改路名反复旦分校 布达佩斯市长：我没有抗中

（德国之声中文网）中国复旦大学在匈牙利的建校计划成了热门议题，带头反对的首都市长卡拉松尼（Gergely Karácsony）6月7日在记者会上重申，抗议复旦分校计划「并不是针对中国，也不是针对中国人，更不是针对在匈牙利的华人，而是抗议匈牙利政府」。他认为，匈牙利政府没有为人民利益着想，该计划并未让匈牙利的学生受惠，并强调会在建校计划通过前持续抗争。

记者会上，有媒体问及布拉格市长贺吉普（Zdeněk Hřib）和台北成为姐妹城市，与他抗议复旦分校，及为民主、人权挺身能否比较时，卡拉松尼回答，他非常尊重布拉格市长，但是他的目的不是要减少布达佩斯与海外的合作，反而希望能加强现有网络，扩展与海外合作。

此外，卡拉松尼在记者会上表示，要感谢台北在新冠疫情期间的帮助。他说：「我们在疫情间，得到台北很大的帮忙，我想借此机会谢谢他们的帮助。」

2020年12月台湾桃园市政府捐赠30万片口罩给布达佩斯​，卡拉松尼1月25在推特上向桃园致谢，并表示「我们与台湾朋友一起为公共卫生及安全努力！」。

记者会上，德国之声问卡拉松尼如何处理匈牙利与中国关系，他称立场与欧盟一致，「个人认为这在政治和道德上都是正确的」。他并以香港为例，认为中国应该尊重国际法，并对匈牙利政府阻挡欧盟对中国的议案表示遗憾。

匈牙利5月5日在三周内第二度阻挡欧盟通过对中国的制裁决议。这份议案的目的是为谴责北京对香港选举法的改革。早在4月中旬，匈牙利便曾在对华制裁的表决上投下反对票。

布达佩斯6月5日有数千人针对复旦分校计划举行游行集会

卡拉松尼是谁?

今年45岁，隶属自由派对话党（Párbeszéd）的卡拉松尼是反对派中很受欢迎的政治人物，2019年当选布达佩斯市长，2010年至2014年担任国民议会议员。2020年10月，他曾接受德国之声的专访，当时已被视为匈牙利总理维克托·奥尔班（Viktor Orban）的重要对手之一。

专访中，卡拉松尼抨击匈牙利政府，对新冠肺炎疫情控制不足，并批评政府投入大笔经费进行大内宣，导致许多媒体沦为政府宣传工具，而独立媒体数量太少。专访中，他也质疑德国及欧盟对匈牙利政府的所作所为过于沉默。

他当时並表示，没有竞选总理的计划，并说：「我认为反对党需要的不是如救世主的神奇人物，而是好的方案以团结大家，当团结一致时，我们也能找到好的候选人来带领反对党联盟。」

然而，卡拉松尼近期表示，计划在2022年的议会选举中，挑战奥尔班。中国官媒《环球时报》引述中国专家称，卡拉松尼是试图通过「暗示中国威胁」来增加他的政治影响力。

匈牙利民调显示，当地有超过六成的民众，在复旦分校计划上的看法与卡拉松尼一致，根据自由派智库Republikon研究所周二公布的一项民意调查结果，66%的匈牙利人反对、27%的人支持盖建该校园。

卡拉松尼在抗议复旦分校计划中扮演关键角色，该争议已持续数月，直到卡拉松尼将分校周围的街道改名为「达赖喇嘛」、「自由香港」、「维吾尔烈士」及「谢仕光主教」，使建校计划从国内议题升级为国际瞩目事件。

布达佩斯6月5日有数千人针对复旦分校计划举行游行集会，这是匈牙利限制集会等防疫措施放松以来的首次大型示威活动，而这些抗议和改路名的行动，被中国当局批评，是个别政客为博得关注，「令人不齿」的行为。

中匈关系友好

事实上，匈牙利总理奥尔班过去10年间，不断深化与中国的战略伙伴关系，双方往来之密切超出其他欧盟成员国，这让匈牙利成为中国共产党通往欧洲的重要门户。

匈牙利政治学家克雷科（Péter Krekó）曾对德国之声表示：「虽然几乎所有欧盟国家都与中国建立良好经济关系，但论受北京政治影响的程度，没有一个成员国超过匈牙利。匈牙利外长不久前，批评欧盟以大规模侵犯人权为由对中国进行的制裁。在新冠疫情期间，匈牙利也是第一个引进中国国药集团（Sinopharm）疫苗的欧盟国家。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。