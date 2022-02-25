改变世界的一周！俄入侵扰乱地缘政治秩序

（德国之声中文网）德国安全专家表示，俄罗斯的入侵不仅给乌克兰的主权带来威胁，也扰乱了全球地缘政治秩序。哈勒大学政治学专家约翰内斯·瓦尔维克（Johannes Varwick）接受德国之声采访时还指出：“我们现在又回到了集团对抗的状态，只是与冷战那个时候相比，西方集团的边界已经东移。在欧洲，和平已成为过去，对俄罗斯的信任彻底消散，恢复西方和俄罗斯之间的信任需要几十年的时间。” 而欧洲外交关系委员会(ECFR)的拉斐尔·洛斯(Rafael Loss)认为，俄乌危机的长期后果目前难以评估，他告诉德国之声表示：“至少对欧洲部分地区，尤其是对那些中间地带国家来说，1990年后的秩序似乎已烟灰云散，不幸的是，这些国家还没有加入北约或欧盟。对它们来说，安全形势看起来更加严峻。

对美国的依赖

德国安全专家瓦尔维克指出，欧洲国家很可能将再次像冷战时期那样，越来越依赖美国的防务保障，俄罗斯势力范围的边界将变得军事化：“我们现在必须重新拾回遏制俄罗斯的旧主张……这意味着，我们必须加强北约东翼，并对普京使用威慑手段。很明显，乌克兰位于这条边界的后面。现在的关键是要保护罗马尼亚、保加利亚这些北约成员国，这些国家作为北约国家处境更好，能够抵御俄罗斯可能的侵略。”

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这代表，许多人设想的苏联解体后的和平秩序会出现巨大变化。那时，北约和欧盟开始接纳新成员，欧盟以外的国家也相继被纳入其监管框架，比如能源网络，与欧盟进行合作。洛斯说：“现在我们又陷入了这样一种局面，欧洲和北约国家不再愿意与更东边的国家接触。“

普京的想法

对普京来说，北约早期在苏联解体后的扩张，以及随后美国对伊拉克和阿富汗的干预完全证明，本周四（2月24日）的入侵是正当的。洛斯分析指出：“普京认为，他有足够的理由动用武力扩张势力，在他眼里，北约就是这么做的。他认为北约在90年代利用俄罗斯的疲弱，重新划定前南斯拉夫边界，将科索沃从塞尔维亚分离出来。”

与此同时，西方认为俄罗斯在过去几年里多次违反国际秩序，包括对格鲁吉亚等国干涉。克里姆林宫2008年承认南奥塞梯和阿布哈兹脱离格鲁吉亚为独立国家，2014年俄罗斯吞并了原属乌克兰的克里米亚半岛。

波及全球

还有一种危险是，俄罗斯对国际秩序的挑衅也可能对世界其他地区的稳定产生影响。脆弱的协议和大国的保证维系着这些危机地区的现状。比如台湾，对它来说俄罗斯的入侵意味着什么？洛斯表示：“我觉得很难将乌克兰和台湾的情况进行直接的比较……美国对台湾有着长期的承诺。我认为这种假设，说美国没有对乌克兰事件进行军事干预，就意味着也不会对台湾进行军事干预，这种想法是错误的。但当然，长期的政治趋势可能至少会是，鼓励测试美国对台安全保障的可信度。”

他还表示，俄罗斯对乌克兰的干预可能也给其他联盟带来考验，可能再次发生新的地区军备竞赛：“如果联盟的整个架构开始崩溃，这似乎对克里姆林宫有利，这将给一系列国家带来巨大压力，让它们去考虑核武，这将对地区安全关系产生二阶和三阶影响……比如，如果土耳其决定走这条路，这对沙特阿拉伯和埃及意味着什么？”

德国现在很可能面临来自国内和国际的巨大压力，要求其增加国防开支和重组军队。 德国陆军总监（司令）阿方斯·迈斯(Alfons Mais)在社交网络领英上写道：“在我为和平服役的第41年，我从未想过自己不得不经历另一场战争。而联邦国防军，这个我有幸领导的军队，或多或少都有些无能为力。我们提供给政府的联盟行动选项极其有限。”

一夜之间，普京的决定似乎让世界变得不再安全。按照安全分析人士的说法，当今世界，政治关系可能越来越取决于军事实力。

Christoph Hasselbach对本文也有所贡献。

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