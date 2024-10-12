支援乌克兰：法国的幻影战机能起多大作用？

基辅将从巴黎获得幻影战斗机，但交付时间比计划推迟了几个月。这些飞机将在法国进行现代化改装后再交付。那么乌克兰对这些飞机寄予了怎样的期望？这些战机又能起到多大的实质作用？

（德国之声中文网）尽管法国总统马克龙（Emmanuel Macron）今年6月承诺，将在2024年底前向乌克兰交付首批幻影2000战斗机，基辅今年仍无法获得这些飞机。10月8日，法国国防部长勒科尔尼（Sébastien Lecornu）宣布，交付将延迟。根据他的声明，乌克兰将于2025年第一季度从法国获得这些战机，以应对俄罗斯的侵略战争。

根据《防务新闻》（Defense News）杂志报道，法国达索航空公司（Dassault Aviation）总共制造了大约600架幻影2000轰炸机，其中一半出口到了八个国家，包括希腊、阿联酋和台湾。这种飞机长约14米，翼展约9米，空重7500公斤，最高时速可达2700公里每小时。

幻影2000-5是幻影战机的现代化版本，配备了更先进的雷达，并且可以装备Mica空对空导弹(又称为云母导弹)。此外，它还能够搭载SCALP-EG型空射巡航导弹，法国正向乌克兰提供这类武器。

乌克兰《防务快讯》（Defence Express）杂志主编卡特科夫（Oleh Katkov）表示，法国的战机将大幅增强乌克兰的空军力量。“幻影战机的首要任务是防空，特别是抵御巡航导弹和无人机的攻击。”他在接受德国之声采访时这样说道。

飞机太老旧 乌克兰难获制空权 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

幻影战机的现代化改装

法国国防部长勒科尔尼在社交网络X上的帖子中进一步表示，向乌克兰交付的幻影战机将在法国吉伦特省的卡索基地进行现代化升级，并安装新的设备，以增强其空中作战、地面打击以及电子战防御能力。

卡特科夫指出，经过现代化升级后，这些法国战机将能够使用长距离武器，如法国AASM Hammer导弹，其射程超过70公里。此外，他还建议，将美国的JDAM-ER和SDB滑翔炸弹整合到幻影2000-5中，这将有助于打击前线附近的地面目标，这类武器目前已在乌克兰军队中投入使用。

勒科尔尼提到的增强电子战能力也是关键因素。卡特科夫解释说，这将使幻影战机在应对俄罗斯干扰信号时更加有力，尤其是在导航系统、机载雷达和通信系统的操作方面。

因为乌克兰军队的苏-24轰炸机已经有效使用了法国和英国共同开发的SCALP或风暴阴影（Storm Shadow）巡航导弹来打击俄罗斯地面目标，所以卡特科夫认为，在幻影战机上装备这些武器就显得较为次要。

幻影2000还不如乌克兰空军现有的苏制米格29？图为2023年8月乌克兰空军的一架米格29战机正在东部执行任务 图像来源: Libkos/AP Photo/picture alliance

幻影战机与F-16的区别

幻影和F-16战机几乎在同一时期研发，但二者在设计和性能上存在显著差异。专家认为，幻影在与敌方战机的空战中相比美国的F-16更为弱势。

“幻影2000-5没有长程空对空导弹，适合进行后方的防空作战以及投掷滑翔炸弹。”卡特科夫表示。F-16同样能够执行这些任务，但其装备还可以阻止敌机进入空域进行轰炸。F-16拥有射程可达160公里的空对空导弹，而幻影2000-5的导弹射程仅为60至80公里。“幻影2000-5缺乏执行这类任务所需的相应武器。”卡特科夫补充道。

乌克兰飞机制造商安东诺夫公司（Antonov）前工程师克雷沃拉普（Kostjantyn Krywolap）也指出了这些缺陷。他认为，法国的轰炸机在空战中甚至比苏联制的米格-29（MiG-29）还要弱。“它们的雷达性能较差，武器配置也不支持空战。”克雷沃拉普在为《RBK乌克兰》撰写的文章中表示，幻影发射的导弹很容易被俄罗斯战机拦截。

西方战机为什么对乌克兰至关重要？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

乌克兰能获得多少架幻影战机？

今年7月，乌克兰总统泽连斯基（Wolodymyr Selenskyj）表示，乌克兰军队至少需要128架F-16战机，才能在空域上与俄罗斯抗衡。目前，基辅仅从丹麦和荷兰获得了几架F-16，距离这一目标尚远。

卡特科夫估计，到2027年，乌克兰最多只能收到70架战机。“在这种情况下，问题在于从哪里获得足够数量的战机。”他说，这时，法国的幻影战机可能会有所帮助。不过法国究竟会提供多少架战机尚不清楚。据法国门户网站“Opex360”称，法国空军仅拥有20架幻影2000-5，并计划在2030年前退役。因此，乌克兰可能无法从法国获得更多的战机。

然而，乌克兰空军并不打算仅仅依赖F-16和幻影战机。9月底，乌克兰国防部长乌梅罗夫（Rustem Umerow）表示，除了西方盟友已经承诺的战机外，乌克兰还在讨论接收其他类型的战机，如鹰狮（Gripen）战机和台风战斗机（Eurofighter）。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

