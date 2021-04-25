 支持度创新低 林郑月娥《香港电台》开节目 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.04.2021

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时政风云

支持度创新低 林郑月娥《香港电台》开节目

根据香港民意研究计划，香港特首林郑月娥和港府表现评分相当低。在种种争议下，林郑月娥亲上火线，担纲《香港电台》主持，向市民介绍新的选举制度。

Hongkong China Carrie Lam

根据香港民意研究计划，林郑月娥所推动的5项政策范畴满意率净值都是负数，她所带领的香港政府民望长期低落。

(德国之声中文网) 香港民意研究计划公布香港特首林郑月娥和港府支持率最新民调，林郑支持度下跌至18%，是今年2月以来的新低，39%的受访民众都给她0分，整体评分为32分。

这份针对1000的调查访问显示，林郑支持率竟值高达负50%，创下今年3月以来的新低。此外港人对港府满意率也持续下跌至19%，不满意率高达59%，满意率净值为负40%。不信任港府的比例高达52%，信任的有32%。

林郑月娥新节目

香港特首林郑月娥在脸书宣布，28日起将在香港公营媒体机构《香港电台》(港台)电视主持「选委界别分组面面观」，以「对谈」形式「与来自不同界别的嘉宾探讨经全国人大常委会通过新修订的《基本法》附件一和附件二，完善香港特区选举制度的内容」。香港电台表示，此节目总共将播出40集，每次播出两集，每集长12分钟，一天重播三次。

3月30日，北京才通过立法，确保「爱国者治港」，减少了立法机构中的民主代表，加强了对选举的控制，并引入了一个亲北京的审查小组来选择候选人。

虽然香港政府表示，这项改革将确保该城市的稳定和繁荣，但此举引发了国际社会的谴责，质疑香港民主倒退，北京干预香港自主。

China Hongkong National Security Education Day

香港《苹果日报》报导，香港民意研究所副行政总裁钟剑华认为，「作为一个负责任的政府，对于民望长期如此低落，即使推出不同措施也未扭转民意，港府应该向公众作负责任的回应」。

港台独立性受损?

除了节目内容引起热议，港台在香港国安法实施后发生的一连串人事变动也持续引发关注。除了多名高层请辞，香港《苹果日报》报导，4位香港公务员体系人士「空降」港台，被质疑组成「4人审查小组」，担心编采自主受影响。

此前港台被指「有问题」的节目，包括《香港故事：疫行者》、《铿锵集》及《议事论事》遭到停播或整改。以《议事论事》为例，根据香港东网，有关六四与国家安全的片段、六四烛光及「悼念六四无罪」口号片头，还有在警方《港区国安法》紫色警告旗旁的手铐都遭到删改。

(综合报导)

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