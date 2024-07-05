收受百万珠宝未申报 "巴西特朗普“被起诉

据多方消息报道，被外界成为”巴西特朗普“的巴西前总统博索纳罗在任内获沙特赠价值数百万的钻石首饰而未申报。巴西警方现以贪污罪对其提起诉讼。

（德国之声中文网）据报道，巴西前总统博索纳罗（Jair Bolsonaro）因收受沙特阿拉伯赠予的钻石首饰而被指控犯有贪污、洗钱和团伙犯罪等罪名。

博索纳罗在任期间，沙特政府向其夫妇赠送了价值320万美元（296万欧元）的珠宝，包括一条钻石项链、一枚戒指、若干名贵手表和耳环。

2021年，一名政府助手在从利雅得返回巴西时，在圣保罗国际机场被海关拦截，海关官员在其背包中查获部分珠宝首饰。

巴西联邦最高法院大法官亚历山大·德·莫拉斯（Alexandre de Moraes）下令展开调查，并宣布部分珠宝已被出售，但未经申报。

本周四（7月4日），据美联社和路透社报道，安全消息人士透露，巴西联邦警察以涉及珠宝首饰的洗钱和团伙犯罪等罪名对博索纳罗提起诉讼。

最高法院目前尚未收到警方报告。

被告方作何回应？

前总统博索纳罗的长子、现任参议员弗拉维奥·博索纳罗（Flavio Bolsonaro）在社交媒体上声称，该指控是对其父亲进行"公然且无耻"的迫害。

根据报道，警方还对博索纳罗以外的其他10人提起了诉讼。其中两人是博索纳罗的律师，分别是弗雷德里克·瓦塞夫（Frederick Wassef）和法比奥·瓦恩加滕（Fabio Wajngarten）。

"我之所以会经历这一切，完全是因为我为博索纳罗做辩护工组的缘故，"瓦塞夫在一份声明中表示。

瓦恩加滕则表示，警方没有找到任何证据表明其有罪。

"联邦警察知道我没有参与任何一件他们正在调查的事情，但就是因为我始终如一地为前总统博尔索纳罗进行辩护，他们仍然想要惩罚我，"他在社交媒体上写道。

这是博索纳罗卸任总统以来第二次被起诉，此前他因涉嫌伪造新冠疫苗接种记录而被起诉。

前总统支持者冲击国会 这次在巴西 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(美联社、路透社)

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