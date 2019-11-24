 “撩总统”被中方解约 波特王凸显艺人困境 | 文化经纬 | DW | 16.12.2019

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文化经纬

“撩总统”被中方解约 波特王凸显艺人困境

一位以教授“撩妹”技巧成名的台湾网络红人因为与总统蔡英文拍摄短片，而被中国合作方解约。近年来，许多国际厂商和台湾公司经常因为在涉及台湾议题时被迫屈服于中国立场，”波特王事件“是少有的一个例外。

USA, New York: Präsidentin Tsai Ing-wen im Wirtschafts- und Kulturbüro von Taipeh in New York (Reuters/J. Moon)

蔡英文资料照片

（德国之声中文网）本名陈加晋的网红"波特王"在海峡两岸均拥有不少粉丝。上周末，他在Youtube上发表一部与台湾总统蔡英文合拍的影片，标题为"今天撩蔡英文總統！全世界第一個撩總統的Youtuber！"。这部影片上传之后立即引发不少关注，在脸书上的播放量超过300万，Youtube上也有60多万。

但是这条视频也很快招致负责为"波特王"推广中国内地业务的中国网络公司的指责。根据"波特王"此后发布在脸书上的微信对话截图，对方要求"波特王"立即删除蔡英文的相关视频，并指明"问题在于台湾总统"和"台独"。除此之外，中方公司也直接要求解约。"波特王"则回复拒绝删除视频，并反问对方"你合约有写不能跟台湾总统拍片喔？"

"波特王"在脸书上对此事件回应时透露，之前就曾对中方公司说过不要干涉创作内容，"而今天他们不只干涉还过头了……如果我们不能称呼自己国家的元首为'总统'，那这笔钱我们不赚也罢……这每个月损失虽然不小，但我们真的跪不下去。"

法新社评论称，这一事件显示许多台湾名人在涉及到可能触怒北京政权的议题时的危险处境。

虽然Youtube在中国被封，但许多名人和海外社交媒体平台都会与中国公司签约，让对方负责他们在中国内地的业务运营。"波特王"此前在中国的业务便由papitube推广。papitube（徐州自由自在网络科技有限公司）是一家中国MCN（Multi-Channel Network）机构。MCN机构的主要工作就是为网络红人们在视频制作、市场运营和推广、版权以及观众培养方面提供支持。

papitube创始人之一的papi酱本人也是中国知名网红，以搞笑短视频出名，在Youtube上也开设有个人频道。在"波特王"事件爆发后，也有网友在papi酱的Youtube频道中进行抗议。

而papitube在微博上发表声明表示与"波特王"解约，并称理由是"博主价值观和产生的行为与公司一直推崇的正直专业等精神产生较大分歧"，表示对"波特王"的"不当行为表示强烈谴责"。声明最后一句是"papitube严厉斥责任何有损国家荣誉的言行，坚持一个中国原则，捍卫国家主权。"

近年来，许多国际厂商和台湾公司经常因为在涉及台湾议题时被迫屈服于中国立场。因为就市场规模而言，台湾与中国大陆显然无法相提并论。

因为类似事件而向中国"道歉"的厂商包括知名奢侈品牌、航空公司和连锁酒店。

而"波特王"此次的反应则是为数不多的网红或名人对中国审查发起反击，不惜丧失进入中国市场机会的案例。

北京虽然屡屡动用外交和经济手段来迫使个人与企业在涉台议题上就范，但这样做却也有可能遭到台湾选民的反弹。最为知名的案例是2016年的"周子瑜事件"。加入韩国演艺团队的台湾女孩周子瑜因为曾在节目中举着中华民国国旗而遭到另一名台湾艺人黄安的举报。韩国公司随后发表周子瑜的道歉声明及视频。由于当时正值台湾总统大选，台湾舆论群情激愤，坚持"一中各表"的国民党受到强烈质疑。最终此事件被视为导致坚持国民党总统选举大败的重要原因之一，而台湾现任总统蔡英文正是在那次选举中当选。

  • Bildergalerie Victoria's Secret Fashion (picture alliance/AP Images/E. Agostini)

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  • USA Katy Perry beim Elton Johns 70. Geburtstag (Reuters/D. Moloshok)

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  • Lady Gaga (Getty Images for Coachella/C. Polk)

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    雷迪嘎嘎 Lady Gaga

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  • One love Manchester Justin Bieber (picture-alliance/AP Photo/Dave Hogan)

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  • Jon Bon Jovi (Imago/Future Image)

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    作者: 严严


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