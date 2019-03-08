收银机偷税“神器”被曝光  德大批亚洲餐馆涉案

（德国之声中文网）一对来自香港的兄弟开发了一种特殊收银机，可以将发票记录无痕删除，帮餐馆下调营业额，达到少交税的目的。58岁的Siu Fan P.和56岁的弟弟Siu Hong P在德国生活多年，已加入德籍。去年，他们因涉嫌协助他人逃税被逮捕。他们的大本营在盖尔森基兴（Gelsenkirchen）。《明镜》杂志指出，调查人员发现，数以千计的餐馆都买了这种装有秘密程序的收银机，其中大多是亚洲餐馆。有调查员说："欺诈是这些餐馆的一种商业模式。"这种逃税行为让德国损失至少5亿欧元。

阴阳小票

德国政府缺少处理这种技术犯罪的专家。兄弟俩在去年7月被捕，本月会在下萨克森州的奥斯纳布吕克市出庭受审。该州接手生活在鲁尔区嫌犯的案件，是因为奥尔登堡税务局聘请了几位能够驾驭并会破解系统密码的IT专家调查员。

这种经过改装的收银机操作简单，只需输入一个密码就能启动，系统会提供德语、中文、英语和荷兰语的选择。两兄弟的"Multiway"收银机直到去年夏天都是热销品，这些机器从未出现在任何展销会，两人在德国《华商报》上打过广告。查税人员 "卧底"发现了"Multiway"收银机的秘密。他们怀疑一家餐馆有偷税问题后扮成普通客人去吃饭，结帐拿到小票时偷拍一张拍照，之后把小票故意放到桌上没有带走。随后突击这家餐馆进行核实，发现对应的小票不在帐上就对餐馆展开正式调查。

收银机偷税"神器"有多厉害？去年吕纳堡（Lüneburg）地方法院审理的一起案件中可见一斑。一名40岁的女性在当地经营一家亚洲餐厅。在中国出生的她自2012年接手这家餐厅，一半营业额都用"Multiway"银机偷偷抹消了，短短不到4年的时间里隐瞒数额逾90万欧元。她被判处两年监禁，缓期执行。

为什么选择铤而走险？

在北威州从事餐饮业多年的一名中餐馆老板接受德国之声采访时说，虽然时有曝光餐馆偷税的事件，但并非每个餐馆都会去冒这个险："每个老板心态不同，发展道路也不一样。我认识很多亚洲餐馆老板不会冒这种险，不值得。餐馆不是一定通过逃税才能赚到钱。"

这位不愿透露姓名的餐馆经营者分析，逃税的原因之一是不懂德国的税款规定："我不理解偷税做法，多缴税可以退税的呀，可以拿到很好的贷款发展自己的事业，可以正大光明买房。黑钱呢，不能随便用，丢了也不敢报案去找，痛苦也很多。孩子也不能享受很好的福利，这是冒险，跟抢和偷都一样 ，相当于去银行抢钱，抢一百万值得吗？"

柏林税务局去年公布的数字反映了餐饮界偷税现象有多严重：柏林约共有1.5万家饭店、快餐小吃铺和咖啡店，税务局去年抽查了1132家店，有95%都查到税务问题，大多问题不大，但有31起已启动刑事诉讼程序。

接受德国之声采访的中餐馆老板认为，偷税现象屡禁不止也与德国政府的税收政策不无关系。不光是亚洲餐馆、土耳其餐馆还是意大利餐馆都不乏对税高的不满情绪："政府收税太高了。要是收6%的税，很多人肯定就愿意交，19%的税，五分之一政府就这样拿走了，感觉很心疼。"

他还举例表示："一顿饭50欧元，9欧元税就没了，剩余大约40欧元房租、水电、买菜材料成本、人工，你说老板能赚多少。政府没做什么事情就拿走19%。干餐馆很累得，自己拼命工作，没有节假日一天10个小时，月底拿不到什么钱。德国政府的一些规定也不利于中餐馆的发展，请国内劳工来工作有限制，不给发签证，一些餐馆都请不到人，就只能请黑工，就拿逃税的钱支付黑工。"

德国有超过一百万家现金流动率很高的公司，包括餐馆、出租车、零售店。但税务机关缺乏检查人员和设备。

等待庭审的两名亚洲男子可能要为逃税收银机付出昂贵的代价：德国邦财税法院2015年在一次紧急审理程序中做出决定，提供收银机作弊软件，帮助他人逃税者，不仅要面对刑事诉讼，还得上交罚款，需补交收银机买家偷漏的全部税费。