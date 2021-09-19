 撤军后美国与塔利班首次正式接触 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.10.2021

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时政风云

撤军后美国与塔利班首次正式接触

美国撤离阿富汗后，华盛顿与塔利班的非官方接触一直没有中断，本周末双方举行了第一次正式会谈。会面地点还是老地方——卡塔尔首都多哈。

Katar | Taliban Vertreter in Doha

美国撤离阿富汗前，就在多哈与塔利班代表谈判（资料图片）

（德国之声中文网）一个美方代表团本周末在多哈同塔利班代表举行了会面。这是美军从阿富汗撤军以来，美国与塔利班之间的首次正式接触。

据美国国务院此前发布的消息，美方代表团由国务院阿富汗事务副特使韦斯特（Tom West）和政府国际发展援助机构（USAID）的高级代表查尔斯（Sarah Charles）率领。会谈计划为期两天。

据法新社援引阿富汗通讯社Bachtar报道，阿富汗外交部长穆塔基（Amir Chan Muttaki）周六称，塔利班对美国方面明确表示，“试图破坏阿富汗政府稳定”的做法对任何一方都没有好处。他说，削弱喀布尔现政权，将导致阿富汗人民遭遇困难。

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阿富汗记者指控塔利班殴打虐待

据半岛电视台报道，穆塔基透露，塔利班要求美国取消对阿富汗央行资产的冻结禁令，并称美国将向阿富汗提供新冠疫苗。

穆塔基表示，双方讨论了两国关系如何“翻开新篇章”。 不过美国国务院会前已明确表示，此次会谈不会涉及承认塔利班为阿富汗合法政府的问题。

据美方会前透露的内容，会谈议题包括，敦促塔利班保护阿富汗民众、尤其是妇女的人权，保障人道援助组织人员及物资能前往需要救助的地区，以及允许更多美国公民和美国机构的阿富汗雇员能离开该国。

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    旧衣变新装

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    武装巡逻

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    美女被消失

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    塔利班统治下阿富汗人的新生活

    上学的女孩

    这些女孩现在还能上学。在塔利班政府统治下，这种景像还能持续多久，还是个未知数。

  • Afghanistan Kabul | Neuer Alltag | Cricket spielen

    塔利班统治下阿富汗人的新生活

    板球明星

    一群小伙子在喀布尔的Chaman-e-Hozari公园打板球，让自己从艰苦的日常生活中放松一下。板球在阿富汗是最受欢迎的体育项目之一。

  • Afghanistan Kabul | Neuer Alltag | Tagelöhner

    塔利班统治下阿富汗人的新生活

    等待工作

    这些打零工的人坐在街头等待雇主。他们现在的生活尤其不容易，因为他们以往的手艺和活计现在无人问津。要等到情况好起来，可能还有很长一段时间。

  • Afghanistan Kabul | Neuer Alltag | Freitagsgebet

    塔利班统治下阿富汗人的新生活

    周五的礼拜

    一个阿富汗女孩坐在一群做礼拜的男人旁边，靠擦皮鞋挣些钱。对许多穆斯林来说周五是一星期里最重要的一天，男人们必须到清真寺做礼拜。病人、孩子、旅客、囚犯和受迫害的人除外。妇女可以自愿参加。

  • Afghanistan Kabul | Neuer Alltag | Taliban machen Bootstour

    塔利班统治下阿富汗人的新生活

    塔利班也开心

    阿富汗民众还在试着适应新的日常生活，而塔利班成员一再被看到在享受生活乐趣。图为一群武装战士在喀布尔郊外的一个水库里乘船兜风。

    作者: Julie Huehnken


（路透社、法新社）

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