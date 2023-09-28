擔心被騙還是沒錢出國？中國旅客對泰國免簽冷淡

（德國之聲中文網）泰國政府宣布自9月25日起，對持中國護照的遊客開放免簽證觀光，並先試行5個月，至2024年的2月29日為止。這項措施涵蓋了中國傳統的旅遊旺季：「十一國慶」黃金週、元旦和農曆新年，但要喚起中國遊客的興致，恐怕不容易。

相關新聞下方，許多中國網民在微博留言：「看來越來越缺腰子（指赴泰國旅遊會被割腎）了」、「現在誰還敢去？那麼亂」、「小心去了回不來，已經不再信任任何東南亞國家」等大量負面意見。

曾在北京從事旅遊業的張先生向DW表示，泰國開放免簽證，應是看準中國短途、短天數的旅遊新趨勢，但近期東南亞詐騙頻傳，不只成為輿論焦點，更已直接影響到泰國、緬甸等國形象，讓不少中國民眾感到恐懼。

「（詐騙故事）不全是真的，但大家都這樣傳。」張先生說，無論實情如何，民眾心裡總是不太放心。他也認為，詐騙消息頻傳多少影響了中國政府對國境管理的態度。他表示，至少從疫情期間開始，若從中國出發到東南亞旅遊，旅客很有可能在出境前，就被中國海關人員詳細盤問旅行細節，「等於（中國政府）不鼓勵你去（東南亞）」。

而一部以東南亞詐騙案為藍本的中國熱門電影，似乎也令這樣的恐懼情緒蔓延。

從電影走入現實的恐懼？

今年8月初上映的《孤注一擲》，講述一位軟體工程師和一位女模特兒被騙到東南亞詐騙園區，並被迫從事詐騙工作的故事。影片涉及詐騙集團的暴力和虐待情節，在中國票房表現亮眼，一度榮登今年暑期票房冠軍。

雖然電影並未點名發生在哪個國家，也沒有赴東南亞拍攝，而是在中國海南島和澳門等地取景，但劇情讓許多觀眾聯想到近期在泰緬邊境發生的詐騙案，進而加大了中國民眾對於赴東南亞旅遊的恐懼，擔心走在泰國路上，可能就會遭到拐騙。

從事金融業工作、曾經去過泰國曼谷和清邁的江女士，9月初看完《孤注一擲》後，一改先前對泰國的美好看法。她告訴DW，現在她反而不敢去泰國了。

「大家是害怕，不敢去（東南亞）度假。」江女士說道：「我感覺這兩年（中國遊客赴）東南亞旅遊（的市場）都不會好」。

不過，在泰國從事旅遊相關產業的台灣新創企業家羅聿對部分中國民眾這樣的認知，頗不以為然。長居曼谷的他認為，詐騙事件和引發的問題，根本與泰國旅遊業無關，「這些人是在（中國）國內就相信了詐騙，而不是人到了泰國，才在泰國的路上被騙走」。他建議，泰國政府必須設法澄清「謠言」，甚至應考慮用外交途徑與中國政府交涉，要求中國各大影音平台，將一些不實的「割腰子」影片下架。

中國旅遊作家孔女士疫情後的第一次出國，就選擇再次前往泰國，顯然不畏懼相關傳言。她認為，那些不敢去泰國的中國遊客，很可能是「本來就是不會去的人」，對於泰國旅遊業的打擊有多少很難定論。不過孔女士也同意，電影還是造成了一些影響。

經濟差，少出國？

除了詐騙恐懼，另一個影響因素可能是處於下行的中國經濟。

曾在北京從事旅遊業的張先生向DW表示，中國中產階級工作和生活壓力日漸增大。雖然收入上還可以，但很多人上有老、下有小，還有車貸或房貸要還，「（在經濟下行的壓力下），大家現在態度都比較保守」。

張先生也說，今年中國更多人出遊時，是選擇短途旅行、或是只在中國境內旅行，「這是可以理解的」。如此一來，中產階級放鬆心情的目的達到了、請假也好請，花費也低，「你看最近很多人去香港、澳門，就是這個原因」。

江女士也向DW表示，自己身邊的友人們也多認為，由於疫情的關係，過去幾年沒辦法出國，即便中國已開放免隔離出入境，但由於不熟悉和不確定性高，「（大家）現在都不敢出國」。

路透社報導，根據管理顧問公司奧緯諮詢（Oliver Wyman）的數據，由於經濟不確定，考慮出國旅遊的中國遊客越來越少。9月調查顯示，只有54%的中國中產受訪者表示，打算在今年內出國旅行，比起6月時的62%還要更低。

值得一提的是，這項調查的受訪群體，是針對有能力在疫情後出國的中國中產階級，其家庭月收入必須達到每月最低人民幣3萬元（約4100美元）。

中國最大的線上旅遊網站、「攜程網」董事總經理兼國際市場副總裁蔡文軒也向路透社表示，雖然數據顯示中國國內旅遊已經復甦，但「攜程網」的整體出境旅遊市場，僅恢復至疫情前的60%左右。

前景如何？

泰國政府先前曾指出，今年目標是吸引500萬人次的中國遊客到訪泰國。本次對中國和哈薩克兩國赴泰國的遊客，所推出的入境30天免簽證政策，希望能幫助泰國達到全年外國觀光客2950萬人次的目標，以帶來1.25兆泰銖（約340億美元）的觀光收入。

根據泰國國家旅遊局在9月發布的聲明，中國遊客是泰國旅遊業最主要的目標客群。預計在執行免簽政策的5個月內，赴泰的中國遊客數量可將達到190萬至288萬人次。相比2019年疫情前的同一個時期，中國遊客可恢復至原先的41%至62%。

泰國國家旅遊局局長塔佩妮（Thapanee Kiatphaibool）在這份聲明中表示，自1月1日至9月10日，赴泰旅遊的中國遊客數量達到228萬人次，位居各國遊客榜第二位，僅次於馬來西亞。她相信，在這次免簽政策的推動下，將有效讓更多的中國遊客入境泰國。

泰國政府上下更是對大量的中國遊客重返泰國，以促進泰國經濟懷抱希望。在25日免簽的首日上午，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）便親自率領內閣成員，赴機場迎接來自上海的旅客，以表達對中國遊客的歡迎。

中國外交部發言人汪文斌本週則在例行記者會上指出，中方歡迎泰方對中國遊客實施的免簽證政策，並讚賞賽塔對赴泰中國公民予以熱情友善的接待。

孔女士向DW表示，她認為泰國免簽對中國遊客有一定的吸引力，「情況應該會比上半年好一些」。不過，也有業者對於免簽政策的吸引力，抱持懷疑態度。

中國今年目前入境泰國的旅遊人數，仍不及馬來西亞。在泰國從事旅遊相關產業的羅聿向DW表示，他認為即便開放免簽，下半年大概也不會改善太多。即便達到泰國政府的500萬人次目標，但比起2019年疫情前超過1000萬的訪泰中國遊客數量，仍不足當初的一半。

中國團客方面恢復更是緩慢。羅聿坦言：「我們（旅行社）這邊跟同業那邊，最近幾個月，平均一個禮拜只接不到1個中國旅遊團。」

羅聿表示，相較之下，反而是海外華裔遊客，例如來自美國和東南亞其他國家的華人遊客，以及印度遊客，成為他和其他業者最近關注的新客群。

泰國總理賽塔9月25日親自前往機場迎接首批免簽的中國遊客

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