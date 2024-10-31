支持解除美国对古巴封锁 阿根廷外长遭撤换

由于与其执政方针背道而驰，阿根廷总统米莱撤换了在联合国投票中赞成美国对古巴解除禁令的阿根廷外长蒙迪诺，并宣布由阿根廷驻美大使接任外长。

（德国之声中文网）阿根廷总统米莱（Javier Milei）周三（10月31日）撤换了该国外交部长蒙迪诺（Diana Mondino），因为后者在联合国投票赞成解除美国对古巴的封锁，与米莱的执政方针不符。

阿根廷总统发言人阿多尼（Manuel Adorni）随后在X表示，现任阿根廷驻美国大使的韦尔泰因（Gerardo Werthein）将接替蒙迪诺担任阿根廷外交部长。

仅美国、以色列反对联合国决议

周三早些时候，联合国大会以187票的压倒性多数通过一项不具约束力的决议，赞成美国结束对古巴长达数十年的经济、商业和金融制裁。其中，代表阿根廷出席的蒙迪诺也投了赞同票，美国和以色列是这项决议的唯二反对者，摩尔多瓦投下弃权票。

被撤换的蒙迪诺是米莱首批确认的内阁成员之一，尽管米莱曾大肆批评巴西和中国等国，例如称中国是“刺客”，但蒙迪诺在保持与国际伙伴的外交关系顺畅方面发挥了关键作用。

秉持自由主义的米莱自上任以来大力地展现对美国支持 图像来源: A. Perez Meca/Europa Press/IMAGO

撇清与左翼的关系

2023年底上任的米莱是一位自由主义者。一直以来，他大力地展现对美国支持，并对该地区和海外的左翼贸易伙伴保持冷淡立场，包括采取措施拉开阿根廷与古巴、委内瑞拉等国的距离。

今年早些时候，阿根廷国有能源公司YPF表示不会向古巴航空（Cubana Airlines）提供燃料。这促使这家国营航空公司关闭了在哈瓦那和布宜诺斯艾利斯之间运营了近 40年的一条航线。古巴外交部当时称，阿根廷官员以美国封锁为由为这一举动辩护。

转变对华态度？

不过，过去曾表示不会和中国做生意的米莱近日却称，希望与中国建立更密切的贸易关系。就在几天前，米莱说：“中国是一个非常有趣的贸易伙伴，因为他们不要求任何东西，他们只是希望你别打扰他们。”

此外，这位曾表示“不会与任何共产党人做生意”的阿根廷总统也将在明年亲自前往中国，参加拉美和加勒比国家共同体（CELAC）在中国与中方举行的峰会。

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（路透社等）

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