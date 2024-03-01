支持者们不畏打压出席纳瓦尔尼的葬礼

（德国之声中文网）本周五（3月1日），俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼（Alexej Nawalny）的遗体在莫斯科下葬。葬礼仪式安保极其严格。他的支持者们葬礼前已经遭到警告，警方会对送葬队伍采取严厉镇压。

纳瓦尔尼的遗体在太平间被移交给他的家人，之后被运往举行葬礼仪式的教堂。

4名抬棺人将装有纳瓦尔尼遗体的灵柩抬进教堂，教堂外有一些人高喊“纳瓦尔尼、纳瓦尔尼！”

葬礼仪式结束后，纳瓦尔尼的灵柩被抬出教堂，前来悼念的人群中爆发出热烈的掌声和呼喊声。

纳瓦尔尼是俄罗斯总统普京的坚定批评者，他于2月16日在监狱中离奇死亡，年仅47岁。

他的支持者们决定在网上直播葬礼，并呼吁人们参加他在莫斯科的安葬仪式。

据路透社报道，周五超过1000名纳瓦尔尼的亲友和支持者聚集在举行葬礼的“抚平创伤圣母圣像”教堂附近。通往教堂的道路两旁聚满了人群。

纳瓦尔尼的发言人雅尔米什（Kira Yarmysh）说，教堂仪式是在当地时间下午2点举行，之后纳瓦尔尼被安葬在鲍里索夫公墓（Borisov cemetery）。

纳瓦尔尼的妻子尤利娅·纳瓦尔纳娅（Yulia Navalnaya）也呼吁人们参加纳瓦尔尼的葬礼。

不过克里姆林宫方面警告称，葬礼上不允许举行抗议活动。 此前针对普京或乌克兰战争的抗议活动都遭到了暴力镇压。

俄罗斯塔斯社引述总统新闻秘书佩斯科夫的话说：“任何未经授权的集会都会被视为违反法律，参与集会者将被追究责任。”

纳瓦尔尼的家人争取来的葬礼

在家属的一再要求之下，纳瓦尔尼去世数日之后，俄罗斯官方才将他的遗体移交给纳瓦尔尼的母亲。他的母亲拒绝秘密下葬。

纳瓦尔尼的盟友们声称，他们一直在寻找安葬纳瓦尔尼的地方，但俄罗斯当局在此过程中设置了障碍。

公开悼念克里姆林宫的批评者有可能遭到拘留。最近，数十人因向纳瓦尔尼献花而被拘留。

普京的死对头纳瓦尔尼何许人也?

纳瓦尔尼的盟友们称，他是在普京的授意下被杀害的，因为他原本有可能在换囚计划中获释。

俄罗斯调查记者、纳瓦尔尼的盟友玛丽亚·佩夫奇克（Maria Pevchikh）2月26日在一段YouTube视频中说，原本的换囚计划是用纳瓦尔尼以及两名美国公民来交换克拉西科夫（Vadim Krasikov）。

克拉西科夫因在柏林谋杀一名流亡的车臣-格鲁吉亚持不同政见者而被判有罪，德国法官认为这是一起由莫斯科指挥的行动。

虽然纳瓦尔尼的盟友没有提供任何证据来支持他们的指控，但他们发誓要查明他的死因。

俄罗斯官方驳回了这些指控并称，死亡证明表明纳瓦尔尼是自然死亡。

纳瓦尔尼遗孀：请你们和我站在一起

（路透社、德新社、美联社）

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