 支持香港民主 欧洲议会呼吁欧盟制裁中港官员 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.01.2021

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时政风云

支持香港民主 欧洲议会呼吁欧盟制裁中港官员

欧洲议会21日针对香港的人权状况通过一项决议案，除了要求港府立即释放所有自国安法通过後被逮捕的民主人士外，也呼吁制裁香港特首林郑月娥与其他官员。

Brüssel Europaparlament

(德国之声中文网) 欧洲议会21日通过一项决议案警告，欧盟与中国签订投资协议的决定，已经让欧盟在人权方面做出的承诺失去可信度。欧洲议会议员在布鲁塞尔举行的视频会议中，以压倒性的票数通过了这项决议。他们谴责中国政府对香港民主人士的打压。

欧洲议会在决议案中写道：「我们要求香港政府立即无条件释放2021年前两个星期在香港被捕的民主派代表和活动人士，以及所有之前被港警依《香港国安法》中的颠覆国家政权罪逮捕的人。」
 

Festnahmen in Hongkong

欧盟议会要求香港政府立即无条件释放2021年前两个星期在香港被捕的民主派代表和活动人士，以及所有之前被港警依《香港国安法》中的颠覆国家政权罪逮捕的人。

欧洲议会也透过该决议案，呼吁对负责下令打压香港民主派人士与运动人士的中国和香港官员进行制裁，其中明确指出香港特首林郑月娥。由於中国与欧盟签署的投资协议仍须由欧洲议会表决通过，所以欧洲议会成员提出的相关意见被视为非常重要。
 
有鉴於香港政府在本月初对香港民主派人士进行大抓捕，欧洲议会内对欧中投资协议的疑虑也迅速浮现。欧洲议会议员是否会批准该协议仍存在很大的不确定性，不过他们预计最快要到年底才会针对该协议进行投票。
 

DW.COM

在欧盟与中国完成投资协议的谈判后，双方多位高官发表声明赞扬这份协议，而专家也对这份协议提出质疑，认为协议恐使未来各国要合作面对中国带来的经济挑战时，变得困难。

香港警方6日大规模拘捕的53名民主派人士，传陆续被保释。但黄之锋却在狱中被捕，这也是他第一次涉及国安法罪名。

香港国安法通过后，各项司法相关判决受到外界高度瞩目。许多年轻人因为参与2019年「反送中」运动遭到陆续起诉判刑。

欧洲议会的决议案指出，议员们感到遗憾的是，欧盟委员会与中国政府针对投资协议达成的政治决定，并未反映欧洲议会提出以投资谈判作为维护香港高度自治的杠杆工具的要求。 决议案写道：「欧盟急于跟中国签署协议，却不对正在中国多地发生的严重侵犯人权行为采取具体行动，这样有可能损害欧盟作为全球人权行动者的信誉。」

除了被批评打压香港高度自治与基本权利外，中国也被指责严重侵犯新疆维吾尔族的人权。21日通过的决议指出，欧洲议会将「仔细审查」欧中投资协议，并将在投票时将中国的人权状况纳入考量。
 
负责与中国政府针对投资协议进行谈判的欧盟委员会曾表示，该协议有助于改善布鲁塞尔和北京对待投资者的方式，并确保双方的投资者都能在进入市场时，得到公平对待。欧盟委员会还说，中国同意透过签署投资协议，更努力地批准国际劳工组织(ILO)针对强迫劳动制定的公约。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导) 

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