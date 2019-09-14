改造中国工厂 大众快速赶超特斯拉

(德国之声中文网) 特斯拉正在上海兴建其第一座海外工厂，全球副总裁陶琳周二(10月29日)对媒体表示，上海工厂目前已经具备生产能力，流程结束后马上可以正式生产和销售；第一期的预计周产量将达到3000辆。这相当于每年15万辆电动汽车的产能。特斯拉计划，在2020年夏天以前将全球产能提升到每年50万辆。这家来自美国加利福尼亚州的新兴车企希望能够在几年后将总产能达到每年100万辆，而届时上海工厂的产能也将达到50万辆。

不过，届时特斯拉有可能遇到一个强劲对手：德国大众。与特斯拉不同，这家老牌德国车企不需要花费大力气在中国新建工厂，只需改造既有的生产线。路透社获得的内部文件显示，德国大众正在上海安亭以及广东佛山的生产基地将原有的燃油车生产线改造为电动车生产线，2020年就将投产，并且在2022年前达到每年60万辆电动汽车的产能。届时，德国大众的全球电动车总产能也将达到100万辆。

德国大众董事长迪斯(Herbert Diess)上周对媒体表示，大众集团将特斯拉视作一个需要认真对待的强劲对手。迪斯评价说，特斯拉的电动车现在已经不再是面向小众市场的产品，新款电动车Model3已经能够形成规模效应。"现在的关键问题是，特斯拉老总马斯克(Elon Musk)能否足够快地铺开生产网络。"迪斯同时也指出，鉴于电池的高昂成本，电动车行业正日益成为资本密集型产业。

特斯拉上海工厂即将投产

老牌厂商有钱又有才

作为全球最大的汽车厂商，德国大众的燃油车销量高达每年1100万辆，因此有持有足够的资金来投资电动汽车。除了资本雄厚之外，德国大众还有另一个重大优势：公司在全球拥有66万富有行业经验的员工，这能显著降低生产线改造的难度。大众集团的内部文件显示，公司计划在2022年前改造8个工厂投入电动汽车的生产，其中四个在德国本土，两个在中国，以及捷克、美国的各一间工厂。

与此同时，特斯拉的产能爬坡则要困难得多。上海工厂仅花了不到一年基本成型，只是一个特例。特斯拉在美国弗莱蒙特(Fremont)的生产基地近年来就遇到了不少麻烦，以至于不得不在原有厂房外又搭建了一个巨大的帐篷充当临时厂房，以增设一条生产线，实现原定的产能爬坡目标。马斯克本人甚至一度睡在弗莱蒙特工厂里，亲自监督陷入混乱的生产线建设。

一段时间以来，业内人士都在担心，投资者有可能对特斯拉的"烧钱"行为失去耐心。特斯拉困难重重的产能爬坡，也有可能让投资者丧失信心。一度有传言称，德国大众将会入股注资特斯拉，但是德方已经驳斥了该传言。

分析人士指出，不论是美国的特斯拉，还是中国的蔚来，这些新兴车企近期都在资金、生产等多方面遇到了困难；如今的投资者也因此对涉足电动汽车产业的新兴厂商越发谨慎。独立资产咨询机构伯恩斯坦研究公司(Bernstein Research)的分析师沃伯顿(Max Warburton)在接受路透社采访时指出，汽车制造业的门槛仍然非常高，最有可能率先实现向电动汽车转型的车企依然是老牌厂商，而不是新兴企业。

德国大众在2022年达到年产100万辆电动汽车的目标后，并不会就此止步。这家老牌厂商的计划是，在2025年前将电动车的年产能提升到300万辆，成为全球第一大电动汽车厂商。到2030年前，大众出厂的新车中，电动汽车的比例将达到40%。仅在2020年，该公司就计划推出70款电动汽车新车型。

文山/乐然(路透社、新华社、彭博社)