 支联会前副主席因违反国安法被判刑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.03.2023

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支联会前副主席因违反国安法被判刑

香港支联会前副主席邹幸彤及另两名常委因为没有遵从《国安法实施细则》通知，拒绝向警方提供支联会资料被判刑，法院宣判三人各入狱逾4个月。

现年38岁的邹幸彤（图中）因拒绝依《国安法实施细则》向当局提交信息，被判处4.5个月监禁

现年38岁的邹幸彤（图中）因拒绝依《国安法实施细则》向当局提交信息，被判处4.5个月监禁

（德国之声中文网）香港支联会前副主席邹幸彤及另两名常委邓岳君及徐汉光因没有遵从《国安法实施细则》，早前被裁定罪成，本周六（3月11日），香港西九龙法院判刑三人各入狱4.5个月。3人获准保释等候上诉，但其中邹幸彤拒绝接受言论自由限制，拒绝保释。

香港支联会成立于1989年，为反对中共镇压六四民主运动连续三十多年在香港维园举行大型烛光纪念晚会。2021年9月，在其主要领导人和执行成员被捕之后，香港支联会宣布解散。

三人去年被捕，原因是香港警方指控香港支联会属“外国代理人”，发出通知要求其提供会议记录，财务和运作细节。但支联会拒绝配合，认为当局任意将亲民主机构贴上外国代理人的标签，无权要求其提供信息。香港01报道，法官认为，三人作为支联会干事或管理者或协助管理的人士，有义务遵从通知规定提供资料，但却无意提供，故裁定罪名成立。针对这一罪行的最高刑期为六个月监禁。

周六的法庭上，邹幸彤没有律师代表，她自行辩护时，提及了天安门事件以及中国的人权状况，法官提醒法庭非政治平台后，她回应表示，这次检控本身就涉及政治，硬要把政治与法律分开，是无视现实，令本来就荒谬的审讯更加荒谬。

美联社报道，在宣判过程中，法官表示，宣判须向社会发出明确信息，即法律不会宽恕任何违法行为。同案还有另外两名被告梁锦威及陈多伟，两人早前先后认罪，各被判囚禁3个月。

中国于2020年实施《香港国安法》，对所谓“分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结外国或者境外势力危害国家安全”等四类犯罪行为"进行严厉惩罚，最高刑期可判终身监禁。

生於國安法時代的學生組織:「贤学思政」成员被判刑


（美联社，法新社等）

 

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