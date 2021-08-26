支联会拒绝向国安处提交资料 批警方滥权

（德国之声中文网）香港支联会周日发表声明，不会像香港警务处国家安全处提交任何资料，并称警方是滥用权力。

此前警方表示，根据《香港国安法》，有合理理由相信支联会属于"外国代理人"，因此要求支联会于9月7日之前像警方提交资料，其中包括其成立以来的成员以及职员资料等。支联会驳回了有关"外国代理人"的指控。

支联会副主席邹幸彤在有关警方调查的新闻发布会上表示，国安处任意标签民间团体为「外国代理人」，而不提供任何理据，便引用国安法要求团体提交大量资料，是滥权和不合理的做法，故拒绝配合要求。她还批评警方此举开了坏的先例，可以无限追溯期地要求交任何资料。

她还强调，支联会绝非任何国家或团体的代理人，而是在1989年民运期间由香港市民自发成立的组织。"如果硬要讲是什么代理人，代理的就是香港市民的良知，不是任何国家的利益"。

据香港媒体报道，警方已经就此做出回应，任何人士和团体不遵从要求，必定依法跟进。警方还重申，若未按时提交资料，可处以10万元港币的罚款以及半年监禁；若提交虚假、不正确或不完整资料，则最高可处以10万元罚款以及两年监禁。

美联社报道指出，针对支联会的调查是当局在2019年香港民主运动之后大规模打压民间社会的行动之一。利用香港国安法，当局可以有效地将反对政府的异见力量作为犯罪行为加以惩治，已经有不少民间机构的负责人被逮捕或是组织被迫解散。

针对香港支联会，警方要求其交出资料的理由是，"有合理理由相信支联会是外国代理人"。但是警方未提及是什么具体的事件促使其进行相关调查。邹幸彤说，警方在相关信函中未提供理据，"连代理哪个国家、组织都讲不出"，这难免令人怀疑是"钓鱼搜证"。她又指出，香港身为国际城市，和中外交流本是正常。

关于支联会是否解散的问题，邹幸彤指，面对日益严峻的政治风险，必须思考是否应以目前注册公司的形式继续运作。她指，自去年六四集会首次被禁，支联会面临愈来愈大的政治压力，多名常委及前常委均官司缠身，运作下去实属困难。

支联会将于9月25日召开特别会员大会就解散与否进行表决。目前支联会有百多名会员，会员大会出席人数最少要有20人，通过议案门槛为出席会员的75%以上。邹幸彤指，如最终决定解散，会尊重决定；若不解散，则会继续支联会的工作。

今年8月，香港"民间人权阵线"宣布该组织已经无法继续运作下去，宣布解散。该机构在2019年的时候曾经组织过多次大型抗议活动。

自从香港国安法生效以来，已经有超过100名民主运动人士被当局依据此法逮捕，还有不少活动人士流亡海外。批评者指出，中国在1997年接管这个前英国殖民地的时候，曾经许诺维持这座城市的自由权利50年不变，而国安法出台之后，相关权利受到了限制。

（美联社、众新闻、联合早报）

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