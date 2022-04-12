支持俄罗斯侵略者：在德国或被起诉

在德国多个联邦州，公开展示“Z”符号、声援俄罗斯侵乌战争被视为非法。根据德国编辑部网络（ RND ）所作的一项调查，目前已有140多起相关诉讼案。
（德国之声中文网）根据德国编辑部网络对联邦内政、司法部以及联邦各州刑事局所做的一项问讯调查结果，德国警方和检察机关迄今已承办140多个鼓吹俄罗斯侵乌克战争行为案。其中，多数案件涉及使用“Z”符号。侵乌俄军在坦克、车辆等物体上印有这一符号。
调查结果显示，仅在德东地区萨克森-安哈尔特州，自俄军侵入乌克兰起，就记录有至少19起违反《刑法》第140条行为。根据该条规定，美化、纵容犯罪的行为属于犯罪。该州国家内政部透露，相关案件中有17起涉及使用“Z”符号。
汉堡州司法机构也已着手调查17起声援俄罗斯侵略战争案，其中16起涉及使用“Z”符号；北莱茵-威斯特法伦州已知立案37起，其中22起涉及“Z”符号。
此外，另有一百多桩破坏财产行为，“Z”符号也在这些案件中扮演了角色。
在多个联邦州，使用该标志被视为是对俄侵略战争的支持，违反国际法，因而，属于非法。不过，并非各州司法当局都对相关行为单独立案调查。
（福音教通讯社，RND）
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
居住在德国的使用俄语者数量超过300 万。上月底以来，数个德国城市大街上一再出现由数百辆汽车组成的示威车队，反对所谓在德国受到种族歧视。其实，这是一场基于谎言的伪抗议，为普京的宣传机器帮腔。
在俄罗斯威胁要对其导弹巡洋舰沉没进行报复后，基辅遭到了轰炸。与此同时，乌方发行乌克兰士兵向“莫斯科号”竖中指的邮票。泽连斯基在接受美媒采访时声称，俄士兵死亡数量是乌方的数倍。俄罗斯方面则除了称摧毁乌军工设施外，也禁止英国首相约翰逊入境。