 擺脫十五年赤字 澳洲與中國貿易爭端有解 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.09.2023

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时政风云

擺脫十五年赤字 澳洲與中國貿易爭端有解

受惠於強勁的就業市場和國際原物料價格大漲，澳大利亞政府本週交出了15年來首次的年度財政盈餘。不過，由於升息和作為澳大利亞最大貿易對象的中國，近期經濟表現不佳，這樣的情況恐怕難以持續。

澳洲政府本週公布15年來首度年度財政盈餘，同時，中澳貿易預料將快速恢復正常。圖為澳元紙鈔（資料照）

澳洲政府本週公布15年來首度年度財政盈餘，同時，中澳貿易預料將快速恢復正常。圖為澳元紙鈔（資料照）

（德國之聲中文網）澳大利亞聯邦政府週五（9月22日）公布的最新報告顯示，上一個財政年度聯邦政府擁有221億澳元（約142億美元）的財政盈餘，這也是15年來首次出現盈餘。不過官員認為，由於中國的經濟問題和近期的不斷升息，下一年度大概會轉為赤字。

綜合美聯社和路透社報導，澳洲截至2023年6月的年度最終預算盈餘，超越先前預期42億澳元（約27億美元）的5倍，這主要是受惠於澳洲強勁的就業成長和豐厚的礦業利潤。這次的財政盈餘相當於澳洲國民生產毛額（GDP）的0.9%。

澳大利亞政府光是上個一財年的企業稅收入，就比先前的預測多出了127億澳元（約81億美元），這主要是由於國際煤炭、鐵礦石和液化天然氣等物資的高價格影響。而國際能源價格上漲的部分原因，是由於俄羅斯入侵烏克蘭所導致。

但澳大利亞財政部長查默斯（James Chalmers）22日向媒體表示，他預計現在這個財政年度，將不會再出現預算盈餘，這是由於中國的經濟問題和澳洲近期的持續升息，已對澳洲的經濟成長構成影響。此外，包含醫療保健、能源和國防等支出的增加，也加劇了財政壓力。

查默斯還說，自2022年澳大利亞工黨政府執政以來，已經創造了55萬個工作機會。澳大利亞統計局的數據也顯示，澳洲8月的失業率僅為3.7%。

與其他主要經濟體不同，澳洲的財政年度是以每年的7月1日為界。因此上個盈餘的財年，指是從2022年7月1日計算至2023年的6月30日。

澳大利亞政府上一次出現財政盈餘，是在全球金融危機之前的2007年至2008年財政年度，當時有197億澳元（約126億美元）的財政盈餘，佔GDP的1.7%。

受惠於國際原物料價格上漲，澳洲出現財政盈餘，圖為2010年中國山東萊州港進口的澳洲煤炭（資料照）

受惠於國際原物料價格上漲，澳洲出現財政盈餘，圖為2010年中國山東萊州港進口的澳洲煤炭（資料照）

中國同意與澳洲協商貿易爭端

雖然中國今年的經濟表現，恐怕會連帶影響澳洲的經濟成長，但雙方的外交關係似乎正在升溫，困擾兩國多年的貿易問題，也正在逐步解決。8月時，中國取消了對澳大利亞的大麥進口限制，而目前也有可能持續取消其他貿易限制。

中國商務部21日表示，中國與澳大利亞在貿易問題上作出了深度探討，雙方也同意以協商方式，一次處理現有的貿易爭端。

中國商務部發言人何亞東21日在例行記者會上說，澳方表達了對大麥、葡萄酒反傾銷、反補貼措施在世貿組織（WTO）爭端案的關注。中國也針對澳大利亞對中國的風塔、鐵道輪轂和不銹鋼水槽等3種產品的反傾銷、反補貼措施，以及對華貿易救濟調查中的不當做法，闡明了嚴正關切。

在具體方式上，何亞東解釋，雙方將推動「一籃子」方案，來解決現有的葡萄酒案和中方訴澳3種產品反傾銷、反補貼措施案等。

何亞東說，雙方先前已多次討論，同意透過對話協商方式，共同積極尋求迅速解決其他爭端。「我們願與澳方相向而行，在大麥案爭端解決的基礎上，進一步增強互信和合作，充分照顧彼此關切」。

至截稿為止，澳大利亞政府並未對中國商務部的說法提出回應。

中國商務部週四表示將與澳洲協商處理貿易問題，圖為中國國家主席習近平2022年11月與澳大利亞總理阿爾巴尼斯在G20會議期間會晤（資料照）

中國商務部週四表示將與澳洲協商處理貿易問題，圖為中國國家主席習近平2022年11月與澳大利亞總理阿爾巴尼斯在G20會議期間會晤（資料照）

作為澳大利亞重要葡萄酒產區的南澳洲，其州長馬利納烏斯卡斯（Peter Malinauskas）本週前往中國的北京、山東和上海訪問。而澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese），也有可能會在今年的稍晚前往中國訪問。

據澳大利亞新聞網報導，一位隨南澳洲代表團訪問中國的澳洲葡萄酒生產商表示，相信中國對澳洲葡萄酒的關稅將在中短期內得到解決，兩國商界領袖對未來中澳的貿易「充滿信心」。

（美聯社、路透社、中國商務部官網、澳大利亞新聞網）

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