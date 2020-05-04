收不回房租　德国房东忧虑重重

（德国之声中文网）代表私人不动产拥有者利益的德国900个房地产公司眼下麻烦多多。根据联邦房地产联合会提供的数字，这900家公司提供德国全部住房的三分之二。

该联合会主席瓦内克（Kai Warnecke）对德国之声表示，目前，因新冠肺炎疫情导致租金欠交现象严重，"我们每周平均要提供约１万次相关咨询。目前就有约7％的租户欠交，20％的租户不知以后数星期或数月是否还有能力交租。"这是对房地产联合会成员所做的一项有代表性的问卷调查得到的结果。

联邦不动产企业联合会（GdW）也对其总共出租了约600万住宅的成员作了调查。调查结果显示，４月中旬至月底，有1.5万租户欠交，6500 租户申请宽限期。

欠租金现象猛增

接受问卷调查的该联会会成员中有四分之三相信，欠交租金现象很快还会增加。联合会主席格达施克（Axel Gedaschko）对德国之声说，人们的经济景况眼下正在变糟，"这一点人们会在５、６月份明显感到，那时，转到帐号上的将是短工薪资。"

目前，由国家支付短工薪资，没有子女者得到原净收入的60％；有子女者拿到67％。根据政府的一项规定，房东不得因新冠病毒危机导致欠交租金而在未来３个月内取消与租户之间的租房合同。

在商租市场，欠交租金比例现在就已超过私人租房市场。联邦不动产企业联合会主席格达施克指出，该组织的成员企业不得不节省开支，以平衡租金欠交导致的亏损。他告知："我们有20 － 25％的企业已表示，将减少对维修和现代化的投资。"

柏林某住宅区

破产问题

联邦不动产企业联合会的成员中包括大量合作社和城镇住宅公司。而对联邦房地产联合会内的私人出租者而言，住户欠租问题更大。该联合会主席瓦内克指出，很多成员只有一套住宅，少数人还有二套或三套，而正因这些住宅尚未还清贷款，有可能很快会导致入不敷出的严峻局面，因为，经营成本和贷款不得不经由其它来源即个人收入或储蓄来支付，而若钱不够，则租房人立刻就会面临破产问题。他要求联邦政府作担保，由租房人所在的家庭银行提供过渡贷款。

需求减少

德国住宅市场会因新冠危机出现何种变化，当然取决于目前的紧急局面会持续多久。联邦不动产联合会主席格达施克指出，该机构55％的成员企业现在就已报告说，租住宅的需求已大幅减少。对此，他解释说，每个人都设法避免不必要的负担，--不论是为了上大学的孩子租房，还是在遥远的工作地点租第二套住宅；即使是关系已不融洽的生活伴侣也会继续共居一个屋檐下。他指出，此类现象会给一些住房市场减轻压力，但另一方面，倘危机持续，不动产公司亦会被迫放弃新建住房的打算。

价格问题

房产价格在中期或长期是否会走低，目前尚无法预见。联邦房地产联合会主席瓦内克确信，一旦发生严重经济衰退，这就非常可能了。他表示，"如果经济崩盘，失业率猛增，那就完全可能导致出现房子空置现象--先是在工商业那里，然后是在我们迄今未知的地方：人们青睐的大城市。"