 擅闯军事基地 中外交人员遭美秘密驱逐 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.12.2019

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时政风云

擅闯军事基地 中外交人员遭美秘密驱逐

两名中国驻美使馆人员今年秋天非法进入一个敏感的军事基地。他们随后因此被美国秘密驱逐出境。据悉这是1987年来美国首次驱逐中国外交人员，各界认为，这起事件恐使美中国际角力升级。

USA Tödliches Pensacola-Marineschießerei (picture-alliance/Zumapress/US Navy/P. Nichols)

（德国之声中文网）根据《纽约时报》报导，美国今年秋天将两名中国驻美大使馆人员秘密驱逐出境。原因是他们驾车前往一个位于维吉尼亚州的敏感军事基地。一名熟悉详情的政府官员向路透社证实此消息。消息也显示，其中一名被驱逐的中国人是以外交身份作为掩饰的驻美情报人员。

《纽时》报导指出，这两名中国外交人员今年9月与他们的妻子驾车前往维吉尼亚州一处军事基地，当时军事基地人员发现他们没有进入基地的许可，所以要求中国外交人员将车开进基地掉头并离开。 然而，中国外交人员却继续向前行驶，直到遭消防车挡住了路才停车。 当他们被拦下时，中国外交人员试图向美国军方人员解释，是因为误解了军事基地人员的英文指令而迷路。

但美国官员质疑中国外交人员的说法，表示他们不相信中国外交人员不具备足够英文能力，以至误解了军事基地人员的指令。 目前美中双方都未针对此事件的媒体询问做出回复。

虽然目前尚不清楚两名中国使馆人员驾车至维吉尼亚州的真实目的，但美国政府相信该行动与刺探美国的情报有关。

美国上次这么做，是在1987年驱逐两名在美用外交身份作掩饰身份的中国情报人员。一名消息人士告诉《纽约时报》，中国驻美使馆人员对于这两名中国外交人员的作法感到惊讶。

美中角力升级

Flaggen USA China (Getty Images/AFP/B. Smialowski)

事件发生后，美国国务院10月16日发布新的公告表示，中国外交官与任何地方与州层级官员或教育跟研究机构见面时，都必须要通报国务院。当时美国国务院向媒体解释，他们是为了呼应中国多年来要求美国外交官在离开驻点城市或特定机构时必须通报的规定。

事件发生后，美国国务院10月16日发布新的公告表示，中国外交官与任何地方与州层级官员或教育跟研究机构见面时，都必须要通报国务院。当时美国国务院向媒体解释，他们是为了呼应中国多年来要求美国外交官在离开驻点城市或特定机构时必须通报的规定。中国当时怒指美国此举违反了《维也纳条约法公约》。

两名匿名的美国官员向《纽约时报》表示，美国前阵子已开始讨论是否要求中国外交人员通报行程细节，而这起军事基地的事件只是加速了美国政府开始执行该法。

近年来，美国开始强化其对抗中国间谍行动的相关工作。 其中，美国调查人员要求大学严格掌控中国学生与来自中国的访问学者的行动。 此外，美国总统特朗普去年也签署法案禁止美国政府向中国电信设备商华为与中兴购买通信与监视设备，美国也对大量中国进口商品增加关税。 美国司法部则是加强起诉中国间谍。

杨威廉/夏立民 (纽约时报、路透社)

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