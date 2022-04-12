支持俄罗斯侵略者：在德国或被起诉

（德国之声中文网）根据德国编辑部网络对联邦内政、司法部以及联邦各州刑事局所做的一项问讯调查结果，德国警方和检察机关迄今已承办140多个鼓吹俄罗斯侵乌克战争行为案。其中，多数案件涉及使用“Z”符号。侵乌俄军在坦克、车辆等物体上印有这一符号。

调查结果显示，仅在德东地区萨克森-安哈尔特州，自俄军侵入乌克兰起，就记录有至少19起违反《刑法》第140条行为。根据该条规定，美化、纵容犯罪的行为属于犯罪。该州国家内政部透露，相关案件中有17起涉及使用“Z”符号。

汉堡州司法机构也已着手调查17起声援俄罗斯侵略战争案，其中16起涉及使用“Z”符号；北莱茵-威斯特法伦州已知立案37起，其中22起涉及“Z”符号。

此外，另有一百多桩破坏财产行为，“Z”符号也在这些案件中扮演了角色。

在多个联邦州，使用该标志被视为是对俄侵略战争的支持，违反国际法，因而，属于非法。不过，并非各州司法当局都对相关行为单独立案调查。

（福音教通讯社，RND）

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