“撩”过蔡英文的“波特王”回怼中国大陆网民

（德国之声中文网）2019年12月30日，台湾以教授"撩妹"技巧成名的网红"波特王"在其Youtube频道上发表新视频，自称是"全台湾最会敲碎玻璃的网红"。他说，不久前因为自己同蔡英文一起拍摄的影片中使用了"总统"这一称呼，"瞬间造成了对岸的墙内居民""集体崩溃""集体心碎"，原本和他合作的中国厂商也在第一时间说要和他解约。他还说自己在微博上的账号被盗，密码被改，尽管如此还是有"很多中共的小粉红在那里（微博上）骂人"，所以他特意做了这部影片回复骂他的"大陆酸民"。

"波特王"在影片中引述大陆网友的留言"都这个时代了，还不知道台湾是中国不可分割的一部分就很可悲了"。他回应说："都这个时代了，你还被关在墙内，没办法面对事实真相，我觉得更可悲。""波特王"念的另一段大陆网民留言是"被全中国唾弃的感觉如何？被papi解约的感觉如何？要点脸就滚吧！回去和你家的总统互宠"。"波特王"回应说："对啊，我就是要脸啊！所以我一开始就没跪下去。"

12月14日，"波特王"在Youtube上发表一部与台湾总统蔡英文合拍的影片，标题为"今天撩蔡英文总统！全世界第一个撩总统的Youtuber！"。这条视频很快招致负责为"波特王"推广中国内地业务的中国网络公司的指责。"波特王"此前在中国的业务便由papitube推广。papitube（徐州自由自在网络科技有限公司）是一家中国MCN（Multi-Channel Network）机构。MCN机构的主要工作就是为网络红人们在视频制作、市场运营和推广、版权以及观众培养方面提供支持。推广公司要求"波特王"立即删除蔡英文的相关视频，并指明"问题在于台湾总统"和"台独"。除此之外，中方公司也直接要求解约。

"波特王"没有遵从中方公司的要求。有报道说，这令"波特王"所在公司每个月至少损失新台币100万。

盘点被天朝拒之门外的国际明星 吉吉‧哈迪德 原计划参加11月20日在上海举行的维密首次中国秀的吉吉·哈迪德（Gigi Hadid）不久前在推特上宣布，不参加此次上海秀。今年9月，22岁的吉吉在社交媒体上发布一段她眯着眼睛模仿佛像的视频，引发争议。有评论写道，"任何侮辱中国的人，都应该永远被列入黑名单。"据称，吉吉缺席可能因签证遭拒。

盘点被天朝拒之门外的国际明星 凯蒂·佩里 被迫取消上海演出的还有美国歌星凯蒂·佩里（Katy Perry）。德新社的报道称，其原因可能与2015年的台湾演出有关。当时她在台北的一次演唱会上，身披青天白日旗，下穿太阳花裙。手中挥舞着中华民国国旗。而这次演出是在台湾发生太阳花学生运动一年后。

盘点被天朝拒之门外的国际明星 雷迪嘎嘎 Lady Gaga 流行歌坛天后级人物Lady Gaga也难逃在中国大陆被封杀的厄运。去年，Lady Gaga和达赖喇嘛会面并在社交媒体上频频表达对此次会面的激动和兴奋之情以及对这位藏人精神领袖的敬仰。

盘点被天朝拒之门外的国际明星 贾斯汀·比伯 2017年加拿大有“小天王”之称的歌星贾斯汀·比伯(Justin Bieber)遭中国文化部门封杀，赴华演出计划受阻，主办方被迫取消他9月世界巡回演唱会北京及上海两站的演出。有报道称，尽管当局没有明确指出贾斯汀·比伯有哪些不良行为，但在中国引发争议的则是2014年他参拜“靖国神社”的行为。

盘点被天朝拒之门外的国际明星 邦乔维 美国老牌摇滚乐队邦乔维（Bon Jovi）原计划于2015年进行的中国演唱会被取消，原因是他几年前在台湾的一次演出，无意间挑战了中国当局的政治敏感度。该乐队五年前一次演唱会的视频背景中出现过达赖喇嘛(Dalai Lama)的照片。为此，中共文化部采取了相关措施。

盘点被天朝拒之门外的国际明星 魔力红 除邦乔维之外，美国乐队魔力红（Maroon 5）原定于2015年9月举行的全球巡回演唱会上海站也被迫取消。原因是一名乐队成员在社交媒体Twitter上向西藏精神领袖达赖喇嘛祝贺生日。

盘点被天朝拒之门外的国际明星 比约克 2008年，冰岛女歌手比约克在上海演唱会上演唱“宣布独立”这首歌时，没有演唱原文，而是唱出了“西藏西藏”，以及“高举你们的旗帜”这些歌词。演出结束后，话题在社交媒体上引发争议。自此比约克再也未在中国演出。 作者: 严严



"波特王"在最新的这段视频中说："我们本业是商人，我们跟世界各国做生意，本来就是理所当然的。但我们赚得合情合理，我们赚得有尊严，我们一开始就踩稳我们的底线，我们连签约的时候都是签中华民国，而不是签中国台湾。所以那些舔共的朋友，不要跟我谈什么在商言商。你的在商言商只是叫我跟你一起跪在地上舔而已。"

"波特王"还在这段视频里呼吁台湾选民在2020年1月11日这一天参与大选投票。

截至发稿，这段影片已经被观看超过58万次，获得1万多评论留言。留言中不少人自称"墙内人"，支持"波特王"。