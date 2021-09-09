 支联会干部遭控煽颠罪 港警搜六四纪念馆 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.09.2021

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支联会干部遭控煽颠罪 港警搜六四纪念馆

香港支联会9日证实该组织与组织的三名主要成员遭港府以「煽动颠覆国家政权罪」起诉，而港警国安处人员同日也派人去支联会创立的六四纪念馆搜证。

Hong Kong I June 4th Museum

港警国安处9日派人去六四纪念馆搜证。

(德国之声中文网) 在8日多名主要成员在清晨遭港警逮捕後，香港支联会9日晚间证实，香港律政司正式以「煽动颠覆国家政权罪」起诉该组织及其主席李卓人与两名副主席何俊仁跟邹幸彤。

此外，邹幸彤与另外四名常委还因没有在警方规定的期限前缴交国安处要求的资料，被港警以《香港国安法》第 43 条《实施细则》附表5的「没有遵从通知规定提供资料」罪逮捕，10日上午在香港西九龙裁判法院提堂。

除了多名成员遭逮捕与起诉外，香港警方还冻结了支联会约港币220 万资产，并在9日持法庭的手令到支联会位於旺角跟葵涌的会址跟仓库搜集文件丶电脑等所谓的涉案物品。

根据多家港媒报导，邹幸彤在9日与律师在香港警署会面後，晚间其脸书帐号发文表示，邹幸彤在得知罪行被改为「煽动颠覆国家政权」後，鬆了一口气。

负责管理其脸书帐号的人员在邹幸彤的脸书发文写道：「听到煽动颠覆这四个字，转念一想，反而有鬆一口气的感觉。如尘埃落定，就来场光明正大的辩论吧。到底屠城责任该不该追究，一党专政该不该结束，而不是纠缠於『外国代理人』这类指控。直接面对这些人民自发的诉求吧，然後看看道理在哪一边。有六四的英灵在，岂敢退让？辩论，正要开始。」

中国外交部：港警拘捕支联会成员「证据确凿」

在8日英美政府发声明批评港府逮捕支联会成员後，中国外交部发言人赵立坚9日在例行记者会上反击，称香港警方依法拘捕「反中乱港」组织支联会的骨干成员，并强调「事实清楚丶证据确凿，是坚定捍卫香港国安法权威，保障香港长久稳定的合法丶正义丶必要之举。」。

赵立坚重申：「香港是法治社会，有法必依丶违法必究是法治的基本原则。任何人都不能打着民主丶自由的幌子粉饰自己的违法行为。任何人触犯香港国安法和其他香港法律，都必须接受法律的制裁。」

港警国安处搜六四纪念馆

9日上午，香港警方国安处的人员到支联会设立的六四纪念馆搜证，在过程中警方带走大量证据包含了六四纪念馆的展版与展品，展品中不乏具历史意义的六四晚会照片丶六四「坦克人」照片丶已故中共领导人赵紫阳与支联会创会主席司徒华的卡通展版。

Hong Kong I June 4th Museum

警方在完成搜证后，带走了大量的物件作为证据。

前一天因拒交资料而被逮捕的支联会常委梁锦威被带到现场，并在警方完成搜证後，双手上铐的被警方带离现场。警方离开现场後，支联会前常委蔡耀昌抵达六四纪念馆，发现纪念馆被拉上铁闸，闸门上贴着警方的联络电话。

此外，纪念馆外的监视摄影机已被拆除，大门换了新锁，整个监视摄影系统也被破坏。蔡耀昌表示，港警应该向支联会及香港市民交代搜证的目的丶是否有法律依据丶以及搜证是否为合理且有必要之安排。他对於六四纪念馆遭搜的情况感到「非常难过」。

12名民主派人士认罪

此外，同日香港区域法院也针对2020年的六四集会案继续进行审理，其中包含支联会副主席何俊仁在内的12名民主派人士都当庭认罪，法官也将案件押後至下周三判刑。过程中，何俊仁提到即使有朝一日支联会要解散，六四烛光晚会被禁，悼念的精神仍会长存。

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在支联会表明不会向港警缴交资料後，支联会副主席邹幸彤及多名常委被捕。与此同时，港警的逮捕数据显示，至少有7位民主派人士被逮捕後，还押至今超过200日。

香港国安法生效一年後，已有数十人在未完成受审的情况下便遭关押。香港法律专家黎恩灏认为，国安法不仅让司法系统承受巨大压力，也严重威胁被告原本应享有的权利。

香港警务处国安处上个月表示有合理理由相信支联会属于“外国代理人”，要求其在9月7日前提交资料。支联会副主席邹幸彤周日表示拒绝，并宣布将于25日召开会员大会决定支联会是否解散。

前香港民主党主席杨森则说，六四晚会被禁的情况等同於让香港成为「无声国度」。前民阵召集人陈皓桓在认罪时说出《自由花》与《民主会战胜归来》的歌词，他表示：「无论雨怎麽打，自由仍是会开花，我认罪」丶「民主会战胜归来，後有巨浪承接这变改，我认罪」。另外他也引述《回忆有罪》的歌词，说道「愿广场上声音不会灭，同意。」

其他几位认罪的人士包含了尹兆坚丶张文光丶郭永健丶赵恩来丶麦海华丶梁国华丶何秀兰丶梁国雄丶朱凯廸。其中有7人承认煽惑他人参与未经批准集结，以及明知而参与未经批准集结等两项罪名。另外5人则承认明知而参与未经批准集结。

(综合报导) 

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