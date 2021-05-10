撤出阿富汗 美国寻找新驻军地？

（德国之声中文网）本周三（5月12日）“中国+中亚五国”外长第二次会晤结束后发表了三份联合声明，其中一份也聚焦了阿富汗问题。

中国外交部网站刊登的这份声明指出，作为阿富汗的友好近邻和重要伙伴，中国和中亚国家高度关注阿富汗局势走向。各方呼吁相关撤军进程以负责任方式有序进行，确保阿富汗长期稳定，避免恐怖势力回潮。各方重申，坚定支持阿富汗政府打击一切形式的恐怖主义、极端主义和分裂主义。阿富汗领土不应被破坏势力用于威胁或攻击其他任何国家。

中国和阿富汗拥有共同边界。与会的中亚五国外长分别来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。其中后三个国家也与阿富汗直接接壤。

美国新驻军地的可能选项

而近日不断有消息指出：美军正在阿富汗邻国寻找新驻军点，应对来自阿富汗的恐怖主义威胁。

美国《纽约时报》4月15日报道，无人机、远程导弹和情报网络将被用于防止阿富汗成为对美国造成威胁的恐怖分子基地。该报援引美国官员指出，鉴于此前的惨痛教训——美军从伊拉克撤军3年后，“伊斯兰国”崛起，美国和盟友正在讨论从阿富汗撤出之后的新驻军地，可能的选项包括邻国塔吉克斯坦、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。

4月22日，美军中央司令部司令肯麦肯齐（Kenneth McKenzie）在华盛顿向国会议员汇报时表示，美国打算在撤军后保持其军事影响力和对阿富汗实施空袭的能力。他说，美国和塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦以及哈萨克斯坦目前没有任何重要的基地协议。但是他补充道，美国外交官将研究相关的可能性。他同时提醒，在阿富汗使用的无人机可以从美国海湾盟国的基地抵达阿富汗，尽管这种飞行会削弱无人机长时间运行的能力。麦肯齐认为，美军撤离后，在阿富汗寻找目标还需要“强大的情报支持”，开展行动将更加困难，但并非没有可能。

巴基斯坦：不允许美军建基地

4月24日，英国《泰晤士报》网站也披露，美国正寻求获得在阿富汗邻国部署无人机和特种部队的许可。文章指出，目前，美国正在开展外交努力，以说服阿富汗的邻国接纳一支新的“超视距”反恐部队。“从战略上看，巴基斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦最合适，但华盛顿如果在上述三个国家寻求升级军事部署，将会面临挑战，主要因为来自中国的潜在压力”，该报如是写道。

而巴基斯坦外长库雷希（Shah Mahmood Qureshi）本周二（5月11日）已明确表示，美军撤离阿富汗后，巴基斯坦不会允许外国在巴领土驻军或建立军事基地。阿富汗帕杰瓦克新闻社（Pajhwok Afghan News）报道了这一消息。毗邻阿富汗的巴基斯坦目前是美国反恐战争中的重要盟友，为美国提供帮助和后勤支持。

美国曾租用吉尔吉斯斯坦的马纳斯国际机场作为空军基地

潜在的中俄压力

美国《华尔街日报》5月8日援引美国政府和军方官员指出，美军撤离阿富汗后，除中亚国家以外，波斯湾国家和一些海军舰艇也被视作部队未来可能的驻扎之地。

这些美方官员还称，乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦因接壤阿富汗、可以提供迅速通道而成为最佳选项，但是，俄罗斯在该地区的“大规模军事存在”以及中国不断增长的影响力，加上中俄与美国关系持续紧张，这些因素都将加大华盛顿在中亚建立基地计划的难度。

该报另指，目前，华盛顿尚未提出在中亚驻军的正式要求，国防部仍在考虑当中的利弊，国务院及白宫也参与有关的决策过程。

其实在阿富汗战争初期，美国曾在乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦设有基地，支持在阿富汗的军事行动。但是，《华尔街日报》介绍，在中俄领导的地区组织施压下，美军分别于2005年及2014年从两地撤出。

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