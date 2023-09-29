收買網紅、控制外媒 中國遭美批操弄資訊

（德國之聲中文網）美國國務院週四（9月28日）發布報告，稱中國每年花費數十億美元，在全球操弄媒體。報告以「中國如何尋求重塑全球資訊環境」為題，指控北京透過各種欺騙、脅迫手段，試圖建構有利於其政治宣傳的「資訊生態系」。

報告指出，中國的做法可能導致全球言論自由「急劇萎縮」。若讓北京實現此企圖，將會「改變全球資訊地景、製造偏見與差異，導致各國在經濟與安全上，做出從屬於北京利益的決定」。

美國國務院全球參與中心（Global Engagement Center）的特使兼協調員魯賓（James Rubin）表示：「當你把拼圖一塊塊拼湊起來，會看到中國政府在世界上關鍵地區尋求主宰資訊的野心，令人嘆為觀止。」他警告，若不阻止中國的資訊操弄，將導致民主價值「緩慢、穩步的毀滅」：「我們不會想看到，奧威爾式的真實與虛構混雜出現在這個世界。」

這份報告反映了美國對中國資訊戰攻勢的憂心。報告發布前一天，路透社等媒體消息稱美國有10位國務院官員的郵件被中國駭客竊取，遭竊郵件達6萬封。今年7月，微軟公司的報告曾指出，中國駭客組織取得了25個組織的電郵，受害者主要位於西歐；彭博社等媒體隨後揭露，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的郵件也遭入侵。

此外，臉書母公司Meta今年8月表示近期移除了約7700個臉書帳號，這些帳戶透過Meta的平台推廣親中言論，一方面讚揚中國政府，一方面批評西方，並攻擊對中國政府持批判立場的記者和學者。

報告提及哪些資訊操弄手法？

「每個國家都應該能夠向世界講述自己的故事。然而，國家的敘事應以事實為基礎，就事論事看待其興衰。」根據報告，中國不再只滿足於推廣、捍衛其政治立場，更進一步尋求散播假訊息、在海內外降低美國的公信力。

報告稱，中國政府一方面以虛假、有偏見的資訊來推廣其正面形象，一方面打壓與官方說法相悖的言論。在涉及新疆、台灣、南海爭端、人權疑慮、中國經濟的「敏感」議題上，北京會藉由「網路與真實世界中的恫嚇」來壓制異見，強化自我審查風氣。

中国在新疆打造另类现实

透過資助網紅，並致力於收買外國政治菁英、記者等國際知名人士，北京「明裡暗裡」影響內容平台：「截至2021年，有將近100位有影響力的人士，以20幾種語言，在多個社交媒體平台上傳布中國的官方訊息，這些人在數十個國家擁有超過1100萬名追蹤者。」

北京也公開或暗中收購外國媒體股份。舉例而言，為了規避泰國法律對外國媒體所有權的限制，中國透過一間科技公司在當地成立子公司，由泰國人經營，並收購了泰國最受歡迎的新聞網站。中國也成為非洲數位電視服務的主要提供者，控制了當地的有線電視供應商，因此能夠優先播放有利於中國官方的內容，限縮西方新聞頻道的播出。

其他的做法還包含跟地方媒體達成有限制的內容共享協議，「讓可信的報刊替標註不清的中國政府內容提供合法性」，例如中國官媒央視免費提供影音內容給全球1700家媒體，但這些內容經過了重製與包裝，常常不會標明是來自於中國政府。

該報告進一步對中國的「數位專制主義」提出警告，直指中國利用微信，對居住於民主國家的華語使用者散播假訊息；而外國政府使用華為的設備進行警務工作，並用於攔截其國內政治反對派的電子通訊與手機定位數據，亦引發資安疑慮。此外，根據美國政府消息，TikTok母公司字節跳動曾經阻擋北京的批評者使用其平台，甚至製作一份「定期更新的內部名單」，詳列遭限制的用戶。

儘管如此，報告也稱，中國對全球的資訊操弄在民主國家並非全然一帆風順，因為地方媒體與公民社會的反抗，多少挫敗了中國的攻勢。

北京怎麼說？

中國駐美大使館並未立即回應路透社的置評請求。

今年7月，北約發表的公報曾指責中國以「野心和強制性政策」挑戰北約的利益、安全和價值觀，並惡意以網路行動、衝突言論和假訊息，來針對北約盟國。當時中國外交部發言人汪文斌批評北約「歪曲抹黑、編造謊言」。

針對關於中國駭客的指控，中國則多次主張「美國才是全球最大駭客任務和網路竊密者」，並反批美國透過「散布虛假信息轉移視線」。

（路透社、法新社等）

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