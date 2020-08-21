支持特朗普右翼团体成员在波特兰中弹身亡 

（德国之声中文网）社交媒体流传的视频显示，坐小型卡车进入波特兰市的人向反对特朗普的示威者投掷油漆球、喷洒化学物，后者则向卡车投掷物品。疑似摄于周六夜的一段视频显示，一群人在一个车库外的街道上，枪声突然响起，一人应声倒地。此人戴着一顶有“爱国者祈祷”右翼组织标志的帽子。该组织创办人吉布森(Joey Gibson)表示不能透露更多细节，但确认这名中弹身亡者是其好友，也是该组织的支持者。

“爱国者祈祷”成立于2016年成立，总部设在华盛顿州。该组织成员2017年初以来定期到波特兰举行集会，力挺特朗普。

波特兰市长特德·惠勒（Ted Wheeler） 对这起暴力事件予以谴责，并表示枪击事件令他心情沉重。他同时指出，特朗普总统的好斗的言论是美国两极分化和暴力的根源。 在新闻发布会上，他呼吁总统与他及其他人一起，帮助缓解紧张局势。

波特兰市长惠勒

特朗普则在推特称民主党人惠勒“懦夫”和“白痴”，指责他在波特兰市营造导致枪击的“有毒环境”。３１日，特朗普在推特中写道：“波特兰一团糟，多年来如此。这个笑话一样的市长如果不清理，我们将到那里去，帮他们做。”特朗普当天还转发显示为Amy Kremer所发的一个推特，推文照片为警察查看一名躺在地上的男子及一名男子的近照，文字为“这是杰伊·毕晓普（Jay Bishop）。他在波特兰被反法西斯主义运动（Antifa） 杀害。他是一个很好的美国人，热爱他的国家，并且支持“蓝色”。杰伊，我们永远不会忘记你。安息吧，我的朋友。“特朗普转推时写道：安息吧，杰伊。

波特兰市长惠勒和警察局长查克·洛弗尔（Chuck Lovell）表示，调查人员正在调查，以确定这起致命枪击发生的原因。惠勒还请求那些打算来波特兰“报复”的人离开，并提醒人们社交媒体传播的消息不准确。

最近，美国多地气氛再次紧张。8月23日，美国威斯康辛州基诺沙市（Kenosha）黑人男子雅布各·布莱克（Jacob Blake）遭警察数次枪击受重伤，引发大规模抗议。在之后25日晚的一场骚乱中，又发生造成两死一伤的枪击事件，１７岁枪手瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)后被警方逮捕。

美国白人警察5月下旬“跪颈”执法导致非裔男子乔治·弗洛伊德死亡后，全美多地爆发大规模反种族歧视和暴力执法示威。波特兰过去三个月频繁发生示威活动，其中一些演变为暴力。特朗普7月从国土安全部向波特兰派遣100多名联邦执法人员，但示威者连续两周每晚与执法人员爆发冲突。联邦执法人员7月31日撤离以后，小规模示威仍持续发生。尽管波特兰市领导认为派遣联邦执法人员只会加剧紧张局势，但现任代理美国国土安全部长查德·沃尔夫（Chad F. Wolf）８月３０日在接受美国广播公司ABC采访时仍表示，不排除向波特兰派遣联邦警员的选项。

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