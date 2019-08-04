 擅入意大利水域？海难救助者将受更严厉处罚 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.08.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

擅入意大利水域？海难救助者将受更严厉处罚

未经许可进入意大利主权水域的海难救助者未来将有可能受到更高处罚。意大利参议院批准了一相关法律，将罚金提升至最高100万欧元。

Italien Sea-Watch 3 vor Lampedusa (picture-alliance/ROPI/Seawatch/T. Egen)

（德国之声中文网）根据这一法律，在地中海救助移民的组织和个人若擅自驾船驶入意大利主权水域，将有可能受到比迄今更严厉的处罚：船只被没收、罚金额度最高100万欧元。

意大利政府将该法律的加快批准程序与内阁信任投票相联系。经由该步骤，参议院在表决前不再对众院已通过的该法律草案做进一步修改。

"抓捕更多黑帮成员"

持右翼立场的内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）在推特上评论道，该法赋予了安全力量更多职权，使边界有了更多监控，有望抓获更多黑手党成员。

Italien Matteo Salvini (Getty Images/AFP/A. Solaro)

持右翼立场的意大利内政部长萨尔维尼

该法律的基础是上个月批准的一项紧急规定，俗称安全政令。该紧急规定本月13日到期，故此，必须转成法律。由萨尔维尼颁布的这一紧急规定已允许对擅自进入意水域的救助船的船长课以1万至5万欧元罚款。

该安全政令引发激烈争议。不仅是救援组织，联合国也对之提出强烈批评。

海难救助者不为所动

私人性质的海难救助组织无意放弃对移民的援助，目前已重新扩大了其在地中海的存在。人道组织"地中海紧急救援"（SOS Méditerranée）和"医生无疆界"的船只分别驶向利比亚沿海。新添船只"海洋维京号"（Ocean Viking）上周日（8月4日）晚从马赛启航后，本周一已驶往科西嘉和撒丁岛以西海域。

德国救援组织--"海上眼睛"（Sea-Eye）所属的救助船"阿兰·库尔迪号"（Alan Kurdi）又已驶入利比亚首都的黎波里以北的沿海海域。此前，该船将被救的移民转交给了马耳他。

凝炼/洪沙（德新社、路透社）

DW.COM

驾驶难民船强行入港 德国女船长面临多年监禁

德国“海洋观察3号”救援船不顾禁令停泊意大利兰佩杜萨岛的码头。为此德国女船长被意大利警方逮捕。目前船上的40名难民已经上岸。 (29.06.2019)  

声援“海洋观察”女船长 募捐过百万

一位德国女船长不顾意大利方面的禁令强行将载有40位获救难民的救援船驶入意大利海港。她的行动是违法犯罪行为还是前所未有的人道主义行为？目前，为这位女船长发起的募捐行动已筹集到超过100万欧元的捐款。 (01.07.2019)  

相关内容

Symbolbild Waffen, Geld und Drogen

墨西哥毒枭"矮子"不见踪影的财产 04.08.2019

一位毒枭，即使蹲了班房，也未完蛋。要到其财产被没收，他才算真正告终。而就在墨西哥毒枭古兹曼一案上，未发生这样的事情。德国之声记者Anabel Hernandez不禁要问：为何没有？

Italien Rettungsboot Sea-Watch 3 im Hafen von Lampedusa | Carola Rackete, Kapitänin

“海洋观察”女船长获释 被意大利要求离境 03.07.2019

过去数日的声援和募捐似乎奏效。西西里岛一家法院解除了对“海洋观察”德国女船长拉科特的软禁。这位女船长此前曾不顾意大利禁令，强行将载有40名获救难民的救援船驶入意大利海港。

Das Rettungsschiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch hat im Hafen der italienischen Insel Lampedusa angelegt

驾驶难民船强行入港 德国女船长面临多年监禁 29.06.2019

德国“海洋观察3号”救援船不顾禁令停泊意大利兰佩杜萨岛的码头。为此德国女船长被意大利警方逮捕。目前船上的40名难民已经上岸。

广告

媒体看中国

China Militär-Parade in Honh Kong für Xi Jinping (Picture Alliance/AP)

威吓视频与黔驴技穷的特朗普

8月5日，香港局势、美中贸易冲突继续受到德语媒体关注。《南德意志报》上一篇文章指出，港民忧虑日深，担心北京会动用军队结束民众示威；《商报》的一篇评论认为，有关贸易战，美国总统特朗普目前已入进退两难境地。  