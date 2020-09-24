收到美议员致函 网飞称“不认同刘慈欣的言论”

（德国之声中文网）《三体》科幻三部曲是中国作家刘慈欣的作品。9月2日，美国网络串流视频服务平台"网飞"（Netflix)宣布，该公司将把《三体》改编为英文版的电视连续剧。编导团体中包括热播连续剧《权力的游戏》（Games of Thrones）的两名主编剧大卫·贝尼奥夫（David Benioff）和D·B·威斯（D.B. Weiss）。而刘慈欣本人则将担任制片顾问。

五名参议员致网飞公司的信函中提到了刘慈欣2019年接受《纽约客》杂志采访时，就中国政府打压新疆维吾尔及其他穆斯林少数民族所发表的评论。刘慈欣当时表示："如果有这些事情，那也是政府为了发展经济，帮助他们脱贫致富。""如果政府放松对国家的管控，那后果将很可怕。"

美国及人权组织批评中国当局在新疆建立"再教育营"关押维吾尔等穆斯林少数民族，而中国则对此坚决否认。中国外交部多次宣称，所谓的"再教育营"根本就不存在，这是为了帮助少数民族就业而开设的"职业技能培训中心"。中国方面还指责"反华势力"故意抹黑中国的治疆政策。

在中美关系日益紧张化的大背景下，美国影视界也越来越成为人权组织和政界人士批评的对象。前不久，迪士尼拍摄的《花木兰》也曾引发来自政界和民间的抗议浪潮，一方面是因为该片曾在新疆取景，另一方面，该片主演曾公开支持香港警察对示威者的暴力行动。今年8月，美国笔会曾发布报告书，指责"美国电影工业的编剧、制片人和导演正在通过改编剧本、删除场景和改变其它内容的方式做自我审查，唯恐冒犯控制着14亿观众电影市场的中国审查机构。 "

来自田纳西州的布莱克本（Marsha Blackburn）等五名参议员在其写给网飞公司管理层的信函中称，该公司对刘慈欣作品的改编等同于将中国政府新疆暴行的"常态化"。"鉴于新疆发生的暴行，任何只顾本公司利益的决策都等同于同谋犯罪。"参议员们要求网飞公司"认真考虑向刘慈欣提供影视平台所产生的影响。"

就美参议员的信函，网飞方面美国时间周五做出回应，表示该公司不认同作家刘慈欣对于中国当局维吾尔政策的评论。

网飞公司全球公共关系副总监加菲尔德（Dean Garfield）在致美国参议院的一封信中写道：“刘先生是原著作者，不是电视剧剧本的创作者。我们不认同他（有关新疆问题的）言论，而那些言论和他的小说以及我们的这部电视剧并没有任何关系。”

网飞公司提供的流媒体服务遍及全球190多个国家，但其中并不包括中国。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。