫持案

    2018新年伊始，瑞典籍华人、香港铜锣湾书商桂民海再次引起了外界的关注，他今年1月与两名瑞典外交人员乘火车前往北京时被捕。桂民海之后在一则认罪视频中，指控瑞典利用他作"旗子"。转眼已到了年末，看来2019年的元旦，桂民海还得在中国过。

  • Screenshot Youtube | Satire aus Schweden - Thema China (youtube - SVT Humor)
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    中国游客在瑞典

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  • Buch „China regieren“ von Chinas Staatspräsident Xi Jinping (DW)
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    修改宪法

    三月初人大会议通过了修宪提案，国家主席任期不得超过两届的限制被取消。就此，习近平理论上有了终身执政的可能性。“修宪”在社交网络上引发激烈争议并一度成为网络审查的敏感关键词。官媒强调不设限并不意味着“终身制”。

  • Symbolbild Handel USA Kanada China (Colourbox)
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    中美“贸易战”早在去年就初露端倪，美国贸易代表莱特希泽当时宣布对中国进行301调查。3月初，特朗普签署公告对进口钢铁和铝产品征税，北京随后也对美国大豆等商品加征关税。你来我往的中美贸易战胶着多月，因为孟晚舟事件把加拿大也卷了进来，这场风波将会在2019年继续下去。

  • Taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-Wen in Taipeh (Getty Images/A. Pon)

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    5月以来，多明尼加、布吉纳法索、萨尔瓦多都宣布与台湾断交，目前台湾与17个国家仍维持外交关系。如何妥善处理两岸关系无疑是民进党明年面临的重要议题，更是深深影响着蔡英文2020的连任之路。

  • China Impfungen in Shanghai (picture-alliance/dpa/W. Yadong)

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    长春长生公司7月被中国药监部门发现在生产狂犬病疫苗时对生产记录进行造假。事件引发许多幼童家长担心。中国当局宣布重罚长春长生91亿，但这起丑闻已严重消噬着公众对疫苗接种体系的信任。同时，香港在疫苗风波扮演着重要的角色。在有完善监管的香港，外国疫苗也有保证，许多大陆民众因此选择南下打针。

  • Finnland Ankunft Liu Xia, Witwe des chinesischen Dissidenten Liu Xiaobo (picture-alliance/dpa/Lehtikuva/J. Nukari)
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  • Eröffnung Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn Hongkong und chinesischem Festland (Imago/Xinhua)
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    被誉为香港最具争议性的议题之一，耗资853亿元兴建的广深港高铁香港段9月正式通车。除了造价高昂、破坏环境等问题外，最大争议是“一地两检”，即中国大陆的执法人员在区内执行大陆法律。高铁通车不久后，造价昂贵的港珠澳大桥也正式开通，它是全球最长的跨海大桥。图为香港行政长官林郑月娥参加高铁香港段开通仪式。

  • Interpol Logo (Getty Images/AFP/R. Rahman)
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    主席去哪儿了？

    中共高官妻子在法“寻夫”，给事件带来罕见的戏剧性：国际刑警组织主席孟宏伟的妻子在法国报案称，孟宏伟于9月底回中国之后失踪。孟宏伟后来被中国官方宣布“因受贿嫌疑而接受调查”。国际刑警组织11月末召开年会，选出新主席——韩国人金钟阳。

  • Taiwan Schweres Zugunglück (Reuters/Str.)

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    台湾普悠玛列车出轨翻覆

    一列台铁普悠玛列车10月末在宜兰发生出轨事故，造成十几人死亡，近200人受伤。日本的制造商承认线路设计有失误。

  • China Xinjiangs Umerziehungszentrum (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)
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    新疆“再教育营”合法化

    新疆人大10月修法，将备受争议的“再教育营”纳入《去极端化条例》，并称之为“职业技能教育培训中心”。此前，联合国报告指控中国将上至百万新疆民众关进“再教育营”。

  • Hongkong Mitbegründer der demokratischen Kampagne Occupy Central vor Gericht (Getty Images/AFP/A. Wallace)
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    11月中旬，“占中三子” 戴耀廷、陈健民和朱耀明等多名雨伞运动参与者的案件在香港法庭开审。被告都在庭上表示不认罪。案件预计2019年年初宣判。一旦定罪最高刑罚可被判处入狱7年。除了民主问题、香港的言论自由空间也让外界感到担忧。香港外国记者协会副主席、《金融时报》资深编辑马凯周递交延长工作签证的申请遭到香港政府拒绝。

    作者: 文木


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