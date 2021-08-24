 ″支持中小企业″ 中国将设立北京证券交易所 | 经济纵横 | DW | 02.09.2021

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经济纵横

"支持中小企业" 中国将设立北京证券交易所

中国国家主席习近平宣布将设立北京证券交易所，支持中小企业创新发展。路透社此前的报道曾经指出，设立新的证券交易所是为了吸引企业在中国上市，提高中国股市的全球地位。

China | Xi Jinpings Ansprache zum Online-Weltwirtschaftforum Davos

中国国家主席习近平宣布，将深化新三板改革、设立北京证券交易所

（德国之声中文网）9月2日晚，中国国家主席习近平在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞，表示将继续支持中国中小企业创新发展，设立北京证券交易所。

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中国的证券交易所已经暂停上海与深圳的40多个首次公开募股（IPO）计划，中国公司面对中国监管机构来势汹汹的审查。另一方面，他们还得面对赴美上市更严谨的风险披露要求。

据路透社报道，消息人士透露，中国正在制定规则，禁止存在数据安全风险的互联网企业在中国境外上市。近日，美证监会已暂停中国VIE结构公司在美国的IPO。

在“滴滴出行”等App被下架后，中国最受欢迎的健身应用Keep、最大播客平台喜马拉雅、医疗数据公司零氪科技据称均取消了赴美IPO的计划。目前，中国网络安全审查风暴仍在继续，海外上市被收紧。

中国监管机关针对中国公司赴美上市可能采取进一步行动。路透社引述消息人士指出，中国监管机构正在拟定一项新的计划，要求这些想在美国上市的公司将数据管理权移交给第三方公司。

《商报》认为，中国政府大力打压中企赴美上市，倒是能让西方投资者及早放弃火中取栗购买中企股票的高风险行为。《每日镜报》则注意到美国当前的一场社会辩论，问道“气候保护和遏制中国到底哪个更紧要？”

据中国媒体报道，习近平说，"我们愿同各方一道，坚持开放合作、互利共赢，共享服务贸易发展机遇，共促世界经济复苏和增长。我们将加强服务领域规则建设，支持北京等地开展国际高水平自由贸易协定规则对接先行先试，打造数字贸易示范区；我们将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。"

报道没有披露具体的时间表。

中国证监会负责人也就"深化新三板改革、设立北京证券交易所"表态称，证监会党委对此"倍感振奋，将深入学习领会，坚决贯彻落实"。

路透社此前曾援引消息人士，指出中国考虑建立一个新的证券交易所。消息人士当时表示，其目的是吸引那些海外上市的企业在中国上市，提高中国股市的全球地位。

目前，北京正在收紧中国企业海外上市的监管规定。路透社在报道中指出，专家预测，中国政府严格监管的做法将影响赴美IPO。在过去十年里，美国一直是中国企业的一个重要融资来源。

（路透社等）

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