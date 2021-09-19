撤军后美国与塔利班首次正式接触

（德国之声中文网）一个美方代表团本周末在多哈同塔利班代表举行了会面。这是美军从阿富汗撤军以来，美国与塔利班之间的首次正式接触。

据美国国务院此前发布的消息，美方代表团由国务院阿富汗事务副特使韦斯特（Tom West）和政府国际发展援助机构（USAID）的高级代表查尔斯（Sarah Charles）率领。会谈计划为期两天。

据法新社援引阿富汗通讯社Bachtar报道，阿富汗外交部长穆塔基（Amir Chan Muttaki）周六称，塔利班对美国方面明确表示，“试图破坏阿富汗政府稳定”的做法对任何一方都没有好处。他说，削弱喀布尔现政权，将导致阿富汗人民遭遇困难。

据半岛电视台报道，穆塔基透露，塔利班要求美国取消对阿富汗央行资产的冻结禁令，并称美国将向阿富汗提供新冠疫苗。

穆塔基表示，双方讨论了两国关系如何“翻开新篇章”。 不过美国国务院会前已明确表示，此次会谈不会涉及承认塔利班为阿富汗合法政府的问题。

据美方会前透露的内容，会谈议题包括，敦促塔利班保护阿富汗民众、尤其是妇女的人权，保障人道援助组织人员及物资能前往需要救助的地区，以及允许更多美国公民和美国机构的阿富汗雇员能离开该国。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 旧衣变新装 虽然没有规定女性要穿布卡（Burka），但很多人害怕遇到麻烦，还是穿上了这种蒙面罩袍。市场上卖的旧衣服很多。许多逃亡者把大部分家当留下了，现在被拿来出售。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 除了洋葱，还是洋葱 一名男子在喀布尔街头摆摊卖水果蔬菜，但除了洋葱几乎没有其他东西。顾客主要是路过的司机。他的愿望是，一天下来能带着足够的收入回家。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 武装巡逻 喀布尔老城的市场上人来人往，也少不了武装塔利班战士的身影。他们查看街道上的一切，但凡发现不符合他们认为的风化和规矩的现象，就会予以干涉。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 美女被消失 阿富汗妇女所处的境况尤其不妙。塔利班上台后，经过长期奋斗争取来的女性权益危在旦夕。喀布尔一家美容院外的广告招贴画上，模特的脸部被遮盖起来。在许多地方，展示女性的图片已被涂抹、粉刷，消失匿迹。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 上学的女孩 这些女孩现在还能上学。在塔利班政府统治下，这种景像还能持续多久，还是个未知数。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 板球明星 一群小伙子在喀布尔的Chaman-e-Hozari公园打板球，让自己从艰苦的日常生活中放松一下。板球在阿富汗是最受欢迎的体育项目之一。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 等待工作 这些打零工的人坐在街头等待雇主。他们现在的生活尤其不容易，因为他们以往的手艺和活计现在无人问津。要等到情况好起来，可能还有很长一段时间。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 周五的礼拜 一个阿富汗女孩坐在一群做礼拜的男人旁边，靠擦皮鞋挣些钱。对许多穆斯林来说周五是一星期里最重要的一天，男人们必须到清真寺做礼拜。病人、孩子、旅客、囚犯和受迫害的人除外。妇女可以自愿参加。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 塔利班也开心 阿富汗民众还在试着适应新的日常生活，而塔利班成员一再被看到在享受生活乐趣。图为一群武装战士在喀布尔郊外的一个水库里乘船兜风。 作者: Julie Huehnken



（路透社、法新社）

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