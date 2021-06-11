 操作错误！ 大批强生疫苗无法使用 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.06.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

操作错误！ 大批强生疫苗无法使用

美国一家疫苗生产工厂出现错误，数百万新冠疫苗可能受到污染无法使用。欧盟表示，强生公司可能因此延迟对欧洲的疫苗交付。

Weltspiegel 14.04.2021 | Corona | Impfstoff Johnson & Johnson

强生是单剂疫苗，不用低温保存，便于运输

DW.COM

美国食品和药物管理局宣布恢复使用强生新冠疫苗。德国卫生官员也表示，强生疫苗安全有效。不过专家认为，尽管强生疫苗对抗击疫情很重要，但以明白易懂的语言让年轻女性了解其风险也很重要。

欧盟最新批准的强生疫苗不仅保护效力高而且储存容易。但也有人质疑，强生公司短期内是否能向欧盟供货。

（德国之声中文网）美国食品药品管理局FDA表示，多个批次的强生疫苗无法使用，因为这数百万疫苗可能受到污染。该机构和厂家都未透露损失疫苗的具体数字。纽约时报援引知情人士透露，可能有6000万剂疫苗受到波及。

Emergent BioSolutions Inc公司在巴尔的摩工厂生产强生新冠疫苗，该厂发生操作错误，混淆了强生和阿斯利康的生产成分后，4月被FDA下令暂停生产。

巴尔的摩生产的6000万剂阿斯利康疫苗正在进行评估是否符合质量规范。

J&J公司的疫苗最初只在荷兰生产，2月底在美国获得了紧急批准。3月中旬该疫苗在欧盟获得批准。

目前还不清楚提供给欧洲的疫苗剂量会受到多大影响。欧洲药管局在一份声明中表示，“欧盟当局正在尽一切可能保障疫苗供应，并减轻延迟交付疫苗的影响。”

因为疫苗污染问题，欧盟表示，强生公司很可能不会在预定的6月底之前向欧盟运送5500万剂疫苗。

观看视频 02:19

德国取消接种优先排序 疫苗短缺拖后腿

 

（路透社，美联社，法新社）


© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Coronavirus Symbolfoto Impfprivilegien

欧盟启动疫苗证书后中国游客能来了？ 并没有！ 11.06.2021

欧洲议会通过引入新冠证书，欧盟成员国之间的通行将变得容易。不过7月1日生效的新冠疫苗证书只承认获欧盟药监局批准的疫苗，其中不包括中国疫苗，但这也并不意味着中国游客近期赴欧出行就全然无望。

UK G7-Gipfel im Gartenanlage Eden Project in Cornwell

G7将推出全球基础建设倡议 抗衡“一带一路” 12.06.2021

有美国高官透露，本次G7峰会将推出全球基础建设倡议，抗衡中国的“一带一路” 另外，拜登希望能建立一个联手抗中的民主联盟。周五完成首日会谈后，各国领导人应邀出席了英国女王的招待会。

Weltspiegel 12.04.2021 | Corona | Taiwan Taoyuan | Impfung

台湾正与美国公司谈判疫苗生产 05.06.2021

台湾卫生部长陈时中周六（6月5日）表示，继欧洲公司之后，台湾正在与美国公司就新冠疫苗生产进行谈判。台湾曾指责中国在它与德国公司BioNTech SE的谈判之间设置障碍。

广告

媒体看中国

Weltspiegel 07.06.2021 | China Peking | Gaokao-Aufnahmeprüfung

德语媒体：以魅力攻势取代战狼外交?

前不久，中国官方的新华社援引习近平在政治家的讲话报道称：“要注重把握好基调，既开放自信也谦逊谦和，努力塑造可信、可爱、可敬的中国形象。 ”难道中国要放弃“战狼外交”吗？  