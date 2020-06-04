支联会拟入维园燃烛 在台港人隔海响应

(德国之声中文网) 六月四日三十一周年当天，中国境内无法公开纪念六四，但香港与台湾都各自举办纪念活动。

香港方面，雖然警方已經發出反對通知書，也在現場不斷廣播「限聚令」禁止超過8人的集會，入夜後仍然有大量人潮湧入維園足球場。根據香港01直播，可以見到足球場內已經有人點起蠟燭。

2019年香港民众点起烛光纪念六四的图像

据香港电台报导，香港支联会主席李卓人此前已经表示，今晚无论如何都会进入维园点燃烛光，也强调世界都在关注支联会是否仍有进入维园悼念的自由。此外，李卓人也發出呼吁，希望市民可以自發「遍地开花」，在各地自行点烛光悼念，并在象徵1989的晚上8点09分默哀一分钟。

在台港人自發点蜡烛

在台湾开餐厅的香港人锺慧沁听闻台湾民间团体没有要办大活动，就自發性的在网上号召民众到自由广场集结，拿蜡烛悼念。

在台港人鐘慧沁主動發起活動響應維園紀念晚會

锺慧沁说：「我觉得把烛光点起来这个动作很重要...烛光对香港人来说是一个symbolic action。」她说：「对我来说，这麽做除了是延续薪火之外，也是我自己想告诉香港政府与中共，即便你在香港打压六四纪念会，我们香港人永不放弃，我们在海外也一定会把这个蜡烛点起来。」

锺慧沁今年已经47岁，在台南開的餐廳叫做「蝸篆居」。她去年就已經有預感今年香港方很難紀念六四。她说，回想起八九六四、以及香港声援六四的情景，她感到她那个年代的人「是被在北京参与六四学运的学生摇醒的一代，等于现在的年轻人被逃犯条例给摇醒，决定参加反送中」。现在31年过去，她感到历史在轮迴，而昔日参加「民主歌声献中华」的人们现在迈入中年以后，又有几个变得像成龙、谭咏麟那般附和中国。

她说：「对我这个中年人来说，我必须提醒自己，无论我人在香港或海外，我是有责任把薪火传下去。」她说虽然她不觉得自己是中国人，但仍然想要提醒年轻人，如果不用同理心或爱支持那些中国民主自由的维权人士，等于是忘记香港仍是中国的一部分：若中国不改变，香港也无法改变。

她说：「如果我们不坚持去平反六四、并推动中国民主化，把争取民主自由的普世价值一直坚持，那我觉得变成很多台湾年轻人会被中国的31条惠台政策吸引过去。他们会觉得六四只是历史，他们也有些人说，六四没有死人。我觉得只要中国没像德国承认纳粹的错误，没有为了纳粹带来世界不平而道歉，只要这个政权一直独裁且存在，其实全世界都不安全。」

台湾隔海纪念六四

台湾总统蔡英文早上在脸书上贴出一张6月4日月曆，并且写道：「在地球上其他地方，每一分钟就有60秒过去。可是在中国，每一年却只有364个日子，有一天被遗忘掉了。」她也在该贴文中期许，这世界上每一个角落、每一片土地，都不要再有消失的日子，也祝福香港。

台湾历年来长期主办六四纪念活动的民间团体「华人民主书院」因应防疫政策，今年不会在广场主办实体活动，改在线上發起连署，号召大众用标籤 #6431truth 纪念六四事件三十一週年。

华人民主书院表示，今年在线上设置纪念牆，广邀世界各地公民纪念，意在破除地理界线、尤其是现在疫情的限制来连结，一同悼念六四、声援中国人权。