收购失败FTX申请破产 加密货币暴跌蒸发千亿美元

（德国之声中文网）本周引发加密货币圈动荡的交易平台公司FTX于11月11日宣布在美国申请破产，创办人兼执行长班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）辞去职位，但仍将协助完成破产程序，并由雷伊（John Ray）接任执行长。该公司接下来需依照美国《破产法》规定，提交重组计画。

FTX的官方声明指出，已依据美国《破产法》第11章声请破产程序，将以「有条理的程序进行审核并将资产货币化，以维护全球利益相关者的权益」。该破产声明影响范围包括FTX旗下的Alameda Research公司，以及约130家关系企业。

加密货币市场遭重挫

这场风波让原本就奄奄一息的加密货币市场再度遭遇重击，比特币本周一度跌破16000美元，达到两年来最低。以太币也一度跌破了1100美元。根据加密货币追踪网站CoinMarketCap的数据，所有数字货币的总市值本周减少了约1500亿美元。

此次FTX危机始于11月2日，加密货币媒体CoinDesk刊登报导称，由班克曼-弗里德经营的对冲基金Alameda Research持有大量由FTX发行的FTT代币。 CoinDesk取得的文件显示两者有密切关系，但FTX与Alameda Research照理应该各自独立经营。

接着在上星期日（11月6日），全球最大的加密货币交易所币安（Binance）执行长赵长鹏在推特上表示，将出售手中剩下的FTT代币。在赵长鹏发布抛售消息后，FTX面临的赎回压力大增，引起包含FTT在内的加密货币贬值，投资者的恐慌引发抛售潮，进一步蔓延至整个加密货币市场。

币安放弃收购

在投资者跟着挤兑FTT之后，币安于11月8日签署无约束力协议，表示会展开调查以收购FTX于美国以外的事业，协助化解流动性危机。然而在隔天却又宣布放弃收购，此消息导致FTT价格崩盘，大跌超过80%。币安发表的声明指出：「作为企业尽职调查的结果，以及关于客户资金处理不当和涉及美国机构调查的最新报道，我们已经决定不对FTX进行收购。」

币安和FTX分别为第一和第二大加密货币交易所，经手世界上大部分加密货币交易，两家公司互为竞争关系。赵长鹏在个人推特上表示：「FTX的倒闭对行业内的任何人都没有好处，不要把它看作是我们的胜利，用户的信心已经严重遭到动摇。」

FTX首席执行官兼创始人班克曼-弗里德则在推特上公开道歉，称目前FTX的资产/抵押品总市值高于用户存款。根据财经媒体《福布斯》和彭博社报道，班克曼-弗里德身价一度达到230亿美元，一直以来还是民主党的重要政治捐款金主。但如今的FTX风波，导致他的净资产几乎全部蒸发。

美国政府着手调查

班克曼-弗里德本周三曾向投资者表示，由于最近几天收到的提款请求，他需要紧急资金来弥补高达80亿美元的财务缺口。如今FTX宣布申请破产，投资者面临无法取出资产的局面。

据彭博社报导，美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）已着手调查FTX的财务问题。报导引用知情人士说法称，监管机构正在调查FTX和Alameda是否妥善处理了客户资金，以及确定是否有任何犯罪活动或违法行为。

此外，FTX对于体育赛事的赞助，包括一级方程式赛车和与美国职业棒球大联盟的协议也遭到中止。佛罗里达州的迈阿密-戴德县（Miami-Dade County）周五决定终止与FTX的合作，这意味着迈阿密热火队的比赛场地将不再被称为FTX体育馆。汽车品牌奔驰也表示已经暂停了与FTX的赞助协议，并且会从本周末开始把FTX从其赛车上移除。

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比特币是如何运作的？ 惊人的耗电量 比特币的计算过程需要耗费大量电力。根据剑桥大学发布的比特币耗电指数，每年比特币的耗电量高达1200亿度，比上图任何蓝色标注国家的总耗电量都高。 作者: Per Sander, Gudrun Haupt



（综合报导）

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