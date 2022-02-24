撤离乌克兰的台湾留学生：没想到真会开战

3名台湾学生二月中从基辅撤至乌克兰西部，23日搭机前往土耳其转机至台湾，直至下飞机后，才得知俄罗斯已入侵乌克兰。在感到幸运的同时，他们也非常担心仍留在乌克兰的朋友的安全，正在隔离中的3人分别向德国之声分享撤离乌克兰的过程与心情。
（德国之声中文网）就在俄罗斯入侵乌克兰的同一天，留学乌克兰的3名台湾学生周四（2月24日）傍晚抵达台湾桃园机场，3人通过电话向德国之声表示，下飞机才得知俄罗斯已展开军事行动，感到非常讶异，同时又庆幸决定提早离开乌克兰，因为如果慢一天，可能就离不开了。
据台湾教育部24日统计，乌克兰共有12名台湾留学生，除了3人已经抵达台湾外，另有2人分别在乌克兰东部和南部，另外有7人仍留在基辅。
在塔夫里维尔纳兹基大学攻读语言专业的台湾学生Tim表示，2月上旬时，基辅整个城市运作非常正常，超市供应充足，人们也不感到恐慌，但后来随着情势愈来愈紧张，14日决定离开基辅，撤离到离东部俄罗斯边境更远的利沃夫，他向德国之声说：「我当时没有很紧张，主要是西部没什么事，但也不能说完全不紧张。」
城市利沃夫是位于乌克兰西部的观光城市，近几周成为住在基辅或乌俄边境居民撤离的避难地。
Tim说，在利沃夫看到俄乌情势愈趋紧张，加上在台湾的家人十分担心他的安全，才决定离开乌克兰。他透露，当时台湾护照已经过期，一般办理时间因邮寄等需要耗时多日，经过台湾驻俄罗斯办事处协助才取得新护照得以离境。
Tim向德国之声表示，原本要搭24日往土耳其飞机，因为该航班只需在伊斯坦堡机场等候转机两小时，但后来选择23日需等候转机13个小时的航班。他说：「在机场等待时，乌克兰宣布进入紧急状态，交通不便、审查文件更为严格，就庆幸当时还好选择这班班机。」
直至24日傍晚抵达台湾，得知俄军已经入侵乌克兰，让他觉得自己很幸运，他说：「谢天谢地！晚一天真的差很多，如果晚一天，可能就起飞不了。」另一名在乌克兰待了五年的王同学（匿名）也说，如今乌克兰发生的情况，真的让他完全没有预想到，觉得自己「运气好」。
高中毕业就到赴乌克兰留学的Tim已经在基辅住了近三年，如今看到乌克兰许多地区遭轰炸的新闻画面，感到五味杂陈，「觉得瞬间发生太多事情，心情非常复杂。」他向德国之声说：「我在乌克兰有很多朋友，很不舍，也很为他们心疼，这真的是非常不幸。」
另一名就读乌克兰国立科技大学的陈同学也称自己运气好，他到现在仍无法相信在乌克兰发生的一切，并说：「整件事情发生得很突然，好像一场闹剧。因为在基辅的时候一切都很正常、风平浪静，」他续指，「所有在基辅的人都觉得不会打起来，只是有些顾虑，但都有想好下一步，就连学校今天也直到24日才开始停课。」
Tim补充，他的老师也有告知，目前停课几天，而部分老师、同学也都离开基辅。
2019年8月前往乌克兰攻读计算计学的陈同学指出，当初选择留学乌克兰是因为学费比其他欧美国家便宜，但没想到如今却得放弃学业回台湾。
他说，当初乌克兰情势紧张时，仍留在基辅是担忧无法完成学业，并指出，学校没有停课，他也只能留在基辅。陈同学向德国之声补充：「我也不知道可以在哪里能接续我的大学学业，毕竟我已经大二了，不可能回台湾重考。」
二月中，他与其他台湾人抵达利沃夫时，还在思考若没开战就能回基辅继续念书。如今，已经回到台湾的他，面对未来充满未知。他无奈地说：「我不知道，我也不清楚，希望战争平息回去安然读书，但若没有的话，我也不知道接下来如何是好。」
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。