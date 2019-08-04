擅入意大利水域？海难救助者将受更严厉处罚

（德国之声中文网）根据这一法律，在地中海救助移民的组织和个人若擅自驾船驶入意大利主权水域，将有可能受到比迄今更严厉的处罚：船只被没收、罚金额度最高100万欧元。

意大利政府将该法律的加快批准程序与内阁信任投票相联系。经由该步骤，参议院在表决前不再对众院已通过的该法律草案做进一步修改。

"抓捕更多黑帮成员"

持右翼立场的内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）在推特上评论道，该法赋予了安全力量更多职权，使边界有了更多监控，有望抓获更多黑手党成员。

持右翼立场的意大利内政部长萨尔维尼

该法律的基础是上个月批准的一项紧急规定，俗称安全政令。该紧急规定本月13日到期，故此，必须转成法律。由萨尔维尼颁布的这一紧急规定已允许对擅自进入意水域的救助船的船长课以1万至5万欧元罚款。

该安全政令引发激烈争议。不仅是救援组织，联合国也对之提出强烈批评。

海难救助者不为所动

私人性质的海难救助组织无意放弃对移民的援助，目前已重新扩大了其在地中海的存在。人道组织"地中海紧急救援"（SOS Méditerranée）和"医生无疆界"的船只分别驶向利比亚沿海。新添船只"海洋维京号"（Ocean Viking）上周日（8月4日）晚从马赛启航后，本周一已驶往科西嘉和撒丁岛以西海域。

德国救援组织--"海上眼睛"（Sea-Eye）所属的救助船"阿兰·库尔迪号"（Alan Kurdi）又已驶入利比亚首都的黎波里以北的沿海海域。此前，该船将被救的移民转交给了马耳他。

凝炼/洪沙（德新社、路透社）