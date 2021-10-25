 支持台湾参与联合国 美国务卿：符合一中政策 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.10.2021

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时政风云

支持台湾参与联合国 美国务卿：符合一中政策

近日美国不断释放信号，说北京「误用」联合国大会第2758号决议阻挡台湾参与国际组织。中国专家则反批美歪曲事实。美国务卿26日发表正式声明挺台，中方多部门迅速回应。中国国台办强调，台湾无权参加联合国。

Ecuador US-Außenminister Antony Blinken mit Mauricio Montalvo

布林肯称台湾是「一个民主的成功故事」，表示其「支持透明、尊重人权和法治的模式与联合国价值观一致」。

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中国对台湾发出的武力威胁，也使台湾问题得到了更多国际关注。大赦国际关闭香港办事处，反对派处境更加险恶。

联合国大会1971年通过「第2758号决议」恢复中华人民共和国在联合国的合法席位已50年，习近平则称这是中国和平发展、造福人类的50年。在美中关系紧张之际，美国议员和行政部门纷纷表示支持台湾参与联合国。

50年前，中华人民共和国依照联合国大会第2758号决议，取代中华民国在联合国拥有中国代表权席位。当年，这份历史决议是如何通过做出的呢？

1971年10月25日，联合国大会第2758号决议通过了关于“恢复中华人民共和国在联合国组织中的合法权利问题”的决议。中华人民共和国依此取代中华民国在联合国拥有的中国代表权席位。退守台湾的中华民国政府自此陷入了国际孤立的境地。

在美台高官共同出席的一次活动中，一名美国高级外交官表示，美国将会继续致力于拓展台湾的国际空间。

(德国之声中文网) 美国国务卿布林肯周二 (10月26日)在国务院网站上发表正式声明，强调「台湾有意义地参与联合国系统不是一个政治问题，而是一个务实的问题」，呼吁联合国所有会员国支持美方立场。

他说：「这符合我们以《台湾关系法》、《三个联合公报》和《六个保证》为指导的『一个中国』政策。」

布林肯还说：「尽管每年有数以千万计的旅客通过其机场，但台湾没有代表参加国际民用航空组织（ICAO）三年一度的大会。 尽管我们可以从台湾对新冠大流行的世界级反应中学到很多东西，但台湾没有参加世界卫生大会。」

布林肯提到，当来自世界各地的公民社会成员每天都参与联合国的活动，「台湾的科学家、技术专家、商界人士、艺术家、教育家、学生、人权倡导者和其他人仅仅因为他们持有的护照而被阻止进入和参与这些活动」。

此声明立刻引起中国驻美使馆反驳，说「美方近来变本加厉，不断利用各种场合炒作台湾问题，助台拓展所谓『国际空间』，公然挑战一个中国原则」。

相关回应中提到：「涉台问题是严肃的政治问题，不是所谓的价值观问题。美方以此为借口为台湾说项是偷换概念，混淆视听。」并说「台湾地区获得国际民航组织信息的渠道是畅通的，与世界多个城市通航便利。在符合一个中国原则前提下，台湾地区医疗卫生专家可以参与世界卫生组织相关技术会议。台湾获取包括新冠肺炎疫情在内的公共卫生健康信息渠道是畅通的」。

美国的「一个中国政策」(One-China Policy)承认中国只有一个，但对于中华人民共和国与中华民国分别采用不同的政策，前者以《中美三个联合公报》为政策制定原则，后者则依据《台湾关系法》及《六项保证为方针》，一方面不承认台湾是独立国家，另一方面承诺对台军售。

中国的「一个中国原则」基于中华人民共和国为「中国唯一代表权」，反对与中华人民共和国建交国家与中华民国建交，并强调「台湾是中国领土不可分割的一部分」。

中国外交部和国台办也在27日对布林肯的表态做出回应。国台办发言人马晓光日在例行新闻发布会上强调，联合国是由主权国家组成的政府间国际组织，台湾是中国的一部分，中华人民共和国是代表全中国的唯一合法政府，台湾无权参加联合国。

USA New York | Pressekonferenz zum Puerto Rico Self-Determination Act - Bob Menendez

美参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯 (Bob Menendez)(图)和参议员英霍夫(Jim Inhofe)指出联大2758号决议遭北京歪曲，内容并没有提到「台湾是中国的一部份」。

美批北京歪曲联大决议

此前，美参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯 (Bob Menendez)和参议员英霍夫(Jim Inhofe)10月25日就联合国批准第2758号决议周年发表声明。

这两位参议院台湾核心小组的共同主席表示，联大2758号决议授予中华人民共和国联合国会员国资格，但自此「中国共产党一直在歪曲该决议，试图破坏台湾在国际社会的地位和参与」。

声明提到，在美国及其盟友寻找方法阻止北京对台湾「越来越多的胁迫和侵略」的同时，决议通过50周年「应该成为一个转折点，以纠正台湾在世界舞台上持续被边缘化的不公正现象。」

声明批评中华人民共和国在过去50年一直「试图故意滥用、曲解和误导他人对联合国第2758号决议的根本目的」，还说「不应允许北京继续扭曲历史和孤立台北」，要支持「台湾有意义的参与」。

美国与台湾关系近来愈趋紧密，主管中国丶台湾与蒙古事务的美国国务院亚太副助卿华自强（Rick Waters）21日表示，台湾频频被排除在联合国活动外，就是因为中国「错误使用」(misuse) 2758号决议，各会员国应加入美国行列，支持台湾有意义参与。

官方喉舌反击

中国官媒新华社引用中国专家表示，联合国2758号决议「不容歪曲挑战」。北京联合大学台湾研究院教授朱松岭强调「台湾是中国不可分割的一部分」，说联大2758号决议「彻底解决了整个中国在联合国的代表权问题」，世界卫生组织、国际民航组织等联合国专门机构亦同。

其他专家也指出，相关批评「企图否认台湾是中国一部分的事实，是对国际法的无知与蔑视」，甚至是「图谋制造『两个中国』『一中一台』，是赤裸裸的谋『独』挑舋」。

根据联合国官方网页所录的有关＜恢复中华人民共和国在联合国的合法权利＞的2758号决议，1971年10月25日，联合国第1976次全体会议上通过，「承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表，中华人民共和国是安全理事会五个常任理事国之一」，「决定：恢复中华人民共和国的一切权利，承认她的政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表并立即把蒋介石的代表从它在联合国组织及其所属一切机构中所非法占据的席位上驱逐出去」。

(综合报道)

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