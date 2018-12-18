“改开”信号：改什么不改什么党说了算

( 德国之声中文网）中国国家主席习近平周二就"改革开放"四十周年发表演说，呼吁坚定不移地推进改革。他强调改革将以中国的方式进行，"没有可以对中国人民颐指气使的教师爷"。习的讲话中没有提出进一步实现市场自由化的新措施。

在历时一个半小时的讲话中，习近平呼吁加强对国有企业的支持并促进民营经济的发展。他表示，中国将努力加大开放力度，并确保实施重大改革。

在不断加剧的中美贸易争端中，中国政府对国有企业的扶植一直是双方争执的焦点之一。中美贸易争端已经给中国经济带来了负面影响，而要求加快改革步伐、进一步对外资企业开放市场的呼声也随之越来越大。习近平正是在这一大背景下发表上述讲话的。

不过，习近平仍然强调，中国必须自己决定今后发展的道路。他说："在中国这样一个有着5000多年文明史、13亿多人口的大国推进改革发展，没有可以奉为金科玉律的教科书，也没有可以对中国人民颐指气使的教师爷。"

习近平是在中国实施"改革开放"政策四十周年之际发表上述讲话的。已故中国领导人邓小平当年推行的改革开放政策，使中国的工业化进程得到跨越式发展，并最终使中国成为世界第二大经济体。

习近平说："我们必须毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。"习近平还在讲话中强调了中国共产党在社会各个领域的领导地位。他说："必须坚持走中国特色社会主义道路，不断坚持和发展中国特色社会主义。"" 改什么、怎么改必须以是否符合完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标为根本尺度，该改的、能改的我们坚决改，不该改的、不能改的坚决不改。"

党领导一切

习近平说, 开放带来进步，封闭必然导致落后。"改革开放每一步都不是轻而易举的，未来必定会面临这样那样的风险挑战，甚至会遇到难以想象的惊涛骇浪。"" 坚决维护党中央权威和集中统一领导，把党的领导贯彻和体现到改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军等各个领域。"

习近平表示，通过四十年的改革开放，中国人的民生水平有了实质性的提高。 他说："粮票、布票、肉票、鱼票、油票、豆腐票、副食本、工业券等百姓生活曾经离不开的票证已经进入了历史博物馆，忍饥挨饿、缺吃少穿、生活困顿这些几千年来困扰我国人民的问题总体上一去不复返了！"

但是，习近平的讲话并没有能够增强股民的信心，上股综合指数下跌了0.8%，而沪深300指数更是下跌了1%。整个亚洲股市也普遍走低。光大新鸿基北京办公室负责人乔纳斯·硕特（Jonas Short）对美联社表示："习的讲话没有任何新意，同此前在政治局会议上的讲话基本一致。"硕特期望，下周中共中央经济领导小组会议上会对今后经济政策走向做出更明确的表述。习近平在其长篇讲话中，没有直接提及当前同美国的贸易争端，更没有为此提出应对措施。12月初，习近平同美国总统特朗普就"停火"90天达成共识，在此期间双方将暂停继续加大惩罚性关税的措施。

"强化国有企业"

美国对华商会主席扎利特（William Zarit）表示，中国为外国企业进一步开放市场的空间还很大。"我们知道，中国并不希望打贸易战。因此，我们有理由乐观地认为，中国会在三月一日停火期结束前就会进一步开放市场。"

生活在北京的独立政治评论员章立凡对美联社表示，习近平对"顶层设计"的强调，说明尽管贸易战已经对中国国民经济造成冲击，但政府并不准备放宽对经济的控制。章立凡认为："他还是在强调大政府的必要性，以及加强对国有企业的投资和扶持，这说明他的一贯立场并没有任何改变。"

清华大学国家金融研究院副院长朱宁也对《金融时报》表示，对加强国有企业的强调，是对中国改革历史的一种有争议的解释。他说："巩固和发展国有企业未必在整个过去40年都是改革的趋势。"

中国四十年前的改革开放，正是从减少政府对经济生活的干预开始的。