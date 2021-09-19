撤军后美国与塔利班首次正式接触

美国撤离阿富汗后，华盛顿与塔利班的非官方接触一直没有中断，本周末双方举行了第一次正式会谈。会面地点还是老地方——卡塔尔首都多哈。
（德国之声中文网）一个美方代表团本周末在多哈同塔利班代表举行了会面。这是美军从阿富汗撤军以来，美国与塔利班之间的首次正式接触。
据美国国务院此前发布的消息，美方代表团由国务院阿富汗事务副特使韦斯特（Tom West）和政府国际发展援助机构（USAID）的高级代表查尔斯（Sarah Charles）率领。会谈计划为期两天。
据法新社援引阿富汗通讯社Bachtar报道，阿富汗外交部长穆塔基（Amir Chan Muttaki）周六称，塔利班对美国方面明确表示，“试图破坏阿富汗政府稳定”的做法对任何一方都没有好处。他说，削弱喀布尔现政权，将导致阿富汗人民遭遇困难。
据半岛电视台报道，穆塔基透露，塔利班要求美国取消对阿富汗央行资产的冻结禁令，并称美国将向阿富汗提供新冠疫苗。
穆塔基表示，双方讨论了两国关系如何“翻开新篇章”。 不过美国国务院会前已明确表示，此次会谈不会涉及承认塔利班为阿富汗合法政府的问题。
据美方会前透露的内容，会谈议题包括，敦促塔利班保护阿富汗民众、尤其是妇女的人权，保障人道援助组织人员及物资能前往需要救助的地区，以及允许更多美国公民和美国机构的阿富汗雇员能离开该国。
（路透社、法新社）
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对北京而言，阿富汗国内的矿产资源能带来的经济利益虽然重要，但是更重要的是阿富汗国内局势的稳定以及中国边境地区的安全。专家认为，北京方面对阿富汗塔利班采取的依旧是观望的态度。