支持“一带一路”的德国协会

(德国之声中文网) 3月29日的“一带一路倡议德国联邦协会”(BVDSI)成立仪式在不莱梅商会举行。协会发言人冯·海尔多夫(Hans von Helldorff)在致辞中明确说道："中国人现在已经制定好了规划，不管有没有欧洲或者德国的参与，中国都会继续贯彻这一规划。"

根据中国商务部发布的数据，仅在2018年，中国企业就对"一带一路"沿线的56个国家实现了非金融类直接投资156.4亿美元。而根据中国发改委的预测，2017年到2022年间，中国对"一带一路"沿线国家的总投资规模将达到1500亿美元。野村证券等一些市场分析机构甚至还给出了上万亿美元规模的预测。

冯·海尔多夫说："中国已经启动了有史以来最大规模的投资计划，这对全球经济、欧洲的团结、德国经济发展会产生怎样的影响？我们必须探讨这些问题。"

鲜见批评

成立仪式上的9名致辞者中，只有不莱梅商会国际部主任赫尔(Volkmar Herr)对中国的"一带一路"提出了谨慎的批评。他在演讲中表示，只有在平等的条件下，"一带一路"才有机会实现双赢，"所以我们必须与中国开展开诚布公的对话，共同探讨将来的全球经济产业链应以怎样的方式重组。"

而赫尔的谨慎批评，受到了随后致辞的中国驻汉堡总领事杜晓晖的回击。他将欧洲各界对"一带一路"的质疑与担忧比喻为"过敏反应"，认为这只会导致中欧双方产生误解。杜晓晖强调，中国的"一带一路"不是地缘政治的零和博弈，而是"欢迎各方共同参与的促进和平发展的举措"。

在接受德国之声采访时，杜晓晖倒是正面回应了西方舆论近期对中国"一带一路"的几大指责。他否认中国投资导致斯里兰卡跌入债务陷阱，指出斯里兰卡欠中国的债务只占其全部债务的7%，"而且中国最近还给斯里兰卡提供了债务展期的解决方案，西方批评者们在面对斯里兰卡的债务困难时，是否也提供过解决方案呢？"

而在希腊比雷埃夫斯港接受中国投资、可能导致劳工标准降低、导致希腊对中国产生依赖性这一问题上，杜晓晖表示，比雷埃夫斯港吸纳了中国资本后，形成了良好的增长势头。"当初在希腊债务危机高峰时，连夜累牍的谈判，只谈论不应该做什么，而不知道应该做什么。而中国企业在那里进行了投入，让港口的经营取得了很好的成绩，当地的就业形势也产生了很好的变化。比雷埃夫斯成为了盈利的港、创造就业的港。"他呼吁德国、欧洲各界，在面对中国力推的"一带一路"时，应当努力"去意识形态化、抓住中国所带来的机遇。"

德国港口担心被南欧抢生意

持同样观点的还有德国梅前州基建部长佩格尔(Christian Pegel)。他在演讲中说："贸易不是你死我活，希望大家能够更多地关注机遇，而非风险。"

佩格尔在会后接受德国之声采访时进一步解释说，梅前州的罗斯托克等波罗的海港口，需要加快发展，促进与俄罗斯、独联体、北欧国家的贸易。"中国与欧洲之间的货运列车，可以避开俄罗斯与德国之间的东欧拥堵路段，而是通过波罗的海更快速地抵达罗斯托克港。或者是列车抵达罗斯托克港口后，通过班次密集的轮渡快速抵达北欧国家。"他还特别强调，梅前州对"一带一路"的兴趣，并不意味着要像希腊那样让中资企业收购港口，"我们并不是需要来自中国的钱，而是需要构建平等的经济合作关系。我们并不会卖港口，而是想要和中国人一同来利用好这个港口。"

代表不莱梅州政府在成立仪式上致辞的州经济部国际事务处主任古特施密特(Christian Gutschmidt)甚至还认为，中国携巨资激发意大利、希腊等南欧国家港口的潜力，会让许多中欧之间的货轮不再愿意前往相对更远的不莱梅、汉堡等德国港口装卸。"我们必须学会积极地应对这种竞争所带来的挑战。"

而不莱梅家族企业协会主席波尔哈根(Peter Bollhagen)对"一带一路"的态度更加乐观。他在成立仪式上致辞表示，德国中小企业应该"鼓起勇气，积极参与新丝绸之路，这是我们必须抓住的机遇。"

德国借"一带一路"输出欧洲价值观？

"一带一路倡议德国联邦协会"发言人冯·海尔多夫也强调，他的协会主要代表的就是德国中小企业的利益。在接受德国之声采访时，冯·海尔多夫说，协会力争成为一个平台和桥梁，将围绕"一带一路"的不同利益方连接到一起。

同时，他也驳斥了两周前《图片报》等媒体对协会的"亲华游说集团"之指责。"说我们要放弃西方价值观？那纯粹就是胡说！我们的协会牢牢植根于欧洲的价值观体系，坚持德国的社会市场经济之标准。我们也认为，这些标准和价值观也应该成为我们欧洲、德国的出口产品。"他认为，许多德国企业可以借助"一带一路"的平台，与中方共同进入第三国的市场；在此过程中，如果德国政府也积极参与，就能将民主、环保、劳工保护等欧洲价值观也带入这些"一带一路"沿线国家。