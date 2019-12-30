“撩”过蔡英文的“波特王”回怼中国大陆网民

前不久因为“撩”过台湾总统蔡英文而被中国大陆合作方解约的台湾网络红人波特王，在2019年年底在其Youtube频道上“回应酸民”，强调“中华民国有总统”，自称揭穿“14亿人无法面对的真相”。
（德国之声中文网）2019年12月30日，台湾以教授"撩妹"技巧成名的网红"波特王"在其Youtube频道上发表新视频，自称是"全台湾最会敲碎玻璃的网红"。他说，不久前因为自己同蔡英文一起拍摄的影片中使用了"总统"这一称呼，"瞬间造成了对岸的墙内居民""集体崩溃""集体心碎"，原本和他合作的中国厂商也在第一时间说要和他解约。他还说自己在微博上的账号被盗，密码被改，尽管如此还是有"很多中共的小粉红在那里（微博上）骂人"，所以他特意做了这部影片回复骂他的"大陆酸民"。
"波特王"在影片中引述大陆网友的留言"都这个时代了，还不知道台湾是中国不可分割的一部分就很可悲了"。他回应说："都这个时代了，你还被关在墙内，没办法面对事实真相，我觉得更可悲。""波特王"念的另一段大陆网民留言是"被全中国唾弃的感觉如何？被papi解约的感觉如何？要点脸就滚吧！回去和你家的总统互宠"。"波特王"回应说："对啊，我就是要脸啊！所以我一开始就没跪下去。"
12月14日，"波特王"在Youtube上发表一部与台湾总统蔡英文合拍的影片，标题为"今天撩蔡英文总统！全世界第一个撩总统的Youtuber！"。这条视频很快招致负责为"波特王"推广中国内地业务的中国网络公司的指责。"波特王"此前在中国的业务便由papitube推广。papitube（徐州自由自在网络科技有限公司）是一家中国MCN（Multi-Channel Network）机构。MCN机构的主要工作就是为网络红人们在视频制作、市场运营和推广、版权以及观众培养方面提供支持。推广公司要求"波特王"立即删除蔡英文的相关视频，并指明"问题在于台湾总统"和"台独"。除此之外，中方公司也直接要求解约。
"波特王"没有遵从中方公司的要求。有报道说，这令"波特王"所在公司每个月至少损失新台币100万。
"波特王"在最新的这段视频中说："我们本业是商人，我们跟世界各国做生意，本来就是理所当然的。但我们赚得合情合理，我们赚得有尊严，我们一开始就踩稳我们的底线，我们连签约的时候都是签中华民国，而不是签中国台湾。所以那些舔共的朋友，不要跟我谈什么在商言商。你的在商言商只是叫我跟你一起跪在地上舔而已。"
"波特王"还在这段视频里呼吁台湾选民在2020年1月11日这一天参与大选投票。
截至发稿，这段影片已经被观看超过58万次，获得1万多评论留言。留言中不少人自称"墙内人"，支持"波特王"。
一位以教授“撩妹”技巧成名的台湾网络红人因为与总统蔡英文拍摄短片，而被中国合作方解约。近年来，许多国际厂商和台湾公司经常因为在涉及台湾议题时被迫屈服于中国立场，“波特王事件”是少有的一个例外。 (16.12.2019)
台湾艺人林心如日前向一名发文指她“台独”的网友提起诉讼，经北京法院审理后裁定该网友必须对林心如作出赔偿。这起诉讼案也使林心如成为第一个获官方认证的“非台独”艺人。为了巩固在两岸的演艺工作，多数艺人不愿对政治问题公开表达立场。 (07.12.2019)