"支持中小企业" 中国将设立北京证券交易所

（德国之声中文网）9月2日晚，中国国家主席习近平在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞，表示将继续支持中国中小企业创新发展，设立北京证券交易所。

据中国媒体报道，习近平说，"我们愿同各方一道，坚持开放合作、互利共赢，共享服务贸易发展机遇，共促世界经济复苏和增长。我们将加强服务领域规则建设，支持北京等地开展国际高水平自由贸易协定规则对接先行先试，打造数字贸易示范区；我们将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。"

报道没有披露具体的时间表。

中国证监会负责人也就"深化新三板改革、设立北京证券交易所"表态称，证监会党委对此"倍感振奋，将深入学习领会，坚决贯彻落实"。

路透社此前曾援引消息人士，指出中国考虑建立一个新的证券交易所。消息人士当时表示，其目的是吸引那些海外上市的企业在中国上市，提高中国股市的全球地位。

目前，北京正在收紧中国企业海外上市的监管规定。路透社在报道中指出，专家预测，中国政府严格监管的做法将影响赴美IPO。在过去十年里，美国一直是中国企业的一个重要融资来源。

（路透社等）

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