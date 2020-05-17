收紧制裁 美国能否对华为“一剑封喉”?

（德国之声中文网）上周五（5月15日），美国商务部宣布，在全球范围内阻止向此前被列入贸易黑名单的电信设备巨头华为技术公司供应芯片。据路透社报道， 美国商务部表示，正在修改一项出口规定，根据规则调整，使用美国芯片制造设备的外国公司将需获得美国许可，才能向华为或像海思半导体这样的华为关联公司提供某些种类的芯片。

据路透社报道， 美国商务部称，"将允许把已经投产的晶圆供应给华为，只要在从周五开始的120天以内完成即可。也就是说到周五时，芯片必须已经投产，否则将不符合规定。该规定也给全球最大晶圆代工企业和华为主要供应商台积电造成打击，后者周四刚刚宣布计划在美国建厂"。

美联社报道称，美国商务部做出的这一宣布可能会令作为全球最大的智能手机和网络设备制造商之一的华为公司每年价值1230亿美元的业务陷入危机之中。

美联社在一篇报道中指出，美国商务部针对华为公司做出的新一轮制裁规定在政治层面具有相当大的爆炸力。因为华为公司不仅仅是中国最具成功的私营企业，同时它还是中国共产党领导推动下的工业化进程中的一家标杆性企业，中国希望借助这家企业将中国打造为可盈利技术发展行业全球竞争中的强大竞争者。

中国威胁进行报复

周日（5月17日）中国商务部官方网页上刊登商务部新闻发言人就美出台出口管制新规应询的谈话称， "美方动用国家力量，以所谓国家安全为借口，滥用出口管制等措施，对他国特定企业持续打压、遏制，是对市场原则和公平竞争的破坏，是对国际经贸基本规则的无视，更是对全球产业链供应链安全的严重威胁"。谈话指出， 中方坚决反对美方发布的针对华为公司的出口管制新规，将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

中国媒体《环球时报》在美国商务部做出针对华为的新一轮制裁决定的当天报道称， 如果美国对华为进一步"卡脖子"，阻止台积电等向华为供应芯片，中方将予以强力反击，包括将美国有关企业纳入"不可靠实体清单"。这篇报道引述消息人士称，中方的反制措施包括依法规对高通、思科、苹果等美国企业进行限制或调查，暂停采购波音飞机等等。

“备胎”供应商尚不如“正牌”

华为处于美中科技战的中央地带。随着北京方面不断显露出来的科技野心，美国担心会失去全球工业领导地位。

如果美国禁止允许华为的供应商使用美国技术，那么华为在芯片问题上几乎没有其他选择。美国《华尔街日报》报道称，华为旗下的海思半导体已经成为中国系统级芯片的最大供应商，但这家无晶圆厂半导体公司没有自己的生产线，而是依赖台积电等代工企业生产芯片。华为可能会将部分订单转至中芯国际，但后者技术仍落后于台积电、三星等企业。

美联社则指出，在过去的二十年里，北京斥资数十亿美元创建中国本土的半导体产业。但是目前中国最大的生产商中芯国际只能制造落后于台积电两代的芯片。

美国保尔森基金会研究员牛犇（Neil Thomas）在接受美联社采访时说：" 尽管中芯国际尚无法生产华为最新的麒麟980芯片组，但华为已经开始将部分采购从台积电转移到中芯国际。 "他说：" 中芯国际可能会生产制造较早一代华为芯片组。"

中芯国际的工艺与台积电相比仍有差距

倒逼中国技术升级？

路透社在一篇分析报道中指出，美国的目的是打击华为所依赖的芯片生产商，"但如果芯片生产商开发出美国规则管辖范围之外的新设备来源，美国芯片设备制造商或将面临长期痛苦"。"尽管制造芯片所需的部分复杂设备来自美国以外的企业，例如日本的东京电子、日立以及荷兰的艾司摩尔(ASML)，但分析师表示，很难在一点也不使用美国设备的情况下，组装出能够制造先进半导体的完整工具链"。

台湾《联合报》引述瑞士信贷、摩根大通和野村证券的分析指出，华为是台积电当前的第二大客户，营收比重达15%至20%，新禁令无疑增加基本面隐忧。目前外资圈对台积电今年营收预估的平均数为1.24万亿新台币，如果扣除华为订单，最悲观的情况将是仅有0.99万亿新台币(约合330亿美元)营收，相较去年将会出现衰退。另据日经新闻报道，台积电已经停止接受华为技术的新订单。

美联社向华为公司询问美国商务部最新宣布有可能对华为业务带来的影响，但是华为公司尚没有给予回复。

美国对华日趋强硬

特朗普政府指责华为产品中存在重大安全隐患，要求包括欧洲国家在内的盟友在新一代通讯网络构建的过程中不要使用华为的技术和产品。但是中国官方则表示，美国政府的真实目的是打压有可能对美国科技企业构成强有力竞争压力的中国企业。

华为公司每年从美国市场上的零部件和技术采购总金额高达数百亿美元。美国一些供应商已经向华盛顿政府投诉，去年5月针对华为的技术限令有可能给他们造成数十亿美元的销售损失。

上周五美国商务部做出的宣布已经是针对华为公司的第三轮制裁措施。路透社报道称， "美国政府中的对华鹰派对于他们鞭长莫及的大量供应链感到懊恼，周五宣布的规则调整标志着他们加大力度围堵华为的努力达到顶峰"。去年， 美国禁止美国供应商向华为供货之后，美国务部给华为在美国的部分最大合作伙伴发放了许可证，允许它们继续向华为出售产品，同时也允许规模较小的农村电信运营商继续购买华为设备，以保持其网络的正常运行。

