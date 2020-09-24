收到美议员致函 网飞称“不认同刘慈欣的言论”

美国五名共和党参议员近日致函网飞（Netflix)公司，要求该公司重新审视将《三体》改编为电视剧的计划，理由是该书作者刘慈欣曾为中国当局打压维吾尔族穆斯林的做法进行辩护。网飞回应称， 该公司不认同刘慈欣对于中国当局新疆政策的评论。
（德国之声中文网）《三体》科幻三部曲是中国作家刘慈欣的作品。9月2日，美国网络串流视频服务平台"网飞"（Netflix)宣布，该公司将把《三体》改编为英文版的电视连续剧。编导团体中包括热播连续剧《权力的游戏》（Games of Thrones）的两名主编剧大卫·贝尼奥夫（David Benioff）和D·B·威斯（D.B. Weiss）。而刘慈欣本人则将担任制片顾问。
五名参议员致网飞公司的信函中提到了刘慈欣2019年接受《纽约客》杂志采访时，就中国政府打压新疆维吾尔及其他穆斯林少数民族所发表的评论。刘慈欣当时表示："如果有这些事情，那也是政府为了发展经济，帮助他们脱贫致富。""如果政府放松对国家的管控，那后果将很可怕。"
美国及人权组织批评中国当局在新疆建立"再教育营"关押维吾尔等穆斯林少数民族，而中国则对此坚决否认。中国外交部多次宣称，所谓的"再教育营"根本就不存在，这是为了帮助少数民族就业而开设的"职业技能培训中心"。中国方面还指责"反华势力"故意抹黑中国的治疆政策。
在中美关系日益紧张化的大背景下，美国影视界也越来越成为人权组织和政界人士批评的对象。前不久，迪士尼拍摄的《花木兰》也曾引发来自政界和民间的抗议浪潮，一方面是因为该片曾在新疆取景，另一方面，该片主演曾公开支持香港警察对示威者的暴力行动。今年8月，美国笔会曾发布报告书，指责"美国电影工业的编剧、制片人和导演正在通过改编剧本、删除场景和改变其它内容的方式做自我审查，唯恐冒犯控制着14亿观众电影市场的中国审查机构。 "
来自田纳西州的布莱克本（Marsha Blackburn）等五名参议员在其写给网飞公司管理层的信函中称，该公司对刘慈欣作品的改编等同于将中国政府新疆暴行的"常态化"。"鉴于新疆发生的暴行，任何只顾本公司利益的决策都等同于同谋犯罪。"参议员们要求网飞公司"认真考虑向刘慈欣提供影视平台所产生的影响。"
就美参议员的信函，网飞方面美国时间周五做出回应，表示该公司不认同作家刘慈欣对于中国当局维吾尔政策的评论。
网飞公司全球公共关系副总监加菲尔德（Dean Garfield）在致美国参议院的一封信中写道：“刘先生是原著作者，不是电视剧剧本的创作者。我们不认同他（有关新疆问题的）言论，而那些言论和他的小说以及我们的这部电视剧并没有任何关系。”
网飞公司提供的流媒体服务遍及全球190多个国家，但其中并不包括中国。
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