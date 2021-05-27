支联会六四集会上诉被驳回 警方：将果断执法

（德国之声中文网）收到警方的反对通知书后后，香港维园六四烛光晚会组织者——支联会根据《公安条例》向公众集会及游行上诉委员会提出上诉。该委员会周六（5月29日）召开聆讯，最终决定驳回支联会的上诉，维持警方的决定。

香港警方在其脸书专页就此发文表示，此前出于防疫考量发出“反对公众游行通知书“。警方对委员会的裁决表示欢迎，并呼吁市民不要参与任何未经批准集结及受禁的群组聚集，并应避免聚集，减低病毒扩散的风险。警方还称，当日会在相关地点部署足够警力，迅速果断执法。

另据香港电台报道，当被问到市民如果在其他地方、以遍地开花方式悼念六四会否有问题时，警方表示，任何人在任何地方都要对其行为负责，绝不建议市民挑战法律底线，又指有些行为可能触犯法律。

支联会上诉被驳回后，香港保安局发表声明重申，该集会及游行属未经批准集结，任何人不得参与，或作宣传或公布，否则会触犯法例。如有任何人尝试挑战法律，包括“限聚令”、《公安条例》、《香港国安法》等，警方会依法严肃处理。

支联会呼吁各自悼念

香港支联会周六也就六四游行及集会被驳回召开记者会。支联会秘书蔡耀昌表示，对上诉委员会的裁决表示失望，支联会已用尽行政及法律方法寻求举办合法和平的活动，无奈向公众表示抱歉。他指出，支联会会停止宣传六四集会，在六四当日，支联会常委、成员及义工都不会以组织名义到场。

蔡耀昌同时表示，作为支联会秘书及原有活动申请人，他不会在今年六四晚上进入维园，他希望香港人安全，呼吁公众各自悼念，希望日后能重返维园。蔡耀昌还介绍，计划六四当日在网上发布今年的六四宣言，早前亦已取得天安门母亲群体代表的录影片段，稍后发放。



邹幸彤：将以个人名义点起烛光

支联会副主席邹幸彤并不意外上诉委员会维持警方的决定，她在脸书上写道：“无法正式组织，我们便如水行动；没有领袖牵头，我们也能自动自发。经历了2019年洗礼的大家，经历了31年的烛光集会的大家，早就知道6月4日，该做什么。“ 邹幸彤补充道：“我亦在此以个人名义表示，6月4日8点钟，我仍会去守这已有32年的约定，在大家都能看到的地方，点起烛光。政府能禁止一个场地里的聚集，不能禁止香港每个角落亮起烛光。愈是想刻意扑灭，烛光只会愈烧愈广，并终将成为焚毁专政的烈焰。”

《国安法》下的首个“六四”

这是香港警方连续第二年禁止举行维园六四烛光晚会，去年的理由也是出于防疫考量。香港支联会原计划于本周日举行“毋忘六四”大游行也被禁止。维园烛光晚会持续举行了30年，以纪念1989年中国六四运动，抗议中共政府在北京天安门广场对这场民主运动的血腥镇压。

早在警方发出反对通知书之前，已有分析人士猜测，今年是《国安法》实施后的首个“六四”，又恰逢中共建党100周年，北京将以“前所未有的强硬手腕”，严禁六四维园烛光晚会。

香港支联会将今年“六四”32周年纪念主题定为“为自由·共命运·同抗争”，并呼吁市民以多种形式参与纪念活动，包括街头收集签吊唁册联署和网络悼念活动。

另外，由香港支联会筹办的“六四纪念馆”在经过一个多月的休馆布置后周日将重新开放，六四纪念馆透露，将会同步举行新年度的主题展览“八九民运与香港”图片展，并设立小场区，组合八九北京场景与历年维园烛光，让市民献上鲜花，悼念“六四”。



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