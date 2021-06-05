支联会副主席邹幸彤保释遭撤销 重新被捕

（德国之声中文网）据法新社报道，在“七一”到来前夕，香港警方周三撤回了之前对支联会副主席邹幸彤的保释，再次将其拘捕。

37岁的邹幸彤是支联会副主席，也是香港仅剩不多的几位尚未被判入狱或者流亡海外的民主活动人士之一。今年6月4日，她以涉嫌“宣传或公布未经批准集结”遭到逮捕。为了阻止民众举行纪念“六四”的活动，香港警方封闭了往年举办烛光晚会的维园，但香港民众晚间8时仍亮起手机灯光纪念六四。这是香港当局借新冠疫情限制措施，连续第二年禁止维园烛光晚会。

邹幸彤5月2日参加支联会活动

警方指控邹幸彤涉嫌透过社交媒体帐号，在不同网上平台继续宣传及呼吁市民参与相关公众活动。6月5日下午，她获准以1万元现金保释离开荃湾警署，一个月后要返回警署报到。

但是在距离邹幸彤该回警署报道还有数日的时候，警方就提前撤销对其保释，将其重新拘留在新界南警署。目前尚不清楚，警方是否会对其提起诉讼。

周四就是7月1日，是一个具有双重敏感性的日子，既是香港主权移交24周年纪念日，同时也是中共一百年党庆。而民阵此前提交的“七一”游行申请都被警方发出了反对通知书。

（法新社、头条日报）

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