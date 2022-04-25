 支持乌克兰：佩洛西访基辅 朱莉探利沃夫 | 所有节目 | DW | 01.05.2022

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时政风云

支持乌克兰：佩洛西访基辅 朱莉探利沃夫

美国众议院议长南希·佩洛西率队突访基辅，她在与乌总统泽连斯基会面时表示，会支持乌克兰的“自由之战”，直到战斗结束。同样在这个周末现身乌克兰以示支持的还有美国著名影星、联合国难民署特使安吉丽娜·朱莉。

  • Ukraine Kiew | Nancy Pelosi trifft Wolodymyr Selenskyj

    “感谢你们为自由而战”

    图为4月30日在基辅，美国众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）率领国会代表团与乌克兰总统泽连斯基等会晤。佩洛西说：“我们来访是要对你们为自由而战表示感谢。”她还表示，美国会继续支持乌克兰“直到战斗结束”。

  • Ukraine Kiew | Nancy Pelosi trifft Wolodymyr Selenskyj

    泽连斯基：我们会一起胜利

    美乌代表团会面的影片显示，佩洛西和泽连斯基向对方表示了感谢。泽连斯基表示：“我们会胜利，我们会一起胜利。”佩洛西补充说：“我们一直会在，直到取得胜利。”这次美国国会代表团包括多位资深的民主党众议员。

  • Ukraine Kiew | Nancy Pelosi trifft Wolodymyr Selenskyj

    一个明确而响亮的信息

    佩洛西是2月24日俄罗斯侵乌战争开始以来访问乌克兰的级别最高的美国官员。她的这次访问事先没有公布。“我们代表团前往基辅是为了向全世界发出一个明确而响亮的信息：美国坚定地与乌克兰站在一起”，佩洛西在周日发表的一份声明中说。她率领的美国会代表团在周日前往波兰会谈。

  • Ukraine I Angelina Jolie in Lviv

    安吉丽娜·朱莉现身乌克兰利沃夫

    4月30日，好莱坞影星、社会活动家、联合国难民署亲善大使安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie）突然现身乌克兰西部城市利沃夫，她在那里访问了一些流离失所的民众。图中，朱莉正与战争儿童们合影。她也前往一所医院，探望受伤的儿童。

  • Ukraine I Angelina Jolie in Lviv

    防空警报打断行程

    据联合国难民署统计，过去两个月的战争中，乌克兰1270万人逃离家园，这相当于乌克兰战前人口的30%。访问期间，朱莉也与从事难民安置工作的志愿者们会面（图）。据法新社报导，目前不清楚朱莉是以何种身份访问乌克兰。据路透社报导，在利沃夫防空警报响起后，朱莉和助手们结束了行程。


  • Ukraine Kiew | Nancy Pelosi trifft Wolodymyr Selenskyj

    “感谢你们为自由而战”

    图为4月30日在基辅，美国众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）率领国会代表团与乌克兰总统泽连斯基等会晤。佩洛西说：“我们来访是要对你们为自由而战表示感谢。”她还表示，美国会继续支持乌克兰“直到战斗结束”。

  • Ukraine Kiew | Nancy Pelosi trifft Wolodymyr Selenskyj

    泽连斯基：我们会一起胜利

    美乌代表团会面的影片显示，佩洛西和泽连斯基向对方表示了感谢。泽连斯基表示：“我们会胜利，我们会一起胜利。”佩洛西补充说：“我们一直会在，直到取得胜利。”这次美国国会代表团包括多位资深的民主党众议员。

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    一个明确而响亮的信息

    佩洛西是2月24日俄罗斯侵乌战争开始以来访问乌克兰的级别最高的美国官员。她的这次访问事先没有公布。“我们代表团前往基辅是为了向全世界发出一个明确而响亮的信息：美国坚定地与乌克兰站在一起”，佩洛西在周日发表的一份声明中说。她率领的美国会代表团在周日前往波兰会谈。

  • Ukraine I Angelina Jolie in Lviv

    安吉丽娜·朱莉现身乌克兰利沃夫

    4月30日，好莱坞影星、社会活动家、联合国难民署亲善大使安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie）突然现身乌克兰西部城市利沃夫，她在那里访问了一些流离失所的民众。图中，朱莉正与战争儿童们合影。她也前往一所医院，探望受伤的儿童。

  • Ukraine I Angelina Jolie in Lviv

    防空警报打断行程

    据联合国难民署统计，过去两个月的战争中，乌克兰1270万人逃离家园，这相当于乌克兰战前人口的30%。访问期间，朱莉也与从事难民安置工作的志愿者们会面（图）。据法新社报导，目前不清楚朱莉是以何种身份访问乌克兰。据路透社报导，在利沃夫防空警报响起后，朱莉和助手们结束了行程。


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