收入不公：德国女性比男性少赚18%

（德国之声中文网）想象一下，您是一位女性，从今年年初到今天3月7日，您一直在无偿工作，而您的男性同事则获得了超过两个月的工资。想起来是不是很窝心？但很遗憾，在德国，情况确实如此。

薪资差异的三分之一无法解释

根据德国联邦统计局的数据，德国女性的平均薪资比男性低18％。事实上，情况曾经更糟。例如，2006年时这个差异曾达到23％。统计局指出，这种薪资差距的近三分之二可以解释为女性更倾向于兼职工作和选择女性特定的行业，这些行业的薪资较低。

根据该机构的说法，薪资差异的三分之一（即经过调整的性别薪酬差距）无法解释。这种薪资差距意味着，就平均每小时工资而言，女性工人即使在相同的工作、资历和工作经历下，也会比男性少赚7％。关于原因，只有猜测。统计局表示，职业生涯的中断，如怀孕、育儿或照顾家庭成员，都可能会影响女性的工资水平。

根据德国联邦劳动法院2月底的一项裁决，这种经过调整的性别薪酬差距可能会略微减少。根据该裁决，男性因为比女性更擅长谈判而为相同的工作获得更高的薪酬，这种解释不足够。法院表示，雇主必须能够提供不平等报酬的客观理由，否则这将构成法律禁止的性别歧视。

德国在欧盟比较中表现不佳

观察欧洲其他国家可以发现：性别不平等不是必须存在的。对于整个欧洲来说，只有爱沙尼亚、拉脱维亚和奥地利比德国的男女薪资差距还要糟糕。而在欧盟平均水平上，未经调整的工资差距为13％。一些包括卢森堡、罗马尼亚或斯洛文尼亚在内的国家甚至在2020年，就做到了男女之间的工资几乎没有显著差别。

男女薪资差距是不公平的。此外，像德国这样的国家实际上已经无法承受这样的情况了。目前，各地都面临着专业人才短缺的情况。如果可以动员那些至今只从事兼职工作甚至不工作的劳动力，这种专业人才短缺可能会缩小，其中包括女性。德国工会联合会副主席汉纳克（Elke Hannack）表示，如果想让更多的女性进入劳动力市场，薪酬平等是一个重要因素。

并非所有行业女性薪资都很低

根据德国亲工会的汉斯·伯克勒基金会（Hans-Böckler-Stiftung）旗下经济和社会科学研究所（WSI）的一项新研究，2022年，在受调查的46个行业中，有45个行业的女性收入低于男性。然而，女性和男性的薪资差异在不同的行业之间是不同的。在人员和货物运输领域，男性的工资比女性高4％，而在法律和税务咨询领域，他们的薪资甚至高出32％。在医疗保健领域，女性的薪资比男性低30％，尽管在这里，80％的员工都是女性。唯一一个女性薪资比男性高的行业是邮政服务，女性的薪资甚至比男性高2％。

不平等现象也在领导岗位上继续存在。根据WSI的研究，在34个行业中，26个行业女性担任领导职位的比例比男性低。不平等现象在教育领域尤为突出，其中50％是男性，但只有28％的女性担任领导职位。然而，该领域的就业人员中，近三分之二是女性。

在德国许多女性居多的行业 男性的平均工资依旧比女性高

导致薪资不平等的原因

造成不平等现象的原因之一是更多男性担任领导和决策职位。此外，女性在照顾孩子或家庭成员方面经常会中断工作，而且中断的时间比男性更长。引发美国商业和职业妇女协会(BPW）发起了德国的“同酬日（Equal Pay Day）”的原因之一是，“这些缺勤和随之而来的就业障碍对工资和收入发展造成长期影响，影响甚至延伸到退休阶段。”

此外，女性经常选择与人相关的和社会服务方面的工作，例如护士或保育员。在这些领域中，通常薪资水平较低。晋升和发展机会与所谓“男性职业”的情况形成了鲜明对比。根据研究，许多经济领域，特别是工业，仍然是男性的领域。在机械制造、高层和低层建筑以及建筑安装和装修行业中，女性的比例仅为17％。BPW称，一个人选择什么职业仍然受到性别角色刻板印象的影响。

此外，女性特有的职业通常被低估，而且支付方面缺乏足够的透明度。这也是德国联邦政府反歧视委员会的阿塔曼（Ferda Ataman）所批评的。她表示，如果为女性消除障碍和歧视，就可以显著减少工资差距。 “可能的措施包括废除夫妻税制（Ehegattensplitting）和兼职工作（Minijobs），建立一个强大的儿童保育基础设施，促进更好的工作与家庭生活的平衡以及对系统关键职业给予更高的认可。”

行业顶峰 女性的情况就不同了

然而，当女性达到收入顶峰时，情况却完全不同。据审计和咨询公司安永（EY）去年11月发布的报告，虽然女性在上市顶级企业的董事会中仍然是少数，但平均收入却高于男同事。在160家德国DAX上市公司年均收入为240万欧元的人群中，女性的平均工资比男性多出34.8万欧元。

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