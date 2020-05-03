“改邪归正”——迷幻蘑菇可治疗抑郁症？

（德国之声中文网）上世纪60年代，主流社会对赛洛西宾（psilocybin）避犹不及，这种"一级管制药品"被认为是危险且毫无疗效的。几十年内，表明赛洛西宾可能有治疗作用的证据一直被深藏于书中。而在过去的十年中，科学家们重启有关迷幻药物的研究并带来新的视角，一些实验室正在进行临床试验。

伦敦帝国理工学院的神经心理药物学教授大卫·纳特（David Nutt）将这一时期称作"迷幻药用于精神病治疗的美丽新世界"。他认为，精神疾病治疗在经历30年的黑暗时期后逐渐形成。在这30年中，抗抑郁药是唯一被接受的治疗心理疾病的药物。

纳特坦言，抗抑郁药价格昂贵不说，而且只对一小部分人有效。潜在的副作用则包括情绪低落。

纳特说："我喜欢将其视为一个力场。" "它们保护你，使你免受生活压力的困扰，生活的压力纷繁且反复出现，它们可以暂时治愈你的大脑。"

但是这种效果只有在服用抗抑郁药的情况下才存在，一旦停药，就会出现严重的戒断症状。而且或许更重要的是：抗抑郁药不能解决抑郁症或焦虑症的根本原因，纳特如是说。

相比之下，赛洛西宾似乎提供了一种不同且更持久的选项。纳特和他的研究小组已经完成了用赛洛西宾治疗抑郁症的第二次临床试验。

可控的旅行

研究者请患有中度至重度抑郁症的志愿者服用含有25毫克赛洛西宾的药片。这种大剂量可使服用者经历大约四小时的强烈且深刻的"旅行"。 但这并不像嬉皮士那样在田野里游荡，而是在可控的环境中进行测试，一位志愿者由两名治疗师陪同。

"抑郁症患者的旅行通常并不愉快"， 纳特补充道："他们经常会重温自己一生中最恐怖的经历，并再度体验他们可能已经忘记但却恰恰是抑郁根源的事情。"

治疗师会帮助志愿者为他们可能会遇到的情况做好准备。他们在测试过程中握住志愿者的手，为其提供安全感。旅行结束后，治疗师将通过心理治疗帮助志愿者解读经历。

纳特解释："这不是一件你自己去户外做的事情。这是正经的药物，强大的药物。" 如果感兴趣的话，您可以通过以下的YouTube视频了解伦敦帝国理工学院的第一次临床试验：

快速而持久的效果

在一项试验中，对抑郁症治疗没有反应的20名患者每隔一周服用两剂赛洛西宾。 纳特的团队发现患者的健康状况得到了快速而持久的改善。测试后的五周之内，没有一个患者需要传统的抗抑郁药。六个月后，他们进行了跟进测试，发现他们的许多症状都消失了。

但是因为没有对照组，所以无法直接比较结果。伦敦迷幻剂研究中心的罗宾·卡哈特-哈里斯（Robin Carhart-Harris）领导的团队正在进行有对照组的类似测试。

网上可查询的患者证词显示，他们的健康状况得到巨大改善。一位名叫安迪（Andy）的病人表示， 所有标准疗法都对其无效。所有疗法都无法帮他找到导致抑郁症的根本原因。但是他说，赛洛西宾给了他一张拼图里缺失的那一块，它是"带来改变的东西"。

科学与社会

虽然有理有据，但是对于一些医疗人员和科学家而言，承认赛洛西宾的疗效依旧不是一件容易的事。 几十年来，医生不断告诫人们这些药物有多危险。错，当人们在不可控的、所谓的"娱乐"环境中服用迷幻药时，确实会面临危险或风险。

安迪参加了首次用赛洛西宾治疗抑郁症的临床试验

但是在可控的环境中，迷幻药可以为抑郁症或成瘾症患者提供比传统抗抑郁药或单纯意志力更有效的治疗方法。"他们至少应该获得其病情可能会被改善的机会"，纳特直言： "我认为，以某种反对毒品的道德哲学为基础否认这些药物反而是不道德的。"

来自纽约的精神科医生斯蒂芬·罗斯（Stephen Ross）就曾亲历过这种矛盾。他在洛杉矶加州大学学医的过程中，从未学到有关迷幻药的内容。

神奇蘑菇内含有活性成分赛洛西宾

深藏于书中的迷幻药物

之后在2006年的时候，罗斯听说了一场庆祝瑞士科学家阿尔伯特·霍夫曼（Albert Hofmann）诞辰100周年的会议，霍夫曼是麦角酸二乙酰胺（LSD）的发明者，也正是他首次从迷幻蘑菇中分离出赛洛西宾。

罗斯疑惑不解："为什么会有人要庆祝LSD的发现？关于LSD，我在学医过程中唯一听到的就是：这是一种有害的危险药品。"

于是他开始查阅医学史，并发现了大量被视而不见的研究。 1950、60和70年代是迷幻研究的繁荣时期。在罗斯发现的研究报告中，有重点提到过用LSD来治疗酒瘾。作为专注于成瘾症治疗的精神科医生，罗斯对此十分好奇。

但是，因为LSD被归为一级管制药品，所以很难获得研究经费。

为了增加自己成功的机会，罗斯转而研究赛洛西宾。虽然这种迷幻药像LSD一样也属于一级管制药品，但它拥有"较少的文化包袱"。同时他专注于一种没有像抑郁症或成瘾症那样被社会污名化的疾病：癌症。

罗斯正在对晚期癌症患者进行有关赛洛西宾的临床试验

赛洛西宾和癌症

目前在纽约大学医学院担任副教授的罗斯指出："在所有文化中，癌症都是一种非常可怕的东西。癌症患者开始质疑生存的意义，他们感到绝望，认为生活毫无意义。而且目前并没有针对这种生存痛苦的治疗方法。"

2016年，罗斯完成了第一个相关临床试验：用赛洛西宾减缓29名晚期癌症患者的抑郁和焦虑症状。 他说，赛洛西宾帮助人们将癌症重新概念化为"生活的一部分"，而不是生活的全部。

罗斯补充道："很多患者切身感受到，自己与这种深爱、博爱、上帝之爱或爱的感觉相连，这对他们具有深远的治疗作用。"

在诸如赛洛西宾之类德迷幻药物的影响下，越来越多的神经元之间产生互动。这些神经元之前可能没有互动，因为大脑处于老套或固定的思维模式。迷幻药物则增加了其灵活性。上图显示，在这一点上，右边迷幻药物比左边的安慰剂更有效。

两个球体显示人类大脑内部的连通性

小心，这是一场新的革命

迷幻药物也可以用于治疗其他疾病，包括厌食症、强迫症、创伤后应激障碍和人格障碍。

但是罗斯认为，我们仍然需要谨慎对待迷幻药。他说，在经过多年努力为迷幻药研究争取到资金、并得出令人激动的新结论之后，一些研究人员可能倾向于相信：赛洛西宾可以治愈一切。

他们的研究找到了新的受众，抑或一种新的接受形式，相关科学书籍也成为受欢迎的读物。但是研究人员指出，在将迷幻药用于药物治疗之前，还有很多工作要做。

罗斯补充道："我并不是说迷幻药应该马上在临床上使用。我们还需更多研究。"此外，即使研究成熟后，迷幻疗法也并不一定适用于所有人。研究人员警告，不要对精神病患者或大脑仍在发育的年轻人使用迷幻药物进行治疗。