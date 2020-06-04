支联会入维园燃烛 在台港人隔海响应

(德国之声中文网) 六月四日三十一周年当天，中国境内无法公开纪念六四，但香港与台湾都各自举办纪念活动。

香港方面，雖然警方已發出反對通知書，也在現場不斷廣播「限聚令」禁止超過8人的集會，但支联会主席李卓人与壹传媒创办人黎智英仍在晚上六点半左右进入维园。当晚参与活动的另有香港众志秘书长黄之峰、常委罗冠聪。

根據香港01直播，估计截至活动结束为止，足球場內都站满人，虽不如去年拥挤，但也有数百人。直至活动结束为止，警方都没有强制驱离悼念民众，活动和平落幕。

立场新闻报导，支联会主席在晚上八点半左右发表总结致辞，表示「人民不会忘记」，将「为生命抗争到底。」网上直播呼吁同唱《民主会战胜归来》。最后，他以香炉(化宝桶)焚烧「平反六四」悼念签名册，晚会正式结束。

据香港电台报导，李卓人此前已经表示，今晚无论如何都会进入维园点燃烛光，也强调世界都在关注支联会是否仍有进入维园悼念的自由。此外，李卓人也發出呼吁，希望市民可以自發「遍地开花」，在各地自行点烛光悼念，并在象徵1989的晚上8点09分默哀一分钟。

警方在旺角用胡椒喷雾驱散人群

据“苹果日报”等港媒报道，目测维园约有上万民众聚集，场面非常拥挤。此外，在西营盘、旺角、尖沙嘴、观塘、黄埔、屯门、沙田等区也有悼念活动。

据路透社援引目击者称，在旺角，有民众与警方发生冲突，港警使用胡椒喷雾驱散人群。路透社还引述香港警方通报，称部分在旺角试图堵路的示威者遭警方拘捕。

在台港人自發点蜡烛

在台湾开餐厅的香港人锺慧沁听闻台湾民间团体没有要办大活动，就自發性的在网上号召民众到自由广场集结，拿蜡烛悼念。

台湾自由广场牌楼前，大约有三百到五百人到场响应。有民众在地上以蜡烛排出「自由」、「六四」等字样。

知名词曲创作人林夕周四当晚也出现在台北自由广场六四悼念活动现场。他接受记者采访时，对香港纪念六四的现况做了评论:「不是维园今年31年以后没有了，它最荒谬跟香港大崩坏的一个点是，问题不在我们想不想去，问题的荒谬，更严重在于，他的政治意义是，为什么不能去? 」对于近日刚通过的国安法，与当天刚通过的国歌法，林夕也评论道，国歌法是一个很抽象的法律，说唱国歌时要庄重，「但我走音怎么办? 我打喷涕怎么办? 要是林郑月娥唱国歌时打了个喷涕，是不是就不庄重了? 不会，因为她是林郑月娥。」

现场记者问他，如果遇到习近平想对习近平说什么? 他说:「我会说，做皇帝梦的人没几个人有好下场的，看看秦始皇吧好不好?」

刚到台湾重开铜锣湾书店的香港书商林荣基也出现在现场。他说，反思六四的时候，光喊「打倒共产党」是不足够的，更该担心的是如果共产党垮台，后面会是什么政权接手?他说: 「我不担心共产党垮不垮台，他早晚会垮台，让他们共产党自己去担心。我可以保证，我们应该担心共产党垮台会不会有新的政权跟共产党一样，这个才是真正的问题。」

38岁的北京人孟小姐嫁来台湾已经三年，带着四个月大的婴儿来到现场。她告诉德国之声，六四跟每个人都有关，「既然这个孩子来到地球上，希望我们这些成年人可以给他更好的世界。」另一名25岁的香港在台留学青年举着自制的「光复香港，时代革命」护贝卡安静参加默哀。他说，在他看来，纪念六四跟纪念反送中同样，都是纪念受到强权压迫的人，纪念抗争的历程。另一名16岁的台湾女高中生原本静默参加活动，接受德国之声访问，一说话就不禁流下泪来。她说自己从去年开始就有透过Instagram关注反送中情况，放学后来到这里，「觉得怎么隔着一个海峡，就差这么多。」

锺慧沁告诉德国之声说：「我觉得把烛光点起来这个动作很重要...烛光对香港人来说是一个symbolic action。」她说：「对我来说，这麽做除了是延续薪火之外，也是我自己想告诉香港政府与中共，即便你在香港打压六四纪念会，我们香港人永不放弃，我们在海外也一定会把这个蜡烛点起来。」

在台港人鐘慧沁主動發起活動響應維園紀念晚會

锺慧沁今年已经47岁，在台南開的餐廳叫做「蝸篆居」。她去年就已經有預感今年香港方很難紀念六四。她说，回想起八九六四、以及香港声援六四的情景，她感到她那个年代的人「是被在北京参与六四学运的学生摇醒的一代，等于现在的年轻人被逃犯条例给摇醒，决定参加反送中」。现在31年过去，她感到历史在轮迴，而昔日参加「民主歌声献中华」的人们现在迈入中年以后，又有几个变得像成龙、谭咏麟那般附和中国。

她说：「对我这个中年人来说，我必须提醒自己，无论我人在香港或海外，我是有责任把薪火传下去。」她说虽然她不觉得自己是中国人，但仍然想要提醒年轻人，如果不用同理心或爱支持那些中国民主自由的维权人士，等于是忘记香港仍是中国的一部分：若中国不改变，香港也无法改变。

她说：「如果我们不坚持去平反六四、并推动中国民主化，把争取民主自由的普世价值一直坚持，那我觉得变成很多台湾年轻人会被中国的31条惠台政策吸引过去。他们会觉得六四只是历史，他们也有些人说，六四没有死人。我觉得只要中国没像德国承认纳粹的错误，没有为了纳粹带来世界不平而道歉，只要这个政权一直独裁且存在，其实全世界都不安全。」

台湾隔海纪念六四

台湾总统蔡英文早上在脸书上贴出一张6月4日月曆，并且写道：「在地球上其他地方，每一分钟就有60秒过去。可是在中国，每一年却只有364个日子，有一天被遗忘掉了。」她也在该贴文中期许，这世界上每一个角落、每一片土地，都不要再有消失的日子，也祝福香港。

台湾历年来长期主办六四纪念活动的民间团体「华人民主书院」因应防疫政策，今年不会在广场主办实体活动，改在线上發起连署，号召大众用标籤 #6431truth 纪念六四事件三十一週年。

华人民主书院表示，今年在线上设置纪念牆，广邀世界各地公民纪念，意在破除地理界线、尤其是现在疫情的限制来连结，一同悼念六四、声援中国人权。