改写了美国电影传统的华裔导演赵婷

（德国之声中文网）赵婷登上世界电影殿堂的巅峰之前，曾走过一段漫长的道路。同《无依之地》里那些生活在房车里游走四方的无家可归者一样，对于"渴望远方"这个话题赵婷也不陌生。

赵婷出生在北京，成为好莱坞知名导演之前，她曾先后在伦敦、纽约等地生活过。本周日即将举行的第93届奥斯卡颁奖仪式上，赵婷执导的《无依之地》是夺奖呼声最高的影片之一。

赵婷生活在洛杉矶西南部的奥哈依小镇。但凡关于她的报道，都会提及她同两条狗和三只鸡一起生活，有些报道里也会提及她的生活伴侣：《无依之地》的摄影师理查德（ Joshua James Richards）。

《无依之地》创造了历史

种种迹象显示，赵婷成功了。《无依之地》已经获得了四十多个大大小小的奖项。博彩公司里，投注赵婷获本届奥斯卡最佳导演和最佳影片的人数遥遥领先。如果梦想成真，赵婷将是第一位获此殊荣的亚裔女性。她的奖品柜里，早已有了金球奖和英国电影学院奖。

在刚刚颁出的第36届美国独立精神奖（Independent Spirit Awards）上，《无依之地》也再获最佳影片等四项大奖。

《无依之地》深刻揭示了美国的社会底层：孤寡老人、生活在房车里四处奔走打短工的穷人。他们当中，有人是喜欢过这样的生活，也有人纯属为生活所迫别无选择。

赵婷还导演了斥资两亿美金的漫威英雄片“永恒族”。演员阵容极其庞大，包括安吉丽娜·朱莉和库梅尔·南贾尼。据报道，影片还将出现漫威影片里的第一个LGBTQ角色。

将底层民众刻画得出神入化的赵婷，将如何在《永恒族》里展示高大上的英雄人物呢？人们拭目以待。赵婷想必会带给观众惊喜，会给老套的英雄片注入新的活力。

灵感源于生活

赵婷的创作灵感源于生活，她的处女座《哥哥教我唱的歌》（2015）以及稍后的《骑士》反映的都是达科塔州南部派恩里奇印第安人保留地里拉科塔族和苏族青少年的生活，向观众提供了一个了解美国西部的新视角。

通过《无依之地》，赵婷为美国公路片的视觉语言带来了新意，但同时并未偏离好莱坞电影神话的主轴。作为导演，赵婷既有圈内人对细节的苛求，又不乏圈外人的好奇和独特视角。



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