 收入高不等于智商高 | 经济纵横 | DW | 19.02.2023

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经济纵横

收入高不等于智商高

一个人挣钱越多，是不是也就意味着他越聪明呢？一项调研显示：收入达到某种层级之前，这种判断是正确的。但对于更高层级的高收入者来说，运气和关系网显然要比他的智商更为重要。

收入高低并非总由智商决定。

收入高低并非总由智商决定。

（德国之声中文网）当你听到某人年收入高达几十万欧元时，你肯定会脱口而出："他挣得这么多，肯定不是单凭自己的聪明才干。"你的判断完全没错：收入极高的人，并不一定都是出奇聪敏的人。

研究人员最新的发现，也许和你平日里对公司高官的印象完全吻合。只是研究人员做了更为细化的分析：在到达一定收入层级之前，收入和智商确实呈现正比。但在此之后，决定收入高低的，往往是其他因素，而不再是一颗出类拔萃的聪明大脑。

研究人员对大约六万名瑞典男性的数据进行了比对分析。这些数据中既包括这些男子的纳税记录，也包括他们参加征兵考核时的智商测试结果。

收入与智商

调研报告作者之一的科什尼克（ Marc Keuschnigg）对德国之声表示："我们能够拿到这些数据简直是难以想象的事情。"科什尼克同时是德国莱比锡大学和瑞典林雪平大学的教授，而正是瑞典的教职身份让他得以获取上述数据。

衡量年收入的高低相对简单，但评判一个人的智商高低就困难多了。接受科什尼克及其团队评判的六万名瑞典男子，都曾参加过同一项智商测试，即瑞典参军资格测试（ Armed Forces Qualification Test），这是瑞典军方用来评估年轻人智力水平的一项测试。

令科什尼克感到遗憾的是，此次调研中未能囊括女性。"我们也不想将女性排除在外，但我们得到的数据只有男性，因为女性不需要参加征兵活动。"除此之外，研究人员为了确保评估的准确性，只选用了全体男性都需要参与征兵活动年份的数据。

科什尼克说："我们将征兵时的智商数据同此人后来的职场经历进行了比对。"也就是说，科什尼克及其团队评估了这些男子在35岁至45岁期间的职业发展，并计算了他们的平均收入情况。

科什尼克表示，数据显示，就业市场可以划分为三个不同层级。在收入达到一定程度之前，工资和认知能力似乎毫无关联: 挣得多，并不一定意味着当事人的认知能力也高。

科什尼克说："但是在收入较高的另一半人当中，我们发现，收入同认知能力的关联变得越来越明显。"

在到达一定收入层级之前，收入和智商确实呈现正比。之后就不是这样了

在到达一定收入层级之前，收入和智商确实呈现正比。之后就不是这样了

智商并不说明一切

但是年收入达到六万欧元之后，收入同认知能力的密切关联开始不复存在。科什尼克说："在这个收入层级中，收入就不会继续同认知能力同步提升了。"

这项调研显示，超高收入阶层非但谈不上智商超群，甚至恰恰相反：占比1%的人年收入超过20万欧元，他们的收入比稍低的一个层级多出了一倍，但智商却比第二层级要低。

总而言之，好消息是，收入颇丰的老板并不一定比你聪明。但坏消息是，他可能更有运气，人脉更好，因此他比你事业有成。令人欣慰的是，除了智商之外，财运是否亨通还取决于其他因素，比如抗压能力以及为人处世的方式方法。

 

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