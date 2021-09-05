 支联会递交信件给警务处长 香港多人还押超过200日 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.09.2021

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时政风云

支联会递交信件给警务处长 香港多人还押超过200日

在支联会表明不会向港警缴交资料後，香港中联办与港府同日发声明警告支联会。与此同时，港警的逮捕数据显示，至少有7人被逮捕後，还押至今超过200日。

Chow Hang-Tung | Hong Kong, China

香港支联会的副主席邹幸彤6日接受香港商业电台访问时表示，港警国安处称支联会为外国代理人的说法没有事实依据。

(德国之声中文网) 在9月5日发布声明表示不会向港警缴交资料後，香港支联会预计7日下午到警察总部，向警务处处长递交信件，递交代拒绝向国安处提交资料的原因，以回应港警国安处要求该组织常委提交资料与相关证明。

在支联会发布声明的同日，香港的大公报发布了香港中联办针对支联会所发布的谈话，文中该办公室发言人称支联会解体「已是政治事实」，表示该组织走向灭亡只是时间问题。中联办发言人说：「在今日香港法治环境和历史大势下，一切反中乱港组织都不会再有作乱空间，其垮台是大势所趋丶人心所向。」

中联办发言人指控支联会借民主之名丶行反中乱港之实，并重申了港警的说法，指怀疑支联会是「外国代理人」。中联办批评支联会在其声明中「无半点对法律的敬畏之心丶无丝毫对过往的悔过之意，甚至负隅顽抗，拒绝按警方要求提供资料」。

对此，支联会的副主席邹幸彤6日接受香港商业电台访问时表示，港警国安处称支联会为外国代理人的说法没有事实依据，并再次强调支联会拒绝向港警国安处提交相关资料。邹幸彤重申，香港市民支援爱国民主运动联合会只是接受捐款的民间组织，并非外国代理人。

香港政府各界在支联会表态後，也相继做出回应。港警重申了未如期缴交资料将面临的罚则，香港保安局则支持警方依法执行法律行动，并警告如有违法行为，执法部门必定依法跟进。他们呼吁支联会立即悬崖勒马，以免承担法律风险。

Tak-chi Tam

前民主派政治人物谭得志去年9月6日被港警国安处人员以发表煽动文字等14项罪名逮捕後，至今已被还押满一年。

根据港警8月25日引述国安法所提出的罚则，未依时提交资料，可处罚款港币十万元(约13,000美元)及监禁半年；如提供虚假丶不正确或不完整资料，最高可处罚款港币十万元(约13,000美元)及监禁两年。

香港7人被还押超过200日

与此同时，《立场新闻》在6日发布的报导中，引述港警的数字，发现自去年香港实施国安法以来，有143人因违反国安法被拘捕，其中有64人未能获得保释。被关押时间最长的是前民主派政治人物谭得志，他在去年9月6日被港警国安处人员以发表煽动文字等14项罪名逮捕後，至今已被还押满一年，案件预计下个月中继续审理。

除了上述的案件外，谭得志也因参与了民主派去年举行的立法会初选，被当局以「串谋颠覆国家政权」罪与超过50名的民主派政治人物一同被起诉。该案多数的人士目前都是被关押的状态。

其他遭港警逮捕还押至今超过200日的还包含了香港理大学生吕世瑜，他去年9月被控无牌管有枪械等三个罪名，无法获得保释，至今已被还押345天。

DW.COM

香港警务处国安处上个月表示有合理理由相信支联会属于“外国代理人”，要求其在9月7日前提交资料。支联会副主席邹幸彤周日表示拒绝，并宣布将于25日召开会员大会决定支联会是否解散。

港媒25日报导，港警国安处25日寄通知给多名香港支联会常委，要求该组织提供多项资讯，包含开会记录与金钱往来纪录。支联会的副主席邹幸彤批港警此举为用国安法打压公民社会。

香港支联会周六宣布，鉴于政治环境转坏，支联会决议做出两项“防风”措施，减少常委人数并于七月底前全面遣散所有职员。

前学生动源的召集人锺翰林去年10月二度遭港警国安处人员逮捕，以分裂国家丶洗黑钱丶串谋发布煽动性刊物等四项罪名起诉，至今无法获得保释。他也被还押超过300天，案件预计在11月2日开审。

另外四名被还押超过200日的人士是被称为「美国队长2.0」的马俊文丶壹传媒创办人黎智英还有前电台主持人杰斯还有被指控「串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全」的律师助理陈梓华。

此外，「47人初选案」的数十名前民主派政治人物也已被还押186天，而「香港故事」的成员李宇轩虽然上个月在高等法院认罪，但因法官将案件押後至明年1月3日提讯，所以也已被还押166日。

(综合报导) 

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