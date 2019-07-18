 攝影師盧廣傳獲釋 妻子推特稱平安 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.09.2019

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攝影師盧廣傳獲釋 妻子推特稱平安

中国知名摄影师卢广去年11月于新疆被捕至今已将近一年，而他的妻子徐小莉9月9日透过推特表示，卢广已于几个月前获释返家，一切平安。

Lu Gaung - Chinesischer Fotograf vermisst (picture-alliance/AP Photo/X. Xiaoli)

（德国之声中文网）卢广的妻子徐小莉周一 (9月9日) 透过推特表示，卢广已于数月前获释返家，并说他一切平安。 徐小莉说:「感谢大家一直以来的关心关注，我的先生卢广几个月前已经在家，他现在工作和生活都很好。 我们希望安安静静生活，不想被打扰，所以一直没有发布消息告诉各位朋友。 恕不一一回复，再次感谢！ 」

徐小莉在推特上也发了两张卢广的照片，包含他在户外指导摄影师拍照，以及卢广在室内与几名摄影师交流作品。 德国之声记者试图致电徐小莉，但她并未回复电话。 卢广夫妇在美国的友人温云超接受美国之音访问时表示，卢广已被送回浙江监视居住多时，而他大约在一个月前获得取保候审。 他说他认为卢广应该不会被起诉，但在这段期间不敢接受媒体采访也是正常的。

今年5月，熟知卢广一案详情的中国艺术家吴玉仁告诉德国之声，中国公安有与卢广家人联系，而他在与徐小莉联系时，则觉得卢广的家人应该处于一个不安全的状态。 吴玉仁当时说:「目前的情况是她不愿意再对外发声，有可能是中国内部的公安系统已经向他们家庭施压。 」

长期旅美的卢广去年底到新疆旅游时，与家人失去联系，而在他消失一个多月后，徐小莉接到消息证实卢广已被喀什警方逮捕。 然而当时警方并未提供家属任何书面通知，也没有告知卢广被捕的原因。

China Fabriken im Hainan Industrial Park von Wuhai City (World Press Photo Foundation/Lu Guang )

卢广长期透过摄影纪录中国的社会问题，而他也因此多次获得国际摄影大奖。

卢广长期透过摄影纪录中国社会底层人民及环保议题，致力借着摄影聚焦跟关注各种议题。 他的作品多次获得国际摄影大奖的肯定，包括长期关注四川大凉山并替当地贫困儿童筹款，获颁荷兰克劳斯亲王奖(Prince Claus Awards)。

曾在北京与卢广一起教授多媒体新闻课程的荷赛基金会 (World Press Photo Foundation) 计划部主任坎贝尔 (David Campbell) 告诉德国之声， 卢广多年前在中国还享有一定程度的自由， 可以拍摄一些地区性的社会议题，所以当他证实在新疆被捕时，不少曾与他在中国共事的人感到错愕。 他说：「我认为卢广的案例显示中国政府对记者施压的情况越来越严重。 这会在中国记者圈产生寒蝉效应。 」

 

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