支持乌克兰：佩洛西访基辅 朱莉探利沃夫

防空警报打断行程

据联合国难民署统计，过去两个月的战争中，乌克兰1270万人逃离家园，这相当于乌克兰战前人口的30%。访问期间，朱莉也与从事难民安置工作的志愿者们会面（图）。据法新社报导，目前不清楚朱莉是以何种身份访问乌克兰。据路透社报导，在利沃夫防空警报响起后，朱莉和助手们结束了行程。