撤侨进展缓慢 一中国公民在乌克兰遇枪击受伤

（德国之声中文网）乌克兰的战事爆发以来，中国当局对网络上对这一事件的讨论和报道进行了严格控制。对俄罗斯发动这场战争的正当性提出质疑、谴责普京践踏他国主权和国际法的言论在社交平台上会被删除。不过在国际舆论几乎一边倒地谴责俄罗斯的侵略行为、并越来越多地批评中国立场的形势下，北京似乎也不愿进一步公开"站队"。

同时，审查部门似乎在试图给这个话题降温。微博上有关俄罗斯和乌克兰的话题目前已下了热搜。周二（3月1日）唯一一条有关的微博标签是#俄乌危机中印度中立引关注。

日前，俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃对媒体称"俄罗斯在世界上还有朋友，特别是中国"。但在中国的互联网上，这条消息很快就消失了。

2月28日，扎哈罗娃在"俄罗斯-1"电视台的节目中，回答俄罗斯在世界上是否还有朋友的问题说："当然有。看看世界大国的反应。那些不自诩为巨人，却是真正巨人的国家。特别是中国。" 俄罗斯卫星通讯社（Sputnik）、文传电讯社（Interfax）等媒体报道了这一表述。但卫星通讯社的这条中文微博发文不久就被删除。

在此之前，这则报道还是引起了中国网民的热议，除大量对俄表达支持的言论外，也有不少人表示"我们并非朋友"、"别这样拉中国下水"、"不愿与侵略者做朋友"，还有人担心这样的说法对在乌克兰华人的安全不利。

撤离途中遇枪击

周三（3月2日）中国外交部证实，一名中国公民在乌克兰遭遇枪击受伤，大使馆已第一时间联系当事人提供积极协助，并称伤者暂已脱离生命危险。据央视新闻报道，这名中国人是在试图自行撤离乌克兰东部、赶往利沃夫的路上中弹受伤。

鉴于迄今为止官方撤侨的途径有限，不少当地华人按照中国驻乌大使馆建议，由陆路自行向邻国撤离。据路透社报道，中国外交部新闻发言人汪文斌周三表示，截至2日中午，已有超过2500名在乌克兰中国公民安全撤离。

3月1日中国使馆通知当地华人，可在基辅火车站搭乘“西撤客运专列”，前往华沙。另一则通知称，基辅及周边自愿撤离的华侨和临时来乌人员2日中午可在基辅市一地铁站集合，统一乘坐大巴前往邻国摩尔多瓦。

据中国媒体报道，首批600多名中国留学生2月28日开始撤离乌克兰，他们分别来自敖德萨和基辅。报道称，敖德萨的400多名中国人由大使馆派员陪送至欧洲邻国摩尔多瓦。此外，3月1日还将有近千名中国公民经陆路撤离乌克兰，包括留学生以及自主撤离的华侨，目的地是波兰、斯洛伐克、匈牙利等国。

对于撤离人员抵达第三国之后，是否有包机回国的安排，现目前还"没有具体通知"。据大使馆之前的统计，至少有6000多名在乌克兰的中国人登记表示希望撤离。

周日，《环球时报》曾援引驻乌使馆官员称，现阶段包机撤侨的方案很难执行，原因是"由于当地实施严格的空中管制措施，空中时常遭遇炮击和导弹，如果在包机撤离过程中遇到危险，后果将不堪设想。"

观看视频 05:44 停止战争！乌克兰小伙用中文求救

对伤亡"感到遗憾"

3月1日，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上被问到下一步撤侨计划时表示，中国外交部和驻乌克兰使领馆"将调动一切资源力量，为在乌同胞安全转移提供支持和协助"。

被问到中方对乌战事伤亡的看法，汪文斌说，"中方对有关的伤亡情况感到遗憾，目前的局势是我们不愿看到的。"他在此呼吁"各方保持必要克制，避免乌克兰现地事态继续恶化，……尤其要防止出现大规模人道主义危机。"

再次被追问中方是否认为俄罗斯的行为是侵略，汪文斌回答说，中方在乌克兰问题上的立场是一贯的，"我们在乌克兰问题上没有私利"，并强调"俄罗斯在安全方面的正当诉求，理应得到重视和妥善解决"。

美国周日（2月27日）呼吁中国谴责俄罗斯对乌克兰的入侵。白宫发言人普萨基在接受MSNBC采访时说，中国已经执行了美国及其盟国就入侵行动对俄罗斯实施的一些制裁措施，并在上周发言支持乌克兰主权。然而，她明确表示北京应该有更多行动："这不是旁观的时候。现在是发声并谴责普京总统的行为和俄罗斯入侵一个主权国家的时候。" 普萨基还表示拜登总统最近还未和中国领导人习近平通话，但不排除在未来通话的可能性。

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（综合报道）

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