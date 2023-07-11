擔憂中國索羅門合作 澳要求公佈警務協議

（德國之聲中文網）索羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）時隔約4年再度造訪中國，他週二出席了索羅門群島駐北京大使館的開館儀式，與中國國家主席習近平的會晤登上了中國《人民日報》的頭版。他在中國官媒新華社7月11日發表的採訪報導中強調：「我需要非常清楚地表明，我們是一個主權國家。我們與誰建立外交關係，與誰進行技術合作、發展合作，都不是其他人能干涉的。」

週一（7月10日）索加瓦雷在北京會晤中國國家主席習近平。2019年索羅門群島跟台灣斷交、與中國建交；習近平重申此舉「契合國際大勢」，並形容與索羅門的關係「後來居上」，建立「不同大小國家和發展中國家團結合作、攜手發展的典範」。

打造「全面戰略夥伴關係」

據中國官媒新華社10日發布的新聞稿，習近平稱索羅門為「彼此值得信賴的好朋友、可以依靠的好兄弟」，承諾中國將繼續提供「不附加政治條件的經濟技術援助」給索羅門群島。他還提到中國的太平洋島國政策，強調「充分尊重」當地主權獨立與意願，且「共同反對冷戰思維和霸權主義，維護亞太地區和平穩定」。

雙方聯合聲明稱共同打造「全面戰略夥伴關係」，加強「一帶一路」倡議各領域合作。兩國還簽署了民航運輸協定，將盡早開通直航；此外，中國將協助索羅門提升警務執法能力，並「加強應對氣候變化南南合作」。

根據路透社，中國長期以來支持所謂「南南合作」，主張發展中國家之間應有互利平等的合作關係。

聯合聲明還提及《不擴散核武器條約》與《南太平洋無核區條約》，「呼籲有關國家履行國際義務，審慎處理核污染水排海、核潛艇合作等問題」。路透社指出，這段話暗指日本將排放核廢水一事，以及美英澳同盟（AUKUS）的核潛艇協議。

10日，索加瓦雷亦會見了中國總理李強。據索羅門政府11日的新聞稿，索加瓦雷向李強保證，「在地緣政治壓力下，索羅門群島尊重一個中國政策，並將繼續從一個中國原則中學習，促進更大的成長發展」。他說索羅門高度重視兩國合作，並感謝中國提供的援助。

索加瓦雷將在中國停留至15日，接下來行程包含替索羅門駐北京大使館揭幕，以及造訪江蘇和廣東。

在索羅門，該國反對黨領導人瓦爾（Matthew Wale）呼籲讓協議保持透明，包括警務合作以及提升兩國關係等。瓦爾表示：「一些政府部長並不清楚該合作」，而且這些協議也「威脅到了我們的國家安全，使我們與周圍其他雙邊和安全夥伴的關係陷入尷尬境地」

美國及其盟友回應

對於中國與索羅門宣布加強警務合作，澳大利亞向兩國呼籲公佈該合作計劃的細節。澳大利亞外長黃英賢透過發言人在一份聲明中表示：「索羅門群島和中國應立即公佈該協議，向澳大利亞和涉及地區公開其意圖，讓太平洋國家能夠一同考慮這對我們共同安全的影響。」

該份來自澳大利亞外長的聲明也指出：「我們擔心這一事態發展將招致進一步的地區競爭。」

針對索加瓦雷訪中，路透社引述美國國安會發言人說法指，美方「尊重各國有能力為本國人民最佳利益做出主權決定」，並呼籲中國與索羅門立即公開相關文件，讓外界更了解其簽署的協議將如何衝擊區域安全。該發言人也表示，美國致力於鞏固與索羅門群島人民的關係。

美聯社指出，中國與索羅門領袖深化關係之際，美國與澳大利亞對於中國在南太平洋的影響力深感不安，近年亦著手加強在此區的經營。今年2月，美國宣布重啟駐索羅門群島的美國大使館。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



索羅門群島距離澳大利亞約2000公里，已成為中國在此擴張勢力範圍最成功的範例。去年4月，中國宣布與索羅門簽署安全協議；外界擔憂中國可能在該國建造海軍基地，但索羅門多次否認。

在索加瓦雷出訪中國約1週前，澳大利亞國防部長馬爾斯（Richard Marles）曾來到索羅門群島。澳大利亞廣播公司（ABC）6月29日指出，馬爾斯正在力促澳洲部隊與警力繼續部署於索羅門，並稱其軍警能協助索羅門明年大選的維安工作。此前，索羅門政府表示正在重新檢視與澳大利亞維持多年的防務協定，而中國警察則在擴大與索羅門的警力訓練合作項目。

澳大利亞是索羅門群島最大的援助國；索加瓦雷訪中前曾向法新社表示，檢討防務協定不代表降低與澳大利亞的關係層級，且索羅門仍希望加強兩國關係。

（綜合報導）

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