收入超过小甜甜，Helene Fischer是谁？

（德国之声中文网）《福布斯》（Forbes）杂志本周公布了2018全球十大收入最高女歌手排行榜。"水果姐"凯蒂·佩里（收入8,300万美元）和 "霉霉"泰勒·斯威夫特（收入8000万美元）位居榜首，其他几位国际知名的乐坛大姐紧随其后。

1. 凯蒂·佩里（Katy Perry ）

2. 泰勒·斯威夫特（Taylor Swift ）

3. 碧昂丝（Beyoncé ）

4. 粉红佳人（Pink ）

5. 嘎嘎小姐（Lady Gaga）

6. 詹妮弗·洛佩兹（Jennifer Lopez）

7. 蕾哈娜（Rihanna）

8. 海伦娜·菲舍尔 （Helene Fischer ）

9. 席琳·迪翁（Celine Dion）

10. 小甜甜布兰妮（Britney Spears）

德语世界之外的人，无论天涯海角，对榜单上的"女神"名字耳熟能详--除了这一尊：海伦娜·菲舍尔 （Helene Fischer ）。

根据这家颇具影响力的财经杂志的调查，从2017年6月到2018年6月，菲舍尔的税前收入比席琳·迪翁和布兰妮·斯皮尔斯高出至少100万美元。在《纽约时报》本月初的另一份名单上，这位德国女歌手位居全球最成功音乐艺术家第17名。

许多业界人士不禁惊问：她是谁？为什么我都不知道？

德语流行歌后

海伦娜·菲舍尔被称作"德语流行歌后（Queen of Schlager）"。作为一种流行歌曲的德语风格，Schlager很难翻译成其他语言。它是一种旋律甜美、擅长描绘多愁善感的流行音乐。它经历了几十年的演变，从六十年代逍遥轻俏的伤感甜歌发展到今天与欧洲迪斯科音乐相结合的形式。它的甜腻风格使得欧洲歌唱大赛（Eurovision Song Contest）颇受欢迎。

1984年8月5日，海伦娜·菲舍尔出生于苏联西伯利亚城市克拉斯诺亚尔斯克。三岁的时候，她和家人移居西德。2006年，她发布了她的第一张专辑《从此直到永远》。迄今为止，已经卖出了1300万张唱片。她在有着"德国格莱美"之称的"回声音乐奖（Echo Awards） 上的斩获无人可敌：17次。

尽管家喻户晓，但也并非人见人爱。音乐专家卡拉马尔茨（Volkmar Kramarz）评论说，"你要么会崇拜她，要么会排斥她。一方面，海伦娜·菲舍尔事实上已经成为一个艺人所能成就的典范，名利双收；另一方面，很多人完全不喜欢她。"

奥地利发行的海伦妮邮票

跟随席琳·迪翁的脚步？

海伦娜·菲舍尔在英语媒体声名崛起。早有传言说她将移居美国去发展，现在再次成为话题。

菲舍尔心中的前辈偶像、加拿大歌手席琳·迪翁已宣布，将于2019年结束她在拉斯维加斯舞台收入丰厚的演艺事业。这就意味着凯撒宫酒店竞技场剧院(The Colosseum at Caesars Palace)将空出一个位置来。

与蜡像合影

几个月前，被问到进军拉斯维加斯的可能性，菲舍尔回答说："这当然是一个诱人的主意，不过我现在还不能说。无论如何，一个人应该永远进取。"