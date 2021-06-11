操作错误！ 大批强生疫苗无法使用

（德国之声中文网）美国食品药品管理局FDA表示，多个批次的强生疫苗无法使用，因为这数百万疫苗可能受到污染。该机构和厂家都未透露损失疫苗的具体数字。纽约时报援引知情人士透露，可能有6000万剂疫苗受到波及。

Emergent BioSolutions Inc公司在巴尔的摩工厂生产强生新冠疫苗，该厂发生操作错误，混淆了强生和阿斯利康的生产成分后，4月被FDA下令暂停生产。

巴尔的摩生产的6000万剂阿斯利康疫苗正在进行评估是否符合质量规范。

J&J公司的疫苗最初只在荷兰生产，2月底在美国获得了紧急批准。3月中旬该疫苗在欧盟获得批准。

目前还不清楚提供给欧洲的疫苗剂量会受到多大影响。欧洲药管局在一份声明中表示，“欧盟当局正在尽一切可能保障疫苗供应，并减轻延迟交付疫苗的影响。”

因为疫苗污染问题，欧盟表示，强生公司很可能不会在预定的6月底之前向欧盟运送5500万剂疫苗。

（路透社，美联社，法新社）



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